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В МИД призвали скорее договориться о зоне безопасности вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 17.11.2022
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В МИД призвали скорее договориться о зоне безопасности вокруг ЗАЭС
В МИД призвали скорее договориться о зоне безопасности вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 17.11.2022
В МИД призвали скорее договориться о зоне безопасности вокруг ЗАЭС
Договориться о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС нужно как можно скорее, Москва находится в контакте по этому вопросу с МАГАТЭ, заявил в... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T08:39
2022-11-17T10:21
москва
россия
магатэ
безопасность
запорожская аэс
рафаэль гросси
сергей вершинин
киев
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Договориться о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС нужно как можно скорее, Москва находится в контакте по этому вопросу с МАГАТЭ, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Продолжаются переговоры о создании зоны защиты эксплуатационной и физической ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС. Мы находимся в тесном контакте с секретариатом МАГАТЭ и лично с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси по данному вопросу. Разделяем его мнение, что это необходимо сделать как можно быстрее", - сказал Вершинин."В свою очередь, насколько нам известно, руководство секретариата агентства ведет диалог с Киевом. Прилагаем все зависящие от нас усилия для достижения этой договорённости", - добавил замминистра.По его словам, "в отношении присутствия экспертов ООН на ЗАЭС вопрос никогда не ставился"."Осуществлять мониторинг за реализацией договорённостей о "зоне", если они будут достигнуты, предполагается силами представителей МАГАТЭ, которые, к слову, делают это уже и сейчас, поскольку находятся на станции на постоянной основе с начала сентября. В настоящее время на ЗАЭС присутствуют четыре специалиста из секретариата агентства, которые имеют доступ ко всем объектам на её территории, и у них есть возможность оперативно докладывать обо всем происходящем на ЗАЭС", - добавил Вершинин.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС продемонстрировали прибывшим участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. С этого момента на станции находятся эксперты МАГАТЭ, в начале ноября, в ходе очередной ротации, их число было увеличено до четырех человек. По итогам визита миссии был опубликован доклад, в котором в МАГАТЭ подтвердили факт обстрелов ЗАЭС. Гросси выступил с предложением создать вокруг станции зону ядерной безопасности и защиты, данное предложение обсуждалось в ходе визитов Гросси в Москву и Киев.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20221116/zaes-1831950677.html
https://ria.ru/20221110/dogovorennost-1830616900.html
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москва, россия, магатэ, безопасность, запорожская аэс, рафаэль гросси, сергей вершинин, киев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Москва, Россия, МАГАТЭ, Безопасность, Запорожская АЭС, Рафаэль Гросси, Сергей Вершинин, Киев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
08:39 17.11.2022 (обновлено: 10:21 17.11.2022)
 
В МИД призвали скорее договориться о зоне безопасности вокруг ЗАЭС

Замглавы МИД Вершинин заявил, что Москва обсуждает с МАГАТЭ зону безопасности вокруг ЗАЭС

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкРазрушения на территории управления капитального строительства Запорожской АЭС в Энергодаре
Разрушения на территории управления капитального строительства Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Разрушения на территории управления капитального строительства Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Договориться о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС нужно как можно скорее, Москва находится в контакте по этому вопросу с МАГАТЭ, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Продолжаются переговоры о создании зоны защиты эксплуатационной и физической ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС. Мы находимся в тесном контакте с секретариатом МАГАТЭ и лично с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси по данному вопросу. Разделяем его мнение, что это необходимо сделать как можно быстрее", - сказал Вершинин.
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Гросси рассказал о переговорах по созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС
"В свою очередь, насколько нам известно, руководство секретариата агентства ведет диалог с Киевом. Прилагаем все зависящие от нас усилия для достижения этой договорённости", - добавил замминистра.
"Что касается конкретных параметров формирования зоны, то рассматривается несколько вариантов, но говорить о них – преждевременно. Главная цель, которую преследует создание "зоны" – предотвращение угроз, возникающих вследствие непрекращающихся атак режима Владимира Зеленского на станцию и её инфраструктуру, что может привести к техногенной катастрофе с непредсказуемыми последствиями", - сказал Вершинин.
По его словам, "в отношении присутствия экспертов ООН на ЗАЭС вопрос никогда не ставился".
"Осуществлять мониторинг за реализацией договорённостей о "зоне", если они будут достигнуты, предполагается силами представителей МАГАТЭ, которые, к слову, делают это уже и сейчас, поскольку находятся на станции на постоянной основе с начала сентября. В настоящее время на ЗАЭС присутствуют четыре специалиста из секретариата агентства, которые имеют доступ ко всем объектам на её территории, и у них есть возможность оперативно докладывать обо всем происходящем на ЗАЭС", - добавил Вершинин.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС продемонстрировали прибывшим участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. С этого момента на станции находятся эксперты МАГАТЭ, в начале ноября, в ходе очередной ротации, их число было увеличено до четырех человек. По итогам визита миссии был опубликован доклад, в котором в МАГАТЭ подтвердили факт обстрелов ЗАЭС. Гросси выступил с предложением создать вокруг станции зону ядерной безопасности и защиты, данное предложение обсуждалось в ходе визитов Гросси в Москву и Киев.
Читайте полный текст интервью >>
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 20:13
Глава МАГАТЭ заявил о сложностях в диалоге о зоне безопасности вокруг ЗАЭС
 
МоскваРоссияМАГАТЭБезопасностьЗапорожская АЭСРафаэль ГроссиСергей ВершининКиевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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