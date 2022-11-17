https://ria.ru/20221117/ukraina-1832082852.html

Запад нашел выход из украинского кризиса

Запад нашел выход из украинского кризиса - РИА Новости, 17.11.2022

Запад нашел выход из украинского кризиса

Инцидент с ракетным обстрелом Польши дал понять, каким Запад видит запасной выход из украинского кризиса, если на поле боя Россию одолеть не удастся. Но обо... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T08:00

2022-11-17T08:00

2022-11-17T08:14

политика

джо байден

анджей дуда

россия

нато

украина

инцидент с падением ракет в польше

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Инцидент с ракетным обстрелом Польши дал понять, каким Запад видит запасной выход из украинского кризиса, если на поле боя Россию одолеть не удастся. Но обо всем по порядку.Вечером вторника киевские власти и их союзники принялись подводить итоги самого мощного, по их словам, ракетного удара с начала спецоперации. Они пришли к выводу, что российским войскам удалось не только поставить на грань уничтожения энергосистему второй по площади европейской страны, но и, собравшись с духом, поразить стратегическую цель за ее пределами — польский трактор под селом Пшеводув, из-за чего погибли два человека.Этот инцидент — а точнее, последовавшая за ним реакция — дает обильную пищу для размышлений.Сперва о происшествии сообщили местные издания. После этого польские власти заявили, что проводят консультации с союзниками по НАТО о возможности применения четвертой статьи основного договора альянса, которая предусматривает (кто бы мог подумать!) проведение консультаций, если одна из стран — участниц блока считает, что ей грозит опасность.При этом прямых обвинений в адрес Москвы Варшава стремилась избегать, ограничившись скользкой формулировкой, согласно которой удар нанесли "ракетой российского производства". Но российского посла Сергея Андреева все же вызвали в МИД страны.А вот в Киеве и Прибалтике виновника назначили сразу: им, конечно же, стала Россия.Однако ближе к утру среды стало понятно, что польский трактор не станет причиной третьей мировой войны. Президент США Джо Байден назвал запуск ракеты по Польше из России маловероятным. О непричастности Москвы также заявил его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган, а польский лидер Анджей Дуда отметил: нет никаких оснований полагать, что обстрел повторится.Более того, в Варшаве поспешили заявить, что не видят необходимости в применении четвертой статьи.Однако Киев все это время продолжал упорствовать, но от призывов "поставить террориста на место", озвученных вечером, Зеленский перешел к иным — более осторожным формулировкам.Но даже этого ему показалось недостаточно, поэтому решил указать, кому, если что, держать ответ за "попадание в НАТО"."Я даже не сомневаюсь в вечернем докладе мне лично от командующего ВВС и главкома Залужного, что это была не наша ракета или не наш ракетный удар. У меня нет причин им не доверять", — аккуратно переложил ответственность Зеленский.В этой ситуации стоит также отметить, что Польша не упустила указать Украине на ее место: Дуда, говоря о расследовании инцидента, к которому просили доступ киевские власти, заявил, что это совместная процедура, которую проводят Варшава и Вашингтон."Если кто-либо должен быть допущен к этим разбирательствам, для этого требуется двустороннее соглашение", — отметил он.Однако поспешу разочаровать тех, кто надеялся, что этот инцидент послужит поводом для прекращения поддержки Западом Украины. Хотя, казалось бы, адекватные люди, видя, как работает украинская армия — то трактор взорвут, то на дом в Киеве ракету уронят, — задумаются, стоит ли поставлять Зеленскому новое оружие, но не в этом случае.Произошедшее — внеплановое срабатывание стоп-крана, на который США и их сателлиты рассчитывают в случае, если дела на Украине станут совсем плохи — не для Киева, конечно же, а для Вашингтона со товарищи.Да, на этот раз все, судя по всему, события развивались случайно, но организовать аналогичную провокацию и не пытаться сразу купировать эскалацию, как это происходит сейчас, ничего не стоит. И в этом случае США искусственно окажутся в положении, из которого, на первый взгляд, оба выхода хуже: либо действовать в рамках уже не четвертой, а пятой статьи договора НАТО, либо пересматривать сами принципы работы альянса. Иными словами, выбирать придется между вовлечением в прямой конфликт с ядерной державой и разрушением краеугольного камня всей системы безопасности, хранившей Америку столько лет.Однако будет оставаться еще и третий вариант: поиск дипломатического решения конфликта практически до его начала, как только возникнет casus belli. Ведь на Западе верят, что угроза противостояния с армиями западных стран заставит Россию сесть за стол переговоров.Подобный формат, когда вопросы Кремль будет решать именно с Белым домом, вне всякого сомнения, более осмысленный, чем игры в дипломатию с Киевом. Но он точно так же не будет работать, если Вашингтон не готов искать компромиссы.Вот только на месте украинцев следует задать вопрос, что к этому моменту будет с самой Украиной? Что от нее останется? Западные партнеры уже поспешили отметить, что хоть и ракеты запустила не Россия, но ответственность нести все равно ей. И чем дольше Вашингтон и Брюссель подходят с этих позиций, тем дольше Украина будет оставаться полигоном для военных разработок оружейников из НАТО.Есть в этом плане и другое слабое место: при наличии необходимого запаса политической воли подобную провокацию американские сателлиты могут организовать и без согласия на то Вашингтона. А когда хвост виляет собакой, излюбленный Вашингтоном "контролируемый хаос" все сложнее контролировать.

https://ria.ru/20221116/ukraina-1832011121.html

https://ria.ru/20221116/ukraina-1832058084.html

https://ria.ru/20221116/makron-1831963405.html

https://ria.ru/20221116/zelenskiy-1832062212.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221116/polsha-1832044283.html

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политика, джо байден, анджей дуда, россия, нато, украина, инцидент с падением ракет в польше