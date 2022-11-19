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Минобороны зафиксировало нарушение в зоне ответственности в Карабахе - РИА Новости, 19.11.2022
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Минобороны зафиксировало нарушение в зоне ответственности в Карабахе
Минобороны зафиксировало нарушение в зоне ответственности в Карабахе - РИА Новости, 19.11.2022
Минобороны зафиксировало нарушение в зоне ответственности в Карабахе
Нарушение режима прекращения огня со стороны Азербайджана зафиксировано в Нагорном Карабахе в Мартунинском районе в зоне ответственности миротворцев, говорится... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T21:09
2022-11-19T21:33
в мире
азербайджан
нагорный карабах
россия
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Нарушение режима прекращения огня со стороны Азербайджана зафиксировано в Нагорном Карабахе в Мартунинском районе в зоне ответственности миротворцев, говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев."Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В районе села Авдур Мартунинского района с наблюдательного поста ВС Азербайджана был открыт огонь из стрелкового оружия по трактору, проводившему сельскохозяйственные работы", - говорится в сообщении.Уточняется, что в результате обстрела пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента вместе с представителями азербайджанской и армянской сторон проводится расследование инцидента.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20221117/azerbaydzhan-1832302021.html
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в мире, азербайджан, нагорный карабах, россия, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Азербайджан, Нагорный Карабах, Россия, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
21:09 19.11.2022 (обновлено: 21:33 19.11.2022)
 
Минобороны зафиксировало нарушение в зоне ответственности в Карабахе

Минобороны России сообщило об обстреле в российской зоне ответственности в Карабахе

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВооруженный мужчина у базы российских миротворцев в Нагорном Карабахе
Вооруженный мужчина у базы российских миротворцев в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вооруженный мужчина у базы российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Нарушение режима прекращения огня со стороны Азербайджана зафиксировано в Нагорном Карабахе в Мартунинском районе в зоне ответственности миротворцев, говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев.
"Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В районе села Авдур Мартунинского района с наблюдательного поста ВС Азербайджана был открыт огонь из стрелкового оружия по трактору, проводившему сельскохозяйственные работы", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что в результате обстрела пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента вместе с представителями азербайджанской и армянской сторон проводится расследование инцидента.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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