https://ria.ru/20221119/stalingrad-1832717644.html

Волгоградский губернатор почтил память защитников Сталинграда

Волгоградский губернатор почтил память защитников Сталинграда - РИА Новости, 19.11.2022

Волгоградский губернатор почтил память защитников Сталинграда

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров возложил цветы к монументам "Соединение фронтов" в Пятиморске и Калаче-на-Дону, почтив память советских воинов,... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T11:06

2022-11-19T11:06

2022-11-19T11:06

общество

андрей бочаров

волгоградская область

калач-на-дону

сталинградская битва (1942-1943)

волгоград

великая отечественная война (1941-1945)

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ВОЛГОГРАД, 19 ноя – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров возложил цветы к монументам "Соединение фронтов" в Пятиморске и Калаче-на-Дону, почтив память советских воинов, участвовавших в наступательной операции в Сталинградской битве, сообщает в субботу пресс-служба администрации региона.По информации ведомства, в Волгоградской области стартовали памятные мероприятия, посвященные 80-летию начала наступательной операции в Сталинградской битве. Утром в субботу, отмечается, были возложены цветы и венки к монументу "Соединение фронтов" в Пятиморске, память погибших воинов почтили минутой молчания."Губернатор Андрей Бочаров также почтил память защитников Отечества, возложив цветы и венки к памятной стеле "Город воинской славы" в Калаче-на-Дону", - говорится в сообщении администрации.Отмечается, что во всех районах области проводятся к годовщине памятные митинги и патриотические акции. Так, в Волгограде на Мамаевом кургане состоится телемост-перекличка городов-героев "Говорит и показывает Сталинград", на острове Зеленый в Волжском пройдет историческая реконструкция операции "Уран".Сталинградская битва – одна из крупнейших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Она началась 17 июля 1942 года и закончилась 2 февраля 1943 года. По характеру боевых действий Сталинградская битва делится на два периода: оборонительный, продолжавшийся с 17 июля по 18 ноября 1942 года, целью которого была оборона города Сталинграда (с 1961 года – Волгоград), и наступательный, начавшийся 19 ноября 1942 года и завершившийся 2 февраля 1943 года.

https://ria.ru/20220902/stalingrad-1814085800.html

https://ria.ru/20221119/stalingradskaya-1832199522.html

волгоградская область

калач-на-дону

волгоград

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, андрей бочаров, волгоградская область, калач-на-дону, сталинградская битва (1942-1943), волгоград, великая отечественная война (1941-1945)