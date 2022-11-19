21:09 19.11.2022 (обновлено: 21:33 19.11.2022)
Минобороны зафиксировало нарушение в зоне ответственности в Карабахе
Минобороны России сообщило об обстреле в российской зоне ответственности в Карабахе
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВооруженный мужчина у базы российских миротворцев в Нагорном Карабахе
Вооруженный мужчина у базы российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Нарушение режима прекращения огня со стороны Азербайджана зафиксировано в Нагорном Карабахе в Мартунинском районе в зоне ответственности миротворцев, говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев.
"Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В районе села Авдур Мартунинского района с наблюдательного поста ВС Азербайджана был открыт огонь из стрелкового оружия по трактору, проводившему сельскохозяйственные работы", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что в результате обстрела пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента вместе с представителями азербайджанской и армянской сторон проводится расследование инцидента.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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