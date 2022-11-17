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Председатель КНР Си Цзиньпин может посетить Россию в 2023 году - РИА Новости, 17.11.2022
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Председатель КНР Си Цзиньпин может посетить Россию в 2023 году
Председатель КНР Си Цзиньпин может посетить Россию в 2023 году - РИА Новости, 17.11.2022
Председатель КНР Си Цзиньпин может посетить Россию в 2023 году
Председатель КНР Си Цзиньпин может посетить Россию в следующем году, визит, скорее всего, состоится после завершения сессии китайского парламента, которая... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T07:05
2022-11-17T07:19
си цзиньпин
игорь моргулов
владимир путин
китай
россия
пекин
шос
всекитайское собрание народных представителей
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ПЕКИН, 17 ноя – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин может посетить Россию в следующем году, визит, скорее всего, состоится после завершения сессии китайского парламента, которая традиционно проходит в начале весны, заявил в интервью российским журналистам посол России в Китае Игорь Моргулов.Он отметил, что "лидеры регулярно обмениваются посланиями, общаются по телефону и видеосвязи"."В порядке очередности в будущем году должен быть организован государственный визит в Россию председателя КНР, который, скорее всего, состоится, как можно предположить, после завершения сессий китайского парламента, традиционно проводимых в начале весны", - сообщил российский посол.По его словам, "не будет преувеличением сказать, что контакты на высшем уровне – основная движущая и направляющая сила российско-китайских связей"."Особое значение имеет как пристальное внимание, уделяемое лидерами проблематике развития взаимного сотрудничества, так и личные доверительные и дружеские отношения, сложившиеся между ними", - добавил дипломат.Президент РФ Владимир Путин 4 февраля 2022 года посетил с визитом Китай, где присутствовал на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине, а также провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.Ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей – китайского парламента – традиционно открывается 5 марта, продолжительность может варьироваться в зависимости от повестки. Сессия следующего года крайне важна, так как по ее итогам будет избрано руководство страны на следующие пять лет.
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си цзиньпин, игорь моргулов, владимир путин, китай, россия, пекин, шос, всекитайское собрание народных представителей
Си Цзиньпин, Игорь Моргулов, Владимир Путин, Китай, Россия, Пекин, ШОС, Всекитайское собрание народных представителей
07:05 17.11.2022 (обновлено: 07:19 17.11.2022)
 
Председатель КНР Си Цзиньпин может посетить Россию в 2023 году

Посол России в КНР Моргулов: Си Цзиньпин может посетить Россию в следующем году

© AP Photo / Willy KurniawanПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© AP Photo / Willy Kurniawan
Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 17 ноя – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин может посетить Россию в следующем году, визит, скорее всего, состоится после завершения сессии китайского парламента, которая традиционно проходит в начале весны, заявил в интервью российским журналистам посол России в Китае Игорь Моргулов.
"Напомню, что главным событием года в двусторонней повестке стал "олимпийский" визит президента РФ Владимира Путина в Пекин, в рамках которого состоялись первые за период с начала пандемии новой коронавирусной инфекции переговоры в режиме "оффлайн" с председателем КНР Си Цзиньпином. В сентябре этого года главы России и Китая встретились "на полях" саммита ШОС в Самарканде", - заявил Моргулов.
Он отметил, что "лидеры регулярно обмениваются посланиями, общаются по телефону и видеосвязи".
"В порядке очередности в будущем году должен быть организован государственный визит в Россию председателя КНР, который, скорее всего, состоится, как можно предположить, после завершения сессий китайского парламента, традиционно проводимых в начале весны", - сообщил российский посол.
По его словам, "не будет преувеличением сказать, что контакты на высшем уровне – основная движущая и направляющая сила российско-китайских связей".
"Особое значение имеет как пристальное внимание, уделяемое лидерами проблематике развития взаимного сотрудничества, так и личные доверительные и дружеские отношения, сложившиеся между ними", - добавил дипломат.
Президент РФ Владимир Путин 4 февраля 2022 года посетил с визитом Китай, где присутствовал на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине, а также провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
Ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей – китайского парламента – традиционно открывается 5 марта, продолжительность может варьироваться в зависимости от повестки. Сессия следующего года крайне важна, так как по ее итогам будет избрано руководство страны на следующие пять лет.
Посол России в Китае Игорь Моргулов и замглавы МИД КНР Ма Чжаосюй во время встречи - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
1 ноября, 14:07Россия-Китай: Главное
Ма Чжаосюй провел встречу с новым посолом России в Китае Игорем Моргуловым
 
Си ЦзиньпинИгорь МоргуловВладимир ПутинКитайРоссияПекинШОСВсекитайское собрание народных представителей
 
 
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