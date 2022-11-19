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Историк моды: артистам пора носить наши бренды, а не смотреть на Запад - РИА Новости, 19.11.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221119/moda-1831397487.html
Историк моды: артистам пора носить наши бренды, а не смотреть на Запад
Историк моды: артистам пора носить наши бренды, а не смотреть на Запад - РИА Новости, 19.11.2022
Историк моды: артистам пора носить наши бренды, а не смотреть на Запад
В России красная дорожка любой премии — всегда парад вычурных нарядов. Звезды стремятся показать, кто самый яркий, но далеко не каждый образ отмечен вкусом и... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T08:00
2022-11-19T08:16
шоубиз
филипп киркоров
полина гагарина
игорь чапурин
санкт-петербург
louis vuitton
balenciaga
balmain
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В России красная дорожка любой премии — всегда парад вычурных нарядов. Звезды стремятся показать, кто самый яркий, но далеко не каждый образ отмечен вкусом и стилем. Историк моды Анатоль Вовк в эксклюзивном интервью РИА Новости проанализировал одежду артистов и рассказал об отечественной фэшн-индустрии. Поползновения к улучшению: что с модой на российской сцене— Как в целом вы оцениваете то, что происходит на нашей эстраде с точки зрения стиля и моды?— По сравнению с 90-ми все хорошо, по сравнению с нулевыми — прекрасно! Хотя эпоха, когда дамы и мужчины считали, что самая лучшая часть образа — не ум, а оголенный пупок, к сожалению, выгравирована в истории.Сегодня некоторые поползновения к улучшению ситуации есть, потому что в большей мере присутствует интернет, и можно увидеть, что носят звезды. Некоторые артисты любят смотреть на Запад, да еще и заимствовать образы.Не все хотят тратить деньги на оригинальные вещи, поэтому просто копируют фасоны и цвет, дополняя все это дешевыми аксессуарами. Смотрится хуже, чем на сороке. Как говорила моя тетя, которая много лет проработала в цирке: "Чем фиговей, тем хипповей". Видимо, этим принципом они и руководствуются.— Теперь по персонам. Кто из наших звезд всегда выглядит стильно?— Конечно же, Александр Рогов. Он прекрасно знает, что такое стилизация, очень хорошо одевается и выглядит безупречно.— Он, что называется, в тренде или нашел свой стиль и мастерски его использует?— Он модный. А таких людей в нашей стране очень мало.Образы и фишки: кого Вовк назвал стильными на сцене— Из девушек кого можете привести в пример?— Если говорить о стильных, то это Полина Гагарина. Ее одевали Игорь Чапурин, Александр Терехов. У нее хорошие стилисты, которые продумывают ее весьма интересные образы. Также певица любит Dior, и наряды ей очень идут.Не забывайте, что стиль и мода — это не всегда худоба. У Евы Польны, например, давно сформированный стиль. У нее феноменальная коллекция шляп. И хочется знать имена тех, кто создал эти головные уборы.— А мужчины стильные есть?— Хорошо в классике одевается Сергей Лазарев. Он удачно подбирает гардероб и для своих детей — невычурно, что важно.Мне нравится, как выглядит Дима Билан. Но тут нужно сказать, что он не модный, а именно стильный. Певец скорее работает над тем, что уже создано, — влияние нулевых все еще прослеживается. Потому что он нашел комфортный образ.Так было в советское время. Эдита Пьеха, например, выбрала для себя платья-балахоны и розочки. У Людмилы Зыкиной был очень узнаваемый образ. И у Валентины Толкуновой — с ниткой жемчуга в волосах.Узнаваемость — это своего рода путь к стабильности.— Вы перечислили советских звезд, которые в свое время дали некий импульс: их хотели копировать, они были иконами стиля на эстраде. Сегодня есть те, кому будут подражать?— Трудно сказать. Дизайнеры могут вдохновиться модой нулевых или 90-х. Иногда бывает, что, посмотрев, например, клип, художник придумывает коллекцию. Увидит кто-то ролик Ольги Бузовой и создаст что-то.Главный модник страны: разбор образа Филиппа Киркорова— Конечно, в интервью о моде нельзя не поговорить о Филиппе Киркорове. Что скажете?— Он для меня носитель моды. Можете говорить и думать о нем что угодно. Такие люди, как Киркоров или Яна Рудковская, привозят в страну моду. Если они захотят сделать музеи имени себя, я первый пойду смотреть, потому что там вся ретроспектива коллекций от кутюр.Филипп очень любит марки Louis Vuitton, Balmain, Philipp Plein, Dolce &amp; Gabbana.Например, в клипе "Романы" — потрясающие вещи от кутюр D&amp;G. Они могут стоить сотни тысяч евро, потому что вышиты вручную.Но в жизни и на сцене он выглядит по-разному. Мой приятель Арсен Айрапетов, который стилизовал его в течение многих лет, убрал из образа перья и бразильский карнавал. На сцене Филипп иногда выступает в них, но это больше ретроспектива, отсылка к самому себе в другие годы.В жизни он такой же яркий, как и на сцене, но Киркоров — один из немногих в нашей стране, кто всегда думает о дресс-коде и уместно одевается для того или иного мероприятия.Носят в Европе, но не покупают здесь: о российских дизайнерах— А как вы относитесь к выходам молодых артистов в спортивных костюмах и вообще в том, что обычно носят на улице?— Никак. Но хочу отметить, что красная дорожка — не показ модных нарядов, а парад уместности. Если бы наши звезды посмотрели на российские бренды, я был бы гораздо счастливее в оценке их образов. Давно говорю: у нас огромное количество дизайнеров. Например, у меня много оправ для очков от владимирских мастеров.Можно долго перечислять. Например, "Крестецкая строчка", которая сейчас возрождает ушедшее мастерство. Татьяна Котегова делает потрясающие платья. Татьяна Парфенова, Стас Лопаткин используют в коллекциях вышивку. К нему приезжают из Лондона — а наши звезды смотрят, что привезти с Запада.Артисты едут в Европу за худи с пятью буквами бренда, которое стоит 70-80 тысяч, но не хотят купить его от мастеров из Санкт-Петербурга с вышивкой, оно и стоит дешевле, и выглядеть будет более уместно. Заодно бы поддержали отечественного производителя.Американским рэперам идут их цепи и оверсайз вещи, а наши подражают этому. Но копирование образа не приведет автоматически к обретению славы, таланта и успеха первоисточника.— Стереотип. У российских дизайнеров, якобы, нечего выбрать…— Нельзя так говорить. Вы не представляете, какие красивые вещи отшиваются. Да и наши дизайнеры очень востребованы, когда уезжают на Запад. Например, Лотта Волкова. Или креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия — грузин, но все же родился в СССР. Очень много русских работает в моде, потому что наши могут создать концепцию. Но для ее реализации нужны инвестиции.Посмотрите, какие в вашем городе есть местные бренды, и купите у них то, что вам понравится. Если наши звезды будут покупать, а не брать временно для рекламы одежду российских дизайнеров, ситуация поменяется.— Кстати, о цене. Например, нужно выйти на красную дорожку. Во сколько в среднем обойдется образ от российского дизайнера?— От десяти тысяч рублей. И самое главное — вы будете выглядеть хорошо. В России много брендов, которые отражают наш колорит.Конечно, есть дорогие отечественные бренды — они используют ручную вышивку, даже жемчугом. Но и платье от кутюр во Франции будет стоить несколько десятков тысяч евро.Санкт-Петербург можно назвать обувной столицей России, потому что там много дизайнеров в этой области. Цена за стильную красивую кожаную пару — от восьми тысяч. Причем вам предложат выбрать из 30 сортов кожи и 20 возможных моделей. И это будет обувь специально для вас, а не кроссовки Balenciaga за 80-90 тысяч рублей.Я не говорю о том, что нужно перестать носить иностранные бренды. Но не стоит думать, что все хорошее — из-за рубежа. Прошло время югославских стенок и чехословацких сапог. Мы тоже делаем хорошие вещи!Полная версия интервью – в подкасте "Роман о шоубизе" по ссылке.
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РИА Новости
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353
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филипп киркоров, полина гагарина, игорь чапурин, санкт-петербург, louis vuitton, balenciaga, balmain, стиль жизни
Шоубиз, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Игорь Чапурин, Санкт-Петербург, Louis Vuitton, Balenciaga, Balmain, Стиль жизни
08:00 19.11.2022 (обновлено: 08:16 19.11.2022)
 
Историк моды: артистам пора носить наши бренды, а не смотреть на Запад

Историк моды Анатоль Вовк: артистам пора носить наши бренды, а не смотреть на Запад

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкКонцерт Филиппа Киркорова "55. Голд. Золотые хиты"
Концерт Филиппа Киркорова 55. Голд. Золотые хиты - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В России красная дорожка любой премии — всегда парад вычурных нарядов. Звезды стремятся показать, кто самый яркий, но далеко не каждый образ отмечен вкусом и стилем. Историк моды Анатоль Вовк в эксклюзивном интервью РИА Новости проанализировал одежду артистов и рассказал об отечественной фэшн-индустрии.
© Nikita GrushevskiyИсторик моды Анатоль Вовк
Историк моды Анатоль Вовк
© Nikita Grushevskiy
Историк моды Анатоль Вовк

Поползновения к улучшению: что с модой на российской сцене

— Как в целом вы оцениваете то, что происходит на нашей эстраде с точки зрения стиля и моды?
— По сравнению с 90-ми все хорошо, по сравнению с нулевыми — прекрасно! Хотя эпоха, когда дамы и мужчины считали, что самая лучшая часть образа — не ум, а оголенный пупок, к сожалению, выгравирована в истории.
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в медиабанк"Песня года — 2008"
Песня года - 2008 - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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"Песня года — 2008"
Сегодня некоторые поползновения к улучшению ситуации есть, потому что в большей мере присутствует интернет, и можно увидеть, что носят звезды. Некоторые артисты любят смотреть на Запад, да еще и заимствовать образы.
Не все хотят тратить деньги на оригинальные вещи, поэтому просто копируют фасоны и цвет, дополняя все это дешевыми аксессуарами. Смотрится хуже, чем на сороке. Как говорила моя тетя, которая много лет проработала в цирке: "Чем фиговей, тем хипповей". Видимо, этим принципом они и руководствуются.
— Теперь по персонам. Кто из наших звезд всегда выглядит стильно?
— Конечно же, Александр Рогов. Он прекрасно знает, что такое стилизация, очень хорошо одевается и выглядит безупречно.
— Он, что называется, в тренде или нашел свой стиль и мастерски его использует?
— Он модный. А таких людей в нашей стране очень мало.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкMercedes-Benz Fashion Week Russia. День четвертый
Mercedes-Benz Fashion Week Russia. День четвертый - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Mercedes-Benz Fashion Week Russia. День четвертый

Образы и фишки: кого Вовк назвал стильными на сцене

— Из девушек кого можете привести в пример?
— Если говорить о стильных, то это Полина Гагарина. Ее одевали Игорь Чапурин, Александр Терехов. У нее хорошие стилисты, которые продумывают ее весьма интересные образы. Также певица любит Dior, и наряды ей очень идут.
Не забывайте, что стиль и мода — это не всегда худоба. У Евы Польны, например, давно сформированный стиль. У нее феноменальная коллекция шляп. И хочется знать имена тех, кто создал эти головные уборы.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкПевица Полина Гагарина с наградой на XXVI церемонии вручения премии "Золотой Граммофон"
Певица Полина Гагарина с наградой на XXVI церемонии вручения премии Золотой граммофон - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Певица Полина Гагарина с наградой на XXVI церемонии вручения премии "Золотой Граммофон"
— А мужчины стильные есть?
— Хорошо в классике одевается Сергей Лазарев. Он удачно подбирает гардероб и для своих детей — невычурно, что важно.
Мне нравится, как выглядит Дима Билан. Но тут нужно сказать, что он не модный, а именно стильный. Певец скорее работает над тем, что уже создано, — влияние нулевых все еще прослеживается. Потому что он нашел комфортный образ.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкЮбилейный концерт Димы Билана
Юбилейный концерт Димы Билана - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Юбилейный концерт Димы Билана
Так было в советское время. Эдита Пьеха, например, выбрала для себя платья-балахоны и розочки. У Людмилы Зыкиной был очень узнаваемый образ. И у Валентины Толкуновой — с ниткой жемчуга в волосах.
Узнаваемость — это своего рода путь к стабильности.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкПевица Эдита Пьеха во время выступления на сольном концерте
Певица Эдита Пьеха во время выступления на сольном концерте - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Певица Эдита Пьеха во время выступления на сольном концерте
— Вы перечислили советских звезд, которые в свое время дали некий импульс: их хотели копировать, они были иконами стиля на эстраде. Сегодня есть те, кому будут подражать?
— Трудно сказать. Дизайнеры могут вдохновиться модой нулевых или 90-х. Иногда бывает, что, посмотрев, например, клип, художник придумывает коллекцию. Увидит кто-то ролик Ольги Бузовой и создаст что-то.

Главный модник страны: разбор образа Филиппа Киркорова

— Конечно, в интервью о моде нельзя не поговорить о Филиппе Киркорове. Что скажете?
— Он для меня носитель моды. Можете говорить и думать о нем что угодно. Такие люди, как Киркоров или Яна Рудковская, привозят в страну моду. Если они захотят сделать музеи имени себя, я первый пойду смотреть, потому что там вся ретроспектива коллекций от кутюр.
Филипп очень любит марки Louis Vuitton, Balmain, Philipp Plein, Dolce & Gabbana.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкПевец Филипп Киркоров выступает на церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии "Виктория — 2021" в Государственном Кремлевском дворце в Москве
Певец Филипп Киркоров выступает на церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии Виктория - 2021 в Государственном Кремлевском дворце в Москве - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Певец Филипп Киркоров выступает на церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии "Виктория — 2021" в Государственном Кремлевском дворце в Москве
Например, в клипе "Романы" — потрясающие вещи от кутюр D&G. Они могут стоить сотни тысяч евро, потому что вышиты вручную.
Но в жизни и на сцене он выглядит по-разному. Мой приятель Арсен Айрапетов, который стилизовал его в течение многих лет, убрал из образа перья и бразильский карнавал. На сцене Филипп иногда выступает в них, но это больше ретроспектива, отсылка к самому себе в другие годы.
© Фото предоставлено пресс-службой Филиппа КиркороваФилипп Киркоров в костюме дизайнера Арташеса Оганяна
Филипп Киркоров в костюме дизайнера Арташеса Оганяна
© Фото предоставлено пресс-службой Филиппа Киркорова
Филипп Киркоров в костюме дизайнера Арташеса Оганяна
В жизни он такой же яркий, как и на сцене, но Киркоров — один из немногих в нашей стране, кто всегда думает о дресс-коде и уместно одевается для того или иного мероприятия.

Носят в Европе, но не покупают здесь: о российских дизайнерах

— А как вы относитесь к выходам молодых артистов в спортивных костюмах и вообще в том, что обычно носят на улице?
— Никак. Но хочу отметить, что красная дорожка — не показ модных нарядов, а парад уместности. Если бы наши звезды посмотрели на российские бренды, я был бы гораздо счастливее в оценке их образов. Давно говорю: у нас огромное количество дизайнеров. Например, у меня много оправ для очков от владимирских мастеров.
Можно долго перечислять. Например, "Крестецкая строчка", которая сейчас возрождает ушедшее мастерство. Татьяна Котегова делает потрясающие платья. Татьяна Парфенова, Стас Лопаткин используют в коллекциях вышивку. К нему приезжают из Лондона — а наши звезды смотрят, что привезти с Запада.
© РИА Новости / Александр Лыскин / Перейти в медиабанк Изделие фабрики "Крестецкая строчка"
 Изделие фабрики Крестецкая строчка - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Александр Лыскин
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Изделие фабрики "Крестецкая строчка"
Артисты едут в Европу за худи с пятью буквами бренда, которое стоит 70-80 тысяч, но не хотят купить его от мастеров из Санкт-Петербурга с вышивкой, оно и стоит дешевле, и выглядеть будет более уместно. Заодно бы поддержали отечественного производителя.
Американским рэперам идут их цепи и оверсайз вещи, а наши подражают этому. Но копирование образа не приведет автоматически к обретению славы, таланта и успеха первоисточника.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкАмериканский рэпер, продюсер, актер Келвин Кордозар Бродус-младший (Snoop Dogg) и певец Тимати на премьере фильма "Одноклассники.ru: НаCLICKай удачу"
Американский репер, продюсер, актер Келвин Кордозар Бродус-младший (Snoop Dogg) и певец Тимати на премьере фильма Одноклассники.ru: Накликай удачу - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Американский рэпер, продюсер, актер Келвин Кордозар Бродус-младший (Snoop Dogg) и певец Тимати на премьере фильма "Одноклассники.ru: НаCLICKай удачу"
— Стереотип. У российских дизайнеров, якобы, нечего выбрать…
— Нельзя так говорить. Вы не представляете, какие красивые вещи отшиваются. Да и наши дизайнеры очень востребованы, когда уезжают на Запад. Например, Лотта Волкова. Или креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия — грузин, но все же родился в СССР. Очень много русских работает в моде, потому что наши могут создать концепцию. Но для ее реализации нужны инвестиции.
Посмотрите, какие в вашем городе есть местные бренды, и купите у них то, что вам понравится. Если наши звезды будут покупать, а не брать временно для рекламы одежду российских дизайнеров, ситуация поменяется.
© Invision / Evan AgostiniМодель Алек Век и дизайнер Демна Гвасалия
Модель Алек Век и дизайнер Демна Гвасалия
© Invision / Evan Agostini
Модель Алек Век и дизайнер Демна Гвасалия
— Кстати, о цене. Например, нужно выйти на красную дорожку. Во сколько в среднем обойдется образ от российского дизайнера?
— От десяти тысяч рублей. И самое главное — вы будете выглядеть хорошо. В России много брендов, которые отражают наш колорит.
Конечно, есть дорогие отечественные бренды — они используют ручную вышивку, даже жемчугом. Но и платье от кутюр во Франции будет стоить несколько десятков тысяч евро.
© Фото : АГН "Москва"/Кирилл ЗыковПоказ коллекции дизайнера Александра Терехова на платформе станции "Достоевская" московского метро
Показ коллекции дизайнера Александра Терехова на платформе станции Достоевская московского метро - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© Фото : АГН "Москва"/Кирилл Зыков
Показ коллекции дизайнера Александра Терехова на платформе станции "Достоевская" московского метро
Санкт-Петербург можно назвать обувной столицей России, потому что там много дизайнеров в этой области. Цена за стильную красивую кожаную пару — от восьми тысяч. Причем вам предложат выбрать из 30 сортов кожи и 20 возможных моделей. И это будет обувь специально для вас, а не кроссовки Balenciaga за 80-90 тысяч рублей.
Я не говорю о том, что нужно перестать носить иностранные бренды. Но не стоит думать, что все хорошее — из-за рубежа. Прошло время югославских стенок и чехословацких сапог. Мы тоже делаем хорошие вещи!
Полная версия интервью – в подкасте "Роман о шоубизе" по ссылке.
Историк моды: прошло время чехословацких сапог, пора носить свое - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
Вчера, 14:00Роман о шоубизе
Историк моды: прошло время чехословацких сапог, пора носить своеРоссийские артисты хотят показать себя самыми яркими, красивыми и успешными. Нередко они просто копируют одежду известных брендов или образы западных артистов. Историк моды Анатоль Вовк объяснил, что со стилем в российском шоубизе.
 
ШоубизФилипп КиркоровПолина ГагаринаИгорь ЧапуринСанкт-ПетербургLouis VuittonBalenciagaBalmainСтиль жизни
 
 
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