https://ria.ru/20221118/sotrudnichestvo-1832550212.html

Делегация России обсудит в Баку межпарламентское сотрудничество

Делегация России обсудит в Баку межпарламентское сотрудничество - РИА Новости, 18.11.2022

Делегация России обсудит в Баку межпарламентское сотрудничество

Делегация РФ примет участие в заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству России и Азербайджана, которое пройдет в Баку с 21 по 23 ноября, сообщила... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T17:00

2022-11-18T17:00

2022-11-18T17:00

политика

в мире

галина карелова

анатолий артамонов

инна святенко

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азербайджан

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Делегация РФ примет участие в заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству России и Азербайджана, которое пройдет в Баку с 21 по 23 ноября, сообщила пресс-служба Совфеда.Возглавит делегацию сопредседатель комиссии, вице-спикер СФ Галина Карелова."В рамках заседания будут обсуждаться вопросы дальнейшего развития и углубления сотрудничества между парламентами Российской Федерации и Азербайджанской Республики. Также планируется подписание плана работы Межпарламентской комиссии на 2023 год", - говорится в сообщении.В делегацию от Совета Федерации войдут председатель комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, председатель комитета СФ по социальной политике Инна Святенко, первый зампредседателя комитета СФ по науке, образованию и культуре Ильяс Умаханов, зампредседателя комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике Анатолий Широков и член комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин.От Госдумы участвуют председатель комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин, первый зампредседателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев и член комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Дмитрий Савельев.

https://ria.ru/20221117/otnosheniya-1832286384.html

https://ria.ru/20221031/azerbaydzhan-1827638862.html

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политика, в мире, галина карелова, анатолий артамонов, инна святенко, россия, азербайджан, баку, совет федерации рф, госдума рф, снг