https://ria.ru/20221116/kiev-1831884344.html

Минобороны обвинило ВСУ в разрушениях в жилых кварталах Киева

Минобороны обвинило ВСУ в разрушениях в жилых кварталах Киева - РИА Новости, 16.11.2022

Минобороны обвинило ВСУ в разрушениях в жилых кварталах Киева

Ни одного удара по Киеву в ходе массированной атаки российских ракет не наносилось, сообщило в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T12:23

2022-11-16T12:23

2022-11-16T12:24

специальная военная операция на украине

в мире

киев

вооруженные силы украины

россия

ситуация в днр и лнр

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Ни одного удара по Киеву в ходе массированной атаки российских ракет не наносилось, сообщило в среду Минобороны РФ."Также хотим особо подчеркнуть, - в ходе массированного удара 15 ноября высокоточными средствами поражения по объектам на территории Украины – ни одного ракетного удара по объектам в городе Киев не наносилось. Все демонстрируемые киевским режимом разрушения в жилых кварталах украинской столицы являются прямым следствием падения и самоликвидации выпущенных украинскими войсками зенитных ракет из размещенных в черте города украинских и зарубежных комплексов противовоздушной обороны", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, киев, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр, министерство обороны рф (минобороны рф)