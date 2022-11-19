https://ria.ru/20221119/obmen-1832674533.html

Белый дом обвинил Россию в отказе от переговоров об обмене заключенными

Белый дом обвинил Россию в отказе от переговоров об обмене заключенными - РИА Новости, 19.11.2022

Белый дом обвинил Россию в отказе от переговоров об обмене заключенными

Белый дом обвинил Россию в отказе от серьезных переговоров об обмене заключенными вопреки публичным заявлениям, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T00:49

2022-11-19T00:49

2022-11-19T10:28

россия

сша

в мире

карин жан-пьер

зелимхан хангошвили

сергей рябков

виктор бут

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ВАШИНГТОН, 19 ноя — РИА Новости. Белый дом обвинил Россию в отказе от серьезных переговоров об обмене заключенными вопреки публичным заявлениям, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге для журналистов."Действия российских властей противоречат тому, что они публично заявляли", — сообщила она, отвечая на вопрос о переговорах США и России по обмену осужденными.Замглавы МИД Российской Федерации Сергей Рябков накануне заявлял журналистам, что Москва и Вашингтон пока не пришли к общему знаменателю в вопросе обмена заключенными, но контакты продолжаются по специальному каналу. По его словам, американцы демонстрируют некоторую внешнюю активность, "мы работаем профессионально по специальному каналу". Ранее в ноябре он же сообщал РИА Новости, что у России и США нет каких-то новых альтернативных каналов для обсуждения вопросов обмена заключенными, диалог идет по определенному графику, тема не закрыта.В конце июля нынешнего года Вашингтон, по данным СМИ, предложил Москве обменять российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего в США тюремный срок за торговлю оружием, на осужденного за шпионаж в России Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер (в августе получила девять лет колонии за контрабанду наркотиков). По информации CNN, власти США неофициально запросили Германию о возможности включения в обмен заключенными с России россиянина, приговоренного к пожизненному заключению по обвинению в убийстве в парке Тиргартен гражданина Грузии, этнического чеченца Зелимхана Хангошвили.Речь о гражданине России Вадиме Соколове. По версии немецкого следствия, его настоящее имя — Вадим Красиков. Защита настаивала на недостаточности доказательной базы.Ранее президент Владимир Путин заявлял, что российские власти обсуждали с Германией выдачу Хангошвили в связи с его причастностью к терроризму, в том числе к взрывам в московском метро.

https://ria.ru/20221118/but-1832396387.html

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россия, сша, в мире, карин жан-пьер, зелимхан хангошвили, сергей рябков, виктор бут