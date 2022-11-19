https://ria.ru/20221119/kavkaz-1832815568.html

Пашинян и Макрон обсудили вопросы безопасности на Южном Кавказе

Пашинян и Макрон обсудили вопросы безопасности на Южном Кавказе - РИА Новости, 19.11.2022

Пашинян и Макрон обсудили вопросы безопасности на Южном Кавказе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в ходе встречи на полях 18-го саммита Международной организации Франкофонии в Тунисе с президентом Франции... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T23:14

2022-11-19T23:14

2022-11-19T23:14

в мире

никол пашинян

эммануэль макрон

григорий карасин

армения

азербайджан

франция

европейский совет

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ЕРЕВАН, 19 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в ходе встречи на полях 18-го саммита Международной организации Франкофонии в Тунисе с президентом Франции Эммануэлем Макроном вопросы укрепления безопасности на Южном Кавказе, сообщили в пресс-службе армянского кабмина."Пашинян и Макрон обменялись идеями о результатах состоявшейся в октябре в Праге четырехсторонней встречи лидеров Армении, Франции, Азербайджана и председателя Европейского совета. Была подчеркнута важность реализации шагов по укреплению стабильности и безопасности на Южном Кавказе", - говорится на сайте правительства.Лидеры Армении и Франции обсудили также вопросы дальнейшего развития двустороннего армяно-французского сотрудничества, говорится в сообщении.На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.

https://ria.ru/20221118/obstrel-1832634379.html

https://ria.ru/20221118/peregovory-1832443390.html

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в мире, никол пашинян, эммануэль макрон, григорий карасин, армения, азербайджан, франция, европейский совет, совет федерации рф