https://ria.ru/20221117/zaes-1832113164.html

В МИД призвали скорее договориться о зоне безопасности вокруг ЗАЭС

В МИД призвали скорее договориться о зоне безопасности вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 17.11.2022

В МИД призвали скорее договориться о зоне безопасности вокруг ЗАЭС

Договориться о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС нужно как можно скорее, Москва находится в контакте по этому вопросу с МАГАТЭ, заявил в... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T08:39

2022-11-17T08:39

2022-11-17T10:21

москва

россия

магатэ

безопасность

запорожская аэс

рафаэль гросси

сергей вершинин

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824550517_0:122:3072:1850_1920x0_80_0_0_b621db19099b2728757e4e1d786499d1.jpg

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Договориться о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС нужно как можно скорее, Москва находится в контакте по этому вопросу с МАГАТЭ, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Продолжаются переговоры о создании зоны защиты эксплуатационной и физической ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС. Мы находимся в тесном контакте с секретариатом МАГАТЭ и лично с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси по данному вопросу. Разделяем его мнение, что это необходимо сделать как можно быстрее", - сказал Вершинин."В свою очередь, насколько нам известно, руководство секретариата агентства ведет диалог с Киевом. Прилагаем все зависящие от нас усилия для достижения этой договорённости", - добавил замминистра.По его словам, "в отношении присутствия экспертов ООН на ЗАЭС вопрос никогда не ставился"."Осуществлять мониторинг за реализацией договорённостей о "зоне", если они будут достигнуты, предполагается силами представителей МАГАТЭ, которые, к слову, делают это уже и сейчас, поскольку находятся на станции на постоянной основе с начала сентября. В настоящее время на ЗАЭС присутствуют четыре специалиста из секретариата агентства, которые имеют доступ ко всем объектам на её территории, и у них есть возможность оперативно докладывать обо всем происходящем на ЗАЭС", - добавил Вершинин.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС продемонстрировали прибывшим участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. С этого момента на станции находятся эксперты МАГАТЭ, в начале ноября, в ходе очередной ротации, их число было увеличено до четырех человек. По итогам визита миссии был опубликован доклад, в котором в МАГАТЭ подтвердили факт обстрелов ЗАЭС. Гросси выступил с предложением создать вокруг станции зону ядерной безопасности и защиты, данное предложение обсуждалось в ходе визитов Гросси в Москву и Киев.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20221116/zaes-1831950677.html

https://ria.ru/20221110/dogovorennost-1830616900.html

москва

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, россия, магатэ, безопасность, запорожская аэс, рафаэль гросси, сергей вершинин, киев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"