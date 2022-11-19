Рейтинг@Mail.ru
Пашинян и Макрон обсудили вопросы безопасности на Южном Кавказе - РИА Новости, 19.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221119/kavkaz-1832815568.html
Пашинян и Макрон обсудили вопросы безопасности на Южном Кавказе
Пашинян и Макрон обсудили вопросы безопасности на Южном Кавказе - РИА Новости, 19.11.2022
Пашинян и Макрон обсудили вопросы безопасности на Южном Кавказе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в ходе встречи на полях 18-го саммита Международной организации Франкофонии в Тунисе с президентом Франции... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T23:14
2022-11-19T23:14
в мире
никол пашинян
эммануэль макрон
григорий карасин
армения
азербайджан
франция
европейский совет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152445/93/1524459373_0:0:1190:670_1920x0_80_0_0_8da3bb700d6f5fd307da2f604151f610.jpg
ЕРЕВАН, 19 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в ходе встречи на полях 18-го саммита Международной организации Франкофонии в Тунисе с президентом Франции Эммануэлем Макроном вопросы укрепления безопасности на Южном Кавказе, сообщили в пресс-службе армянского кабмина."Пашинян и Макрон обменялись идеями о результатах состоявшейся в октябре в Праге четырехсторонней встречи лидеров Армении, Франции, Азербайджана и председателя Европейского совета. Была подчеркнута важность реализации шагов по укреплению стабильности и безопасности на Южном Кавказе", - говорится на сайте правительства.Лидеры Армении и Франции обсудили также вопросы дальнейшего развития двустороннего армяно-французского сотрудничества, говорится в сообщении.На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.
https://ria.ru/20221118/obstrel-1832634379.html
https://ria.ru/20221118/peregovory-1832443390.html
армения
азербайджан
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152445/93/1524459373_131:0:1190:794_1920x0_80_0_0_18a373b1993f316fc5b6fe88b54c694d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, никол пашинян, эммануэль макрон, григорий карасин, армения, азербайджан, франция, европейский совет, совет федерации рф
В мире, Никол Пашинян, Эммануэль Макрон, Григорий Карасин, Армения, Азербайджан, Франция, Европейский совет, Совет Федерации РФ
23:14 19.11.2022
 
Пашинян и Макрон обсудили вопросы безопасности на Южном Кавказе

Никол Пашинян обсудил с Эммануэлем Макроном вопросы безопасности на Южном Кавказе

© Фото : пресс-служба Правительства АрменииНикол Пашинян и Эммануэль Макрон
Никол Пашинян и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© Фото : пресс-служба Правительства Армении
Никол Пашинян и Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 19 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в ходе встречи на полях 18-го саммита Международной организации Франкофонии в Тунисе с президентом Франции Эммануэлем Макроном вопросы укрепления безопасности на Южном Кавказе, сообщили в пресс-службе армянского кабмина.
"Пашинян и Макрон обменялись идеями о результатах состоявшейся в октябре в Праге четырехсторонней встречи лидеров Армении, Франции, Азербайджана и председателя Европейского совета. Была подчеркнута важность реализации шагов по укреплению стабильности и безопасности на Южном Кавказе", - говорится на сайте правительства.
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 19:48
Армения опровергла заявление Азербайджана об обстреле на границе
Лидеры Армении и Франции обсудили также вопросы дальнейшего развития двустороннего армяно-французского сотрудничества, говорится в сообщении.
На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 12:49
Путин на следующей неделе посетит саммит ОДКБ в Армении
 
В миреНикол ПашинянЭммануэль МакронГригорий КарасинАрменияАзербайджанФранцияЕвропейский советСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала