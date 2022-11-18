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Делегация России обсудит в Баку межпарламентское сотрудничество - РИА Новости, 18.11.2022
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Делегация России обсудит в Баку межпарламентское сотрудничество
Делегация России обсудит в Баку межпарламентское сотрудничество - РИА Новости, 18.11.2022
Делегация России обсудит в Баку межпарламентское сотрудничество
Делегация РФ примет участие в заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству России и Азербайджана, которое пройдет в Баку с 21 по 23 ноября, сообщила... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T17:00
2022-11-18T17:00
политика
в мире
галина карелова
анатолий артамонов
инна святенко
россия
азербайджан
баку
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Делегация РФ примет участие в заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству России и Азербайджана, которое пройдет в Баку с 21 по 23 ноября, сообщила пресс-служба Совфеда.Возглавит делегацию сопредседатель комиссии, вице-спикер СФ Галина Карелова."В рамках заседания будут обсуждаться вопросы дальнейшего развития и углубления сотрудничества между парламентами Российской Федерации и Азербайджанской Республики. Также планируется подписание плана работы Межпарламентской комиссии на 2023 год", - говорится в сообщении.В делегацию от Совета Федерации войдут председатель комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, председатель комитета СФ по социальной политике Инна Святенко, первый зампредседателя комитета СФ по науке, образованию и культуре Ильяс Умаханов, зампредседателя комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике Анатолий Широков и член комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин.От Госдумы участвуют председатель комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин, первый зампредседателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев и член комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Дмитрий Савельев.
https://ria.ru/20221117/otnosheniya-1832286384.html
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политика, в мире, галина карелова, анатолий артамонов, инна святенко, россия, азербайджан, баку, совет федерации рф, госдума рф, снг
Политика, В мире, Галина Карелова, Анатолий Артамонов, Инна Святенко, Россия, Азербайджан, Баку, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, СНГ
17:00 18.11.2022
 
Делегация России обсудит в Баку межпарламентское сотрудничество

Совфед: делегация России обсудит в Баку межпарламентское сотрудничество

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкБаку, Азербайджан
Баку, Азербайджан - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Баку, Азербайджан. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Делегация РФ примет участие в заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству России и Азербайджана, которое пройдет в Баку с 21 по 23 ноября, сообщила пресс-служба Совфеда.
Возглавит делегацию сопредседатель комиссии, вице-спикер СФ Галина Карелова.
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
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"В рамках заседания будут обсуждаться вопросы дальнейшего развития и углубления сотрудничества между парламентами Российской Федерации и Азербайджанской Республики. Также планируется подписание плана работы Межпарламентской комиссии на 2023 год", - говорится в сообщении.
В делегацию от Совета Федерации войдут председатель комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, председатель комитета СФ по социальной политике Инна Святенко, первый зампредседателя комитета СФ по науке, образованию и культуре Ильяс Умаханов, зампредседателя комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике Анатолий Широков и член комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин.
От Госдумы участвуют председатель комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин, первый зампредседателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев и член комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Дмитрий Савельев.
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи на полях VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
31 октября, 01:21
Межгосударственные отношения России и Азербайджана
 
ПолитикаВ миреГалина КареловаАнатолий АртамоновИнна СвятенкоРоссияАзербайджанБакуСовет Федерации РФГосдума РФСНГ
 
 
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