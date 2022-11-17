https://ria.ru/20221117/vizit-1832105626.html

Председатель КНР Си Цзиньпин может посетить Россию в 2023 году

Председатель КНР Си Цзиньпин может посетить Россию в 2023 году - РИА Новости, 17.11.2022

Председатель КНР Си Цзиньпин может посетить Россию в 2023 году

Председатель КНР Си Цзиньпин может посетить Россию в следующем году, визит, скорее всего, состоится после завершения сессии китайского парламента, которая... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T07:05

2022-11-17T07:05

2022-11-17T07:19

си цзиньпин

игорь моргулов

владимир путин

китай

россия

пекин

шос

всекитайское собрание народных представителей

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ПЕКИН, 17 ноя – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин может посетить Россию в следующем году, визит, скорее всего, состоится после завершения сессии китайского парламента, которая традиционно проходит в начале весны, заявил в интервью российским журналистам посол России в Китае Игорь Моргулов.Он отметил, что "лидеры регулярно обмениваются посланиями, общаются по телефону и видеосвязи"."В порядке очередности в будущем году должен быть организован государственный визит в Россию председателя КНР, который, скорее всего, состоится, как можно предположить, после завершения сессий китайского парламента, традиционно проводимых в начале весны", - сообщил российский посол.По его словам, "не будет преувеличением сказать, что контакты на высшем уровне – основная движущая и направляющая сила российско-китайских связей"."Особое значение имеет как пристальное внимание, уделяемое лидерами проблематике развития взаимного сотрудничества, так и личные доверительные и дружеские отношения, сложившиеся между ними", - добавил дипломат.Президент РФ Владимир Путин 4 февраля 2022 года посетил с визитом Китай, где присутствовал на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине, а также провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.Ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей – китайского парламента – традиционно открывается 5 марта, продолжительность может варьироваться в зависимости от повестки. Сессия следующего года крайне важна, так как по ее итогам будет избрано руководство страны на следующие пять лет.

https://ria.ru/20221101/vstrecha-1828400101.html

китай

россия

пекин

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си цзиньпин, игорь моргулов, владимир путин, китай, россия, пекин, шос, всекитайское собрание народных представителей