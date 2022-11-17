https://ria.ru/20221117/vershinin-1832056883.html

Сергей Вершинин: вбросы об иранских беспилотниках – дымовая завеса Запада

Сергей Вершинин: вбросы об иранских беспилотниках – дымовая завеса Запада - РИА Новости, 17.11.2022

Сергей Вершинин: вбросы об иранских беспилотниках – дымовая завеса Запада

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин накануне истечения срока действия украинской части зерновой сделки, которая касается вывоза зерна из... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T09:30

2022-11-17T09:30

2022-11-17T09:30

интервью

сергей вершинин

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

оон

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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин накануне истечения срока действия украинской части зерновой сделки, которая касается вывоза зерна из контролируемых Украиной портов Черного моря, рассказал РИА Новости о перспективах ее продления, а также о том, поставляет ли Иран России беспилотники и кто будет следить за "режимом тишины" в районе Запорожской АЭС, если Россия, Украина и МАГАТЭ смогут договориться о создании там зоны безопасности.– Считает ли Россия необходимым вносить изменения в "черноморскую инициативу" по вывозу украинского продовольствия с учетом недавних массированных авиационных и морских ударов с использованием беспилотных аппаратов по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота России на военно-морской базе в Севастополе? Готова ли Москва продлить ее на год, как предлагает Турция, или срок действия в 120 дней с возможностью автоматического продления достаточен? Возможно ли увеличение числа российских инспекторов в Совместном координационном центре в Стамбуле?– Подписанная 22 июля в Стамбуле "черноморская инициатива" по вывозу украинского продовольствия рассчитана, как известно, на 120 дней. Срок ее действия истекает 18 ноября. В свою очередь, меморандум Россия-ООН по продвижению наших продовольствия и удобрений на мировые рынки, составляющий вторую часть "пакетной сделки", заключен на 3 года. Текст инициативы предусматривает возможность технического продления еще на 120 дней без каких-либо изменений и дополнений в случае отсутствия возражения сторон: России, Турции или Украины. Решение о дальнейшем продолжении "черноморской инициативы" зависит как от добросовестного выполнения данной договоренности, включая отказ от использования морского гуманитарного коридора в военных целях, так и достижения конкретных результатов для отечественного сельхозэкспорта в соответствии с меморандумом Россия-ООН.– Насколько Россия удовлетворена выданными рядом стран ЕС генеральными торговыми лицензиями, которые разрешают оказывать финансовые услуги и предоставлять финансирование при поставках некоторых видов удобрений из России в третьи страны? Работают ли они на практике? Продвигается ли работа по переподключению к SWIFT "Россельхозбанка"?– Несмотря на то, что на словах США и ЕС заявили об изъятии российской сельхозпродукции, включая удобрения, из односторонних санкций, на деле наши производители и поставщики продолжают сталкиваться с блокирующим эффектом перевыполнения рестрикций и, по сути, запретительными условиями страхования, фрахта и проведения банковских платежей, в том числе по линии "Россельхозбанка", отключенного от SWIFT.В конкретном плане с марта по сентябрь этого года российские поставки удобрений на мировые рынки сократились на 38% по сравнению с прошлым годом, а страны-импортеры недополучили восемь миллионов тонн продукции, которой достаточно для производства 25 миллионов тонн продовольствия, чтобы накормить 105 миллионов человек. Другой наглядный пример блокирующего эффекта западных санкций – невозможность обеспечить даже безвозмездную передачу беднейшим странам российских удобрений (около 280 тысяч тонн), застрявших в портах Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландов. Необходимо подчеркнуть, что речь идет именно о бесплатных поставках нашей продукции нуждающимся, при покрытии нами абсолютно всех затрат на транспортировку и доставку грузов. Потребовалось более двух месяцев, чтобы согласовать отправку, которая запланирована на 21 ноября, 20 тысяч тонн удобрений из Нидерландов в Малави. Однако большая часть продукции находится в Латвии, власти которой по сугубо политическим причинам отказываются отдать наши удобрения беднейшим странам.– Есть ли позитивные сдвиги в вопросе возобновления поставок российского аммиака и аммиачных удобрений на мировые рынки? Были ли получены гарантии от ООН о том, что работа аммиакопровода из Тольятти в Одессу будет восстановлена? Работает ли ООН с Киевом над тем, чтобы на российский аммиак не был наложен арест и его поставки были разблокированы без предварительных условий, выдвинутых Зеленским?– Беспрепятственные поставки удобрений и сырья для их производства, включая аммиак, прописаны в обеих стамбульских договоренностях от 22 июля. Такие поставки, безусловно, являются важным элементом обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Таким образом, документальная основа для вывоза аммиака, в том числе через Черное море, имеется. В частности, это касается аммиакопровода "Тольятти-Одесса", через который ежегодно осуществлялась перевалка порядка 2,5 млн тонн сырья, достаточного для производства около 12 млн тонн удобрений для обеспечения продовольствием около 100 млн человек. По имеющейся информации трубопровод находится в исправном состоянии и технически может быть перезапущен. При этом следует отметить, что речь идет об исключительно коммерческом проекте, который не должен обставляться никакими предварительными условиями.– Насколько обоснованы обвинения западных стран в адрес России в якобы нарушениях резолюции СБ ООН 2231 с учетом недавних заявлений из Тегерана о передаче Москве небольшого количества беспилотников до начала специальной военной операции на Украине?– Вдохновители и соавторы политически ангажированных вбросов о якобы имевших место поставках беспилотных летательных аппаратов из Ирана в Россию в глубине души сами понимают всю безнадежность своих усилий. Подобными действиями они совершенно дискредитируют себя как добросовестных участников СВПД.Напомним, что все началось с украинских наветов в СБ ООН со ссылками на информацию из неких открытых источников. На поверке этими источниками оказались западные СМИ. Подобное "наперстничество" давно вошло в практику у наших западных коллег, но никого не должно вводить в заблуждение. Очевидно, что информационная атака на Россию готовилась давно. Еще в июле Вашингтон и иже с ним пытались раскручивать эту тему, распространяя "фейки" насчет посещения неназванными российскими официальными лицами неких объектов в Иране для осмотра и приобретения беспилотных летальных аппаратов, о чем, мол, западникам "доподлинно известно". Это был пробный шаг, чтобы проверить реакцию мировой общественности. Спустя три месяца началась основная фаза этой многоходовки.На деле все это не более чем дымовая завеса, которую на Западе специально создают, чтобы закамуфлировать свою неспособность обеспечить полнокровную реализацию СВПД и вернуться к своим обязательствам в рамках "ядерной сделки".Разделяем мнение иранской стороны, озвученное официальным представителем МИД Ирана Канаани 11 ноября, что обвинения в экспорте иранского оружия в Россию для использования в спецоперации на Украине являются безосновательными и выдвигаются теми, кто стремится таким образом оправдать свои незаконные поставки вооружений Киеву.Мы говорили об этом раньше и продолжаем обращать на это внимание сейчас, в том числе в Совете Безопасности ООН: и США, и наши европейские коллеги обязаны вернуться в правовое поле резолюции СБ ООН 2231 и прекратить ее нарушение. Что конкретно должно быть сделано, было подробно, вплоть до мельчайших деталей, зафиксировано в проекте договоренности о реанимировании СВПД, причем как применительно к США, так и европейским участникам. Вся эта истерика вокруг померещившихся кому-то иранских поставок говорит о том, что в Вашингтоне и европейских столицах идет болезненный мыслительный процесс относительно дальнейшей судьбы СВПД.Со своей стороны не видим восстановлению СВПД никакой разумной альтернативы. Любые иные планы – это прямой путь к эскалации с тяжелыми и, возможно, необратимыми последствиями для международной безопасности и состояния глобальных рынков. Это должны понимать в ООН. Рассчитываем, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш будет проводить взвешенную неангажированную линию и займется профилактической работой с западными странами, не поддаваясь на их провокации и попытки "раскачать лодку".– Есть ли уже договоренность о том, кто может контролировать соблюдение "режима тишины" в зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС? Какие варианты рассматриваются? Согласится ли Россия с тем, чтобы ограниченная миссия экспертов ООН осуществляла мониторинг в зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС?– Продолжаются переговоры о создании зоны защиты эксплуатационной и физической ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС). Мы находимся в тесном контакте с секретариатом МАГАТЭ и лично с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси по данному вопросу. Разделяем его мнение, что это необходимо сделать как можно быстрее. В свою очередь, насколько нам известно, руководство секретариата агентства ведет диалог с Киевом. Прилагаем все зависящие от нас усилия для достижения этой договоренности.Что касается конкретных параметров формирования зоны, то рассматривается несколько вариантов, но говорить о них преждевременно. Главная цель, которую преследует создание "зоны" – предотвращение угроз, возникающих вследствие непрекращающихся атак режима Владимира Зеленского на станцию и ее инфраструктуру, что может привести к техногенной катастрофе с непредсказуемыми последствиями.В отношении присутствия экспертов ООН на ЗАЭС вопрос никогда не ставился. Осуществлять мониторинг за реализацией договоренностей о "зоне", если они будут достигнуты, предполагается силами представителей МАГАТЭ, которые, к слову, делают это уже и сейчас, поскольку находятся на станции на постоянной основе с начала сентября. В настоящее время на ЗАЭС присутствуют четыре специалиста из секретариата агентства, которые имеют доступ ко всем объектам на ее территории, и у них есть возможность оперативно докладывать обо всем происходящем на ЗАЭС.

https://ria.ru/20221112/udobreniya-1831055479.html

https://ria.ru/20221114/iran-1831448424.html

https://ria.ru/20221116/zaes-1831828883.html

россия

украина

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, сергей вершинин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), оон, запорожская аэс, магатэ, россия, украина, владимир зеленский, антониу гутерреш