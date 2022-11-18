https://ria.ru/20221118/shoubiz-1832211161.html

Историк моды: прошло время чехословацких сапог, пора носить свое

Историк моды: прошло время чехословацких сапог, пора носить свое - РИА Новости, 18.11.2022

Историк моды: прошло время чехословацких сапог, пора носить свое

Российские артисты хотят показать себя самыми яркими, красивыми и успешными. Нередко они просто копируют одежду известных брендов или образы западных артистов. Историк моды Анатоль Вовк объяснил, что со стилем в российском шоубизе.

2022-11-18T14:00

2022-11-18T14:00

2022-11-18T14:00

роман о шоубизе

мода

филипп киркоров

полина гагарина

ева польна

сергей лазарев

дима билан (виктор белан)

ольга бузова

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Историк моды: прошло время чехословацкий сапог, пора носить свое Российские артисты хотят показать себя самыми яркими, красивыми и успешными. Нередко они просто копируют одежду известных брендов или образы западных артистов. Историк моды Анатоль Вовк объяснил, что со стилем в российском шоубизе. audio/mpeg

Историк моды: прошло время чехословацкий сапог, пора носить свое Российские артисты хотят показать себя самыми яркими, красивыми и успешными. Нередко они просто копируют одежду известных брендов или образы западных артистов. Историк моды Анатоль Вовк объяснил, что со стилем в российском шоубизе. audio/mpeg

В этом эпизоде шеф-редактор Шоубиза РИА Новости Роман Харрасов поговорил с историком моды Анатолем Вовк:1. Кто из звезд российского шоубиза самый стильный.2. Кого на эстраде любят копировать.3. Стоит ли создавать музей одежды Филиппа Киркорова. 4. Есть ли в России достойные дизайнеры. 5. Сколько стоит стильная одежда, созданная в нашей стране. ________Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мода, филипп киркоров, полина гагарина, ева польна, сергей лазарев, дима билан (виктор белан), ольга бузова, аудио