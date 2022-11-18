Мачеха Максима Виторгана рассекретила его местонахождение
Мачеха Максима Виторгана Ирина Млодик раскрыла его местонахождение
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкРоза Хайруллина в роли Чарли Чаплина и Максим Виторган в роли Соломона Михоэлса в сцене из спектакля "Двое" режиссера Дмитрия Крымова в Музее Москвы.
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Мачеха актера Максима Виторгана Ирина Млодик сообщила о его местонахождении в своей соцсети.
Предприниматель выложила фотографию с дочерью на детской площадке. Одна из подписчиц в комментариях поинтересовалась, когда артист вернется в Россию.
"Сын Эммануила больше в Россию не приедет?" – спросила пользовательница Сети.
Однако Млодик опровергла пребывание Виторгана за границей.
"С чего вы взяли, что он уехал? Он в Москве. Завтра вместе празднуем день рождения Платона", – сообщила родственница актера.
Накануне артист провел время в компании других знаменитостей в Израиле. Он сфотографировался с вокалистами Little Big, Аллой Пугачевой, Семеном Слепаковым, Михаилом Шацом* и Noize MC.
Ранее Монеточка анонсировала европейский тур после побега из России. Она посетит с концертами Хельсинки, Таллин, Ригу, Вильнюс и Тель-Авив в декабре.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.