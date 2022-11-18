https://ria.ru/20221118/mir-1832372340.html

В Киргизии решают вопрос с обслуживанием карт "Мир"

В Киргизии решают вопрос с обслуживанием карт "Мир" - РИА Новости, 18.11.2022

В Киргизии решают вопрос с обслуживанием карт "Мир"

Проблемы с обслуживанием карт "Мир" в ряде банков Киргизии - временные и технические, стороны ведут диалог по решению данного вопроса, заявила РИА Новости посол РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T05:53

2022-11-18T05:53

2022-11-18T10:31

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Проблемы с обслуживанием карт "Мир" в ряде банков Киргизии - временные и технические, стороны ведут диалог по решению данного вопроса, заявила РИА Новости посол Киргизии в России Гульнара-Клара Самат.Ранее киргизские "Капитал банк" и "Демир-банк" приостановили обслуживание российских карт "Мир". О приостановке обслуживания российских карт "Мир" заявили также восемь коммерческих банков: "Кыргызстан", "Бакай-банк", "Доскредобанк", "Компаньон", "Банк Азии", KICB, "Бай-Тушум", "Оптима-Банк" - и один госбанк "Айыл-банк". Всего в республике, по последним данным, заявили о проблеме 22 банка. Национальный банк (центробанк) Киргизии ранее заявил, что не вмешивается в работу банков республики в вопросе обслуживания платежных карт "Мир". Таким образом, о прекращении работы с этой платежной системой заявила уже половина банков страны."Деловые круги проводят встречи друг с другом на техническом уровне постоянно, потому что это бизнес, они ищут любые возможности, чтобы финансовый кровоток происходил. Я думаю, что-то сдвинется с места", - добавила дипломат.После заявления минфина США о готовности вводить санкции за работу с платежной системой "Мир" проблемы с использованием российских карт возникли во многих странах, в том числе в Турции, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Таджикистане.

https://ria.ru/20221107/mir-1829615598.html

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экономика, киргизия, россия, турция, министерство финансов сша, новости - туризм