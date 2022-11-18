https://ria.ru/20221118/mcdonalds-1832511283.html
В Казахстане временно закрылись рестораны McDonald's
В Казахстане временно закрылись рестораны McDonald's - РИА Новости, 18.11.2022
В Казахстане временно закрылись рестораны McDonald's
Рестораны сети McDonald`s в Казахстане в пятницу приостановили работу, работники отказываются от комментариев. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T15:25
2022-11-18T15:25
2022-11-18T17:42
экономика
казахстан
mcdonald's corporation
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АЛМА-АТА, 18 ноя - РИА Новости. Рестораны сети McDonald`s в Казахстане в пятницу приостановили работу, работники отказываются от комментариев.В четверг McDonald`s в Казахстане (ТОО Food Solutions KZ) на своем сайте и в соцсетях сообщил, что с 18 ноября приостанавливает работу всех своих ресторанов из-за ограничений в местных поставках. Компания заверила, что прилагает все усилия для скорейшего возобновления работы, пообещав позже сообщить о сроках открытия ресторанов.Как передает корреспондент РИА Новости из Алма-Аты, в пятницу рестораны сети закрыты. На электронном табло для оформления заказа из автомашины около одного из ресторанов выведена надпись "технический перерыв". На всех дверях и окнах расклеены объявления, текст которых повторяет сообщение с сайта. "Следите за новостями на официальном сайте McDonald`s и в социальных сетях", - говорится в объявлении. Работник одного из ресторанов сети в беседе с РИА Новости сообщил, что не владеет информацией о сроках возвращения на работу, и отказался от дальнейших комментариев, сославшись на политику компании.Франчайзи McDonald`s в Казахстане является крупный бизнесмен Кайрат Боранбаев, занимавший с состоянием 590 миллионов долларов 14-ю позицию в рейтинге богатейших бизнесменов страны по версии журнала "Forbes Казахстан" в 2021 году.Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана 17 марта сообщило о задержании Боранбаева по делу о хищениях средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе. В сентябре агентство сообщило, что завершило следствие по одному из эпизодов по фактам хищения газа национальной газовой компании на сумму около 30 миллионов долларов. По данным АФМ, в рамках расследования наложен арест на денежные средства в размере 38 миллиардов тенге (80 миллионов долларов) и недвижимость стоимостью 4,2 миллиарда тенге (8,8 миллиона долларов).Боранбаев также являлся франчайзи McDonald's в Белоруссии и ряде регионов России. Кроме того, он владеет активами в сфере недвижимости, нефтегазовом секторе. Является акционером Карагандинского фармацевтического комплекса, на котором производилась российская вакцина от коронавируса "Спутник V". Возглавляет наблюдательный совет футбольного клуба "Кайрат" и национальный Паралимпийский комитет. В разные годы занимал руководящие должности в компаниях группы национальной нефтегазовой компании "КазМунайГаз". Дочь Боранбаева Алима была замужем за внуком экс-президента Казахстана Айсултаном Назарбаевым, который скончался в 2020 году.
https://ria.ru/20221116/mcdonalds-1832046431.html
https://ria.ru/20221118/mcdonalds-1832475097.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, казахстан, mcdonald's corporation
Экономика, Казахстан, McDonald's Corporation
15:25 18.11.2022 (обновлено: 17:42 18.11.2022)
В Казахстане временно закрылись рестораны McDonald's
В Казахстане приостановили работу рестораны McDonald's
АЛМА-АТА, 18 ноя - РИА Новости. Рестораны сети McDonald`s в Казахстане в пятницу приостановили работу, работники отказываются от комментариев.
В четверг McDonald`s в Казахстане (ТОО Food Solutions KZ) на своем сайте и в соцсетях сообщил, что с 18 ноября приостанавливает работу всех своих ресторанов из-за ограничений в местных поставках. Компания заверила, что прилагает все усилия для скорейшего возобновления работы, пообещав позже сообщить о сроках открытия ресторанов.
Как передает корреспондент РИА Новости из Алма-Аты
, в пятницу рестораны сети закрыты. На электронном табло для оформления заказа из автомашины около одного из ресторанов выведена надпись "технический перерыв". На всех дверях и окнах расклеены объявления, текст которых повторяет сообщение с сайта. "Следите за новостями на официальном сайте McDonald`s и в социальных сетях", - говорится в объявлении. Работник одного из ресторанов сети в беседе с РИА Новости сообщил, что не владеет информацией о сроках возвращения на работу, и отказался от дальнейших комментариев, сославшись на политику компании.
Франчайзи McDonald`s в Казахстане является крупный бизнесмен Кайрат Боранбаев, занимавший с состоянием 590 миллионов долларов 14-ю позицию в рейтинге богатейших бизнесменов страны по версии журнала "Forbes
Казахстан" в 2021 году.
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана 17 марта сообщило о задержании Боранбаева по делу о хищениях средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе. В сентябре агентство сообщило, что завершило следствие по одному из эпизодов по фактам хищения газа национальной газовой компании на сумму около 30 миллионов долларов. По данным АФМ, в рамках расследования наложен арест на денежные средства в размере 38 миллиардов тенге (80 миллионов долларов) и недвижимость стоимостью 4,2 миллиарда тенге (8,8 миллиона долларов).
Боранбаев также являлся франчайзи McDonald's в Белоруссии
и ряде регионов России
. Кроме того, он владеет активами в сфере недвижимости, нефтегазовом секторе. Является акционером Карагандинского фармацевтического комплекса, на котором производилась российская вакцина от коронавируса "Спутник V". Возглавляет наблюдательный совет футбольного клуба "Кайрат" и национальный Паралимпийский комитет. В разные годы занимал руководящие должности в компаниях группы национальной нефтегазовой компании "КазМунайГаз
". Дочь Боранбаева Алима была замужем за внуком экс-президента Казахстана Айсултаном Назарбаевым, который скончался в 2020 году.