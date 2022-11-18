https://ria.ru/20221118/mir-1832372340.html
В Киргизии решают вопрос с обслуживанием карт "Мир"
В Киргизии решают вопрос с обслуживанием карт "Мир" - РИА Новости, 18.11.2022
В Киргизии решают вопрос с обслуживанием карт "Мир"
Проблемы с обслуживанием карт "Мир" в ряде банков Киргизии - временные и технические, стороны ведут диалог по решению данного вопроса, заявила РИА Новости посол РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T05:53
2022-11-18T05:53
2022-11-18T10:31
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Проблемы с обслуживанием карт "Мир" в ряде банков Киргизии - временные и технические, стороны ведут диалог по решению данного вопроса, заявила РИА Новости посол Киргизии в России Гульнара-Клара Самат.Ранее киргизские "Капитал банк" и "Демир-банк" приостановили обслуживание российских карт "Мир". О приостановке обслуживания российских карт "Мир" заявили также восемь коммерческих банков: "Кыргызстан", "Бакай-банк", "Доскредобанк", "Компаньон", "Банк Азии", KICB, "Бай-Тушум", "Оптима-Банк" - и один госбанк "Айыл-банк". Всего в республике, по последним данным, заявили о проблеме 22 банка. Национальный банк (центробанк) Киргизии ранее заявил, что не вмешивается в работу банков республики в вопросе обслуживания платежных карт "Мир". Таким образом, о прекращении работы с этой платежной системой заявила уже половина банков страны."Деловые круги проводят встречи друг с другом на техническом уровне постоянно, потому что это бизнес, они ищут любые возможности, чтобы финансовый кровоток происходил. Я думаю, что-то сдвинется с места", - добавила дипломат.После заявления минфина США о готовности вводить санкции за работу с платежной системой "Мир" проблемы с использованием российских карт возникли во многих странах, в том числе в Турции, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Таджикистане.
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экономика, киргизия, россия, турция, министерство финансов сша, новости - туризм
Экономика, Киргизия, Россия, Турция, Министерство финансов США, Туризм, Новости - Туризм
05:53 18.11.2022 (обновлено: 10:31 18.11.2022)
В Киргизии решают вопрос с обслуживанием карт "Мир"
Посол Киргизии в России: проблемы с обслуживанием карт "Мир" - временные и технические
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Проблемы с обслуживанием карт "Мир" в ряде банков Киргизии - временные и технические, стороны ведут диалог по решению данного вопроса, заявила РИА Новости посол Киргизии в России Гульнара-Клара Самат.
"Любые действия банков - это, в первую очередь, коммерческие вопросы. Это не политика, это техническая проблема. Это не только у нас, но и в России, и в любом другом государстве. Во всем мире трясет всех. Такие большие процессы происходят, поэтому, я думаю, что это все временно, большие люди в нашем финансовом сегменте найдут какой-то выход, точки соприкосновения", - сказала посол, комментируя приостановление обслуживания российских карт "Мир" в ряде банков Киргизии.
Ранее киргизские "Капитал банк" и "Демир-банк" приостановили обслуживание российских карт "Мир". О приостановке обслуживания российских карт "Мир" заявили также восемь коммерческих банков: "Кыргызстан", "Бакай-банк", "Доскредобанк", "Компаньон", "Банк Азии", KICB, "Бай-Тушум", "Оптима-Банк" - и один госбанк "Айыл-банк". Всего в республике, по последним данным, заявили о проблеме 22 банка. Национальный банк (центробанк) Киргизии ранее заявил, что не вмешивается в работу банков республики в вопросе обслуживания платежных карт "Мир". Таким образом, о прекращении работы с этой платежной системой заявила уже половина банков страны.
"Деловые круги проводят встречи друг с другом на техническом уровне постоянно, потому что это бизнес, они ищут любые возможности, чтобы финансовый кровоток происходил. Я думаю, что-то сдвинется с места", - добавила дипломат.
После заявления минфина США
о готовности вводить санкции за работу с платежной системой "Мир" проблемы с использованием российских карт возникли во многих странах, в том числе в Турции
, Вьетнаме
, Казахстане
, Киргизии, Узбекистане
, Таджикистане
.