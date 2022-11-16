https://ria.ru/20221116/kiev-1831884344.html
Минобороны обвинило ВСУ в разрушениях в жилых кварталах Киева
Минобороны обвинило ВСУ в разрушениях в жилых кварталах Киева - РИА Новости, 16.11.2022
Минобороны обвинило ВСУ в разрушениях в жилых кварталах Киева
Ни одного удара по Киеву в ходе массированной атаки российских ракет не наносилось, сообщило в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T12:23
2022-11-16T12:23
2022-11-16T12:24
специальная военная операция на украине
в мире
киев
вооруженные силы украины
россия
ситуация в днр и лнр
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Ни одного удара по Киеву в ходе массированной атаки российских ракет не наносилось, сообщило в среду Минобороны РФ."Также хотим особо подчеркнуть, - в ходе массированного удара 15 ноября высокоточными средствами поражения по объектам на территории Украины – ни одного ракетного удара по объектам в городе Киев не наносилось. Все демонстрируемые киевским режимом разрушения в жилых кварталах украинской столицы являются прямым следствием падения и самоликвидации выпущенных украинскими войсками зенитных ракет из размещенных в черте города украинских и зарубежных комплексов противовоздушной обороны", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20221116/ukraina-1831853834.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр, министерство обороны рф (минобороны рф)
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12:23 16.11.2022 (обновлено: 12:24 16.11.2022)
Минобороны обвинило ВСУ в разрушениях в жилых кварталах Киева
Минобороны назвало разрушения в жилых кварталах Киева следствием падения украинских ракет