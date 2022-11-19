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Волгоградский губернатор почтил память защитников Сталинграда - РИА Новости, 19.11.2022
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Волгоградский губернатор почтил память защитников Сталинграда
Волгоградский губернатор почтил память защитников Сталинграда - РИА Новости, 19.11.2022
Волгоградский губернатор почтил память защитников Сталинграда
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров возложил цветы к монументам "Соединение фронтов" в Пятиморске и Калаче-на-Дону, почтив память советских воинов,... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T11:06
2022-11-19T11:06
общество
андрей бочаров
волгоградская область
калач-на-дону
сталинградская битва (1942-1943)
волгоград
великая отечественная война (1941-1945)
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ВОЛГОГРАД, 19 ноя – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров возложил цветы к монументам "Соединение фронтов" в Пятиморске и Калаче-на-Дону, почтив память советских воинов, участвовавших в наступательной операции в Сталинградской битве, сообщает в субботу пресс-служба администрации региона.По информации ведомства, в Волгоградской области стартовали памятные мероприятия, посвященные 80-летию начала наступательной операции в Сталинградской битве. Утром в субботу, отмечается, были возложены цветы и венки к монументу "Соединение фронтов" в Пятиморске, память погибших воинов почтили минутой молчания."Губернатор Андрей Бочаров также почтил память защитников Отечества, возложив цветы и венки к памятной стеле "Город воинской славы" в Калаче-на-Дону", - говорится в сообщении администрации.Отмечается, что во всех районах области проводятся к годовщине памятные митинги и патриотические акции. Так, в Волгограде на Мамаевом кургане состоится телемост-перекличка городов-героев "Говорит и показывает Сталинград", на острове Зеленый в Волжском пройдет историческая реконструкция операции "Уран".Сталинградская битва – одна из крупнейших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Она началась 17 июля 1942 года и закончилась 2 февраля 1943 года. По характеру боевых действий Сталинградская битва делится на два периода: оборонительный, продолжавшийся с 17 июля по 18 ноября 1942 года, целью которого была оборона города Сталинграда (с 1961 года – Волгоград), и наступательный, начавшийся 19 ноября 1942 года и завершившийся 2 февраля 1943 года.
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волгоградская область
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общество, андрей бочаров, волгоградская область, калач-на-дону, сталинградская битва (1942-1943), волгоград, великая отечественная война (1941-1945)
Общество, Андрей Бочаров, Волгоградская область, Калач-на-Дону, Сталинградская битва (1942-1943), Волгоград, Великая Отечественная война (1941-1945)
11:06 19.11.2022
 
Волгоградский губернатор почтил память защитников Сталинграда

Волгоградский губернатор Бочаров почтил память защитников Сталинграда в Калаче-на-Дону

© Фото пресс-службы администрации Волгоградской областиГубернатор Волгоградской области Андрей Бочаров также почтил память защитников Отечества, возложив цветы и венки к памятной стеле "Город воинской славы" в Калаче-на-Дону
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров также почтил память защитников Отечества, возложив цветы и венки к памятной стеле Город воинской славы в Калаче-на-Дону
© Фото пресс-службы администрации Волгоградской области
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров также почтил память защитников Отечества, возложив цветы и венки к памятной стеле "Город воинской славы" в Калаче-на-Дону
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ВОЛГОГРАД, 19 ноя – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров возложил цветы к монументам "Соединение фронтов" в Пятиморске и Калаче-на-Дону, почтив память советских воинов, участвовавших в наступательной операции в Сталинградской битве, сообщает в субботу пресс-служба администрации региона.
По информации ведомства, в Волгоградской области стартовали памятные мероприятия, посвященные 80-летию начала наступательной операции в Сталинградской битве. Утром в субботу, отмечается, были возложены цветы и венки к монументу "Соединение фронтов" в Пятиморске, память погибших воинов почтили минутой молчания.
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"Губернатор Андрей Бочаров также почтил память защитников Отечества, возложив цветы и венки к памятной стеле "Город воинской славы" в Калаче-на-Дону", - говорится в сообщении администрации.
Отмечается, что во всех районах области проводятся к годовщине памятные митинги и патриотические акции. Так, в Волгограде на Мамаевом кургане состоится телемост-перекличка городов-героев "Говорит и показывает Сталинград", на острове Зеленый в Волжском пройдет историческая реконструкция операции "Уран".
Сталинградская битва – одна из крупнейших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Она началась 17 июля 1942 года и закончилась 2 февраля 1943 года. По характеру боевых действий Сталинградская битва делится на два периода: оборонительный, продолжавшийся с 17 июля по 18 ноября 1942 года, целью которого была оборона города Сталинграда (с 1961 года – Волгоград), и наступательный, начавшийся 19 ноября 1942 года и завершившийся 2 февраля 1943 года.
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03:19
Сталинградская битва
 
ОбществоАндрей БочаровВолгоградская областьКалач-на-ДонуСталинградская битва (1942-1943)ВолгоградВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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