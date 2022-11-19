Пашинян и Макрон обсудили вопросы безопасности на Южном Кавказе
Никол Пашинян обсудил с Эммануэлем Макроном вопросы безопасности на Южном Кавказе
Никол Пашинян и Эммануэль Макрон. Архивное фото
ЕРЕВАН, 19 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в ходе встречи на полях 18-го саммита Международной организации Франкофонии в Тунисе с президентом Франции Эммануэлем Макроном вопросы укрепления безопасности на Южном Кавказе, сообщили в пресс-службе армянского кабмина.
"Пашинян и Макрон обменялись идеями о результатах состоявшейся в октябре в Праге четырехсторонней встречи лидеров Армении, Франции, Азербайджана и председателя Европейского совета. Была подчеркнута важность реализации шагов по укреплению стабильности и безопасности на Южном Кавказе", - говорится на сайте правительства.
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Лидеры Армении и Франции обсудили также вопросы дальнейшего развития двустороннего армяно-французского сотрудничества, говорится в сообщении.
На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.
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