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Историк моды: прошло время чехословацких сапог, пора носить свое
Историк моды: прошло время чехословацких сапог, пора носить свое - РИА Новости, 18.11.2022
Историк моды: прошло время чехословацких сапог, пора носить свое
Российские артисты хотят показать себя самыми яркими, красивыми и успешными. Нередко они просто копируют одежду известных брендов или образы западных артистов. Историк моды Анатоль Вовк объяснил, что со стилем в российском шоубизе.
2022-11-18T14:00
2022-11-18T14:00
2022-11-18T14:00
роман о шоубизе
мода
филипп киркоров
полина гагарина
ева польна
сергей лазарев
дима билан (виктор белан)
ольга бузова
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Историк моды: прошло время чехословацкий сапог, пора носить свое
Российские артисты хотят показать себя самыми яркими, красивыми и успешными. Нередко они просто копируют одежду известных брендов или образы западных артистов. Историк моды Анатоль Вовк объяснил, что со стилем в российском шоубизе.
audio/mpeg
Историк моды: прошло время чехословацкий сапог, пора носить свое
Российские артисты хотят показать себя самыми яркими, красивыми и успешными. Нередко они просто копируют одежду известных брендов или образы западных артистов. Историк моды Анатоль Вовк объяснил, что со стилем в российском шоубизе.
audio/mpeg
В этом эпизоде шеф-редактор Шоубиза РИА Новости Роман Харрасов поговорил с историком моды Анатолем Вовк:1. Кто из звезд российского шоубиза самый стильный.2. Кого на эстраде любят копировать.3. Стоит ли создавать музей одежды Филиппа Киркорова. 4. Есть ли в России достойные дизайнеры. 5. Сколько стоит стильная одежда, созданная в нашей стране. ________Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мода, филипп киркоров, полина гагарина, ева польна, сергей лазарев, дима билан (виктор белан), ольга бузова, аудио
Роман о шоубизе, мода, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Ева Польна, Сергей Лазарев, Дима Билан (Виктор Белан), Ольга Бузова
Историк моды: прошло время чехословацких сапог, пора носить свое
Российские артисты хотят показать себя самыми яркими, красивыми и успешными. Нередко они просто копируют одежду известных брендов или образы западных артистов. Историк моды Анатоль Вовк объяснил, что со стилем в российском шоубизе.