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Мачеха Максима Виторгана рассекретила его местонахождение - РИА Новости, 18.11.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221118/vitorgan-1832453524.html
Мачеха Максима Виторгана рассекретила его местонахождение
Мачеха Максима Виторгана рассекретила его местонахождение - РИА Новости, 18.11.2022
Мачеха Максима Виторгана рассекретила его местонахождение
Мачеха актера Максима Виторгана Ирина Млодик сообщила о его местонахождении в своей соцсети. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T13:40
2022-11-18T13:40
шоубиз
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Мачеха актера Максима Виторгана Ирина Млодик сообщила о его местонахождении в своей соцсети. Предприниматель выложила фотографию с дочерью на детской площадке. Одна из подписчиц в комментариях поинтересовалась, когда артист вернется в Россию. Однако Млодик опровергла пребывание Виторгана за границей. Накануне артист провел время в компании других знаменитостей в Израиле. Он сфотографировался с вокалистами Little Big, Аллой Пугачевой, Семеном Слепаковым, Михаилом Шацом* и Noize MC.Ранее Монеточка анонсировала европейский тур после побега из России. Она посетит с концертами Хельсинки, Таллин, Ригу, Вильнюс и Тель-Авив в декабре.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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максим виторган, москва, израиль
Шоубиз, Максим Виторган, Москва, Израиль
13:40 18.11.2022
 
Мачеха Максима Виторгана рассекретила его местонахождение

Мачеха Максима Виторгана Ирина Млодик раскрыла его местонахождение

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкРоза Хайруллина в роли Чарли Чаплина и Максим Виторган в роли Соломона Михоэлса в сцене из спектакля "Двое" режиссера Дмитрия Крымова в Музее Москвы.
Роза Хайруллина в роли Чарли Чаплина и Максим Виторган в роли Соломона Михоэлса в сцене из спектакля Двое режиссера Дмитрия Крымова в Музее Москвы. - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Мачеха актера Максима Виторгана Ирина Млодик сообщила о его местонахождении в своей соцсети.
Предприниматель выложила фотографию с дочерью на детской площадке. Одна из подписчиц в комментариях поинтересовалась, когда артист вернется в Россию.
"Сын Эммануила больше в Россию не приедет?" – спросила пользовательница Сети.
Однако Млодик опровергла пребывание Виторгана за границей.
"С чего вы взяли, что он уехал? Он в Москве. Завтра вместе празднуем день рождения Платона", – сообщила родственница актера.
Накануне артист провел время в компании других знаменитостей в Израиле. Он сфотографировался с вокалистами Little Big, Аллой Пугачевой, Семеном Слепаковым, Михаилом Шацом* и Noize MC.
Ранее Монеточка анонсировала европейский тур после побега из России. Она посетит с концертами Хельсинки, Таллин, Ригу, Вильнюс и Тель-Авив в декабре.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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