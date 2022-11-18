https://ria.ru/20221118/vitorgan-1832453524.html

Мачеха Максима Виторгана рассекретила его местонахождение

Мачеха Максима Виторгана рассекретила его местонахождение - РИА Новости, 18.11.2022

Мачеха Максима Виторгана рассекретила его местонахождение

Мачеха актера Максима Виторгана Ирина Млодик сообщила о его местонахождении в своей соцсети. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T13:40

2022-11-18T13:40

2022-11-18T13:40

шоубиз

максим виторган

москва

израиль

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Мачеха актера Максима Виторгана Ирина Млодик сообщила о его местонахождении в своей соцсети. Предприниматель выложила фотографию с дочерью на детской площадке. Одна из подписчиц в комментариях поинтересовалась, когда артист вернется в Россию. Однако Млодик опровергла пребывание Виторгана за границей. Накануне артист провел время в компании других знаменитостей в Израиле. Он сфотографировался с вокалистами Little Big, Аллой Пугачевой, Семеном Слепаковым, Михаилом Шацом* и Noize MC.Ранее Монеточка анонсировала европейский тур после побега из России. Она посетит с концертами Хельсинки, Таллин, Ригу, Вильнюс и Тель-Авив в декабре.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20221024/gudkov-1826274866.html

москва

израиль

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

максим виторган, москва, израиль