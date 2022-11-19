https://ria.ru/20221119/karabakh-1832805169.html

Минобороны зафиксировало нарушение в зоне ответственности в Карабахе

Минобороны зафиксировало нарушение в зоне ответственности в Карабахе - РИА Новости, 19.11.2022

Минобороны зафиксировало нарушение в зоне ответственности в Карабахе

Нарушение режима прекращения огня со стороны Азербайджана зафиксировано в Нагорном Карабахе в Мартунинском районе в зоне ответственности миротворцев, говорится... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T21:09

2022-11-19T21:09

2022-11-19T21:33

в мире

азербайджан

нагорный карабах

россия

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Нарушение режима прекращения огня со стороны Азербайджана зафиксировано в Нагорном Карабахе в Мартунинском районе в зоне ответственности миротворцев, говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев."Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В районе села Авдур Мартунинского района с наблюдательного поста ВС Азербайджана был открыт огонь из стрелкового оружия по трактору, проводившему сельскохозяйственные работы", - говорится в сообщении.Уточняется, что в результате обстрела пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента вместе с представителями азербайджанской и армянской сторон проводится расследование инцидента.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20221117/azerbaydzhan-1832302021.html

https://ria.ru/20221118/peregovory-1832443390.html

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в мире, азербайджан, нагорный карабах, россия, ситуация на армяно-азербайджанской границе