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Минобороны обвинило ВСУ в разрушениях в жилых кварталах Киева - РИА Новости, 16.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221116/kiev-1831884344.html
Минобороны обвинило ВСУ в разрушениях в жилых кварталах Киева
Минобороны обвинило ВСУ в разрушениях в жилых кварталах Киева - РИА Новости, 16.11.2022
Минобороны обвинило ВСУ в разрушениях в жилых кварталах Киева
Ни одного удара по Киеву в ходе массированной атаки российских ракет не наносилось, сообщило в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T12:23
2022-11-16T12:24
специальная военная операция на украине
в мире
киев
вооруженные силы украины
россия
ситуация в днр и лнр
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Ни одного удара по Киеву в ходе массированной атаки российских ракет не наносилось, сообщило в среду Минобороны РФ."Также хотим особо подчеркнуть, - в ходе массированного удара 15 ноября высокоточными средствами поражения по объектам на территории Украины – ни одного ракетного удара по объектам в городе Киев не наносилось. Все демонстрируемые киевским режимом разрушения в жилых кварталах украинской столицы являются прямым следствием падения и самоликвидации выпущенных украинскими войсками зенитных ракет из размещенных в черте города украинских и зарубежных комплексов противовоздушной обороны", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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киев
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в мире, киев, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Вооруженные силы Украины, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
12:23 16.11.2022 (обновлено: 12:24 16.11.2022)
 
Минобороны обвинило ВСУ в разрушениях в жилых кварталах Киева

Минобороны назвало разрушения в жилых кварталах Киева следствием падения украинских ракет

© AP Photo / Andrew KravchenkoМногоквартирные дома в Киеве
Многоквартирные дома в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Многоквартирные дома в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Ни одного удара по Киеву в ходе массированной атаки российских ракет не наносилось, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Также хотим особо подчеркнуть, - в ходе массированного удара 15 ноября высокоточными средствами поражения по объектам на территории Украины – ни одного ракетного удара по объектам в городе Киев не наносилось. Все демонстрируемые киевским режимом разрушения в жилых кварталах украинской столицы являются прямым следствием падения и самоликвидации выпущенных украинскими войсками зенитных ракет из размещенных в черте города украинских и зарубежных комплексов противовоздушной обороны", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевВооруженные силы УкраиныРоссияСитуация в ДНР и ЛНРМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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