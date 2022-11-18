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Историк моды: прошло время чехословацких сапог, пора носить свое - РИА Новости, 18.11.2022
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Роман о шоубизе
Самые яркие, скандальные и неоднозначные новости шоу-бизнеса. Артисты любят приукрасить факты о себе любимых, кокетливо "забыть" что-то или поругаться с кем-то из коллег. Роман Харрасов напоминает, рассказывает и выясняет у самих звезд, как все обстоит на самом деле.
https://ria.ru/20221118/shoubiz-1832211161.html
Историк моды: прошло время чехословацких сапог, пора носить свое
Историк моды: прошло время чехословацких сапог, пора носить свое - РИА Новости, 18.11.2022
Историк моды: прошло время чехословацких сапог, пора носить свое
Российские артисты хотят показать себя самыми яркими, красивыми и успешными. Нередко они просто копируют одежду известных брендов или образы западных артистов. Историк моды Анатоль Вовк объяснил, что со стилем в российском шоубизе.
2022-11-18T14:00
2022-11-18T14:00
роман о шоубизе
мода
филипп киркоров
полина гагарина
ева польна
сергей лазарев
дима билан (виктор белан)
ольга бузова
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Историк моды: прошло время чехословацкий сапог, пора носить свое
Российские артисты хотят показать себя самыми яркими, красивыми и успешными. Нередко они просто копируют одежду известных брендов или образы западных артистов. Историк моды Анатоль Вовк объяснил, что со стилем в российском шоубизе.
audio/mpeg
Историк моды: прошло время чехословацкий сапог, пора носить свое
Российские артисты хотят показать себя самыми яркими, красивыми и успешными. Нередко они просто копируют одежду известных брендов или образы западных артистов. Историк моды Анатоль Вовк объяснил, что со стилем в российском шоубизе.
audio/mpeg
В этом эпизоде шеф-редактор Шоубиза РИА Новости Роман Харрасов поговорил с историком моды Анатолем Вовк:1. Кто из звезд российского шоубиза самый стильный.2. Кого на эстраде любят копировать.3. Стоит ли создавать музей одежды Филиппа Киркорова. 4. Есть ли в России достойные дизайнеры. 5. Сколько стоит стильная одежда, созданная в нашей стране. ________Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.
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мода, филипп киркоров, полина гагарина, ева польна, сергей лазарев, дима билан (виктор белан), ольга бузова, аудио
Роман о шоубизе, мода, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Ева Польна, Сергей Лазарев, Дима Билан (Виктор Белан), Ольга Бузова
14:00 18.11.2022
 

Историк моды: прошло время чехословацких сапог, пора носить свое

Роман о шоубизе
Историк моды: прошло время чехословацкий сапог, пора носить свое
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
Российские артисты хотят показать себя самыми яркими, красивыми и успешными. Нередко они просто копируют одежду известных брендов или образы западных артистов. Историк моды Анатоль Вовк объяснил, что со стилем в российском шоубизе.
В этом эпизоде шеф-редактор Шоубиза РИА Новости Роман Харрасов поговорил с историком моды Анатолем Вовк:
1. Кто из звезд российского шоубиза самый стильный.
2. Кого на эстраде любят копировать.
3. Стоит ли создавать музей одежды Филиппа Киркорова.
4. Есть ли в России достойные дизайнеры.
5. Сколько стоит стильная одежда, созданная в нашей стране.
________
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Роман о шоубиземодаФилипп КиркоровПолина ГагаринаЕва ПольнаСергей ЛазаревДима Билан (Виктор Белан)Ольга Бузова
 
 
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