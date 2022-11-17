https://ria.ru/20221117/tekhnika-1832185551.html

Украинские войска концентрируют технику в направлении ЛНР, заявил Пасечник

Украинские войска концентрируют технику в направлении ЛНР, заявил Пасечник - РИА Новости, 17.11.2022

Украинские войска концентрируют технику в направлении ЛНР, заявил Пасечник

Украинские военные концентрируют технику в направлении Луганской Народной республики, но военные ЛНР готовы отразить эти атаки, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T13:23

2022-11-17T13:23

2022-11-17T15:04

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

леонид пасечник

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 17 ноя - РИА Новости. Украинские военные концентрируют технику в направлении Луганской Народной республики, но военные ЛНР готовы отразить эти атаки, заявил в интервью РИА Новости врио главы республики Леонид Пасечник."Мы знаем о том, что идёт концентрация личного состава техники (украинских войск – ред.), возможно, в нашем направлении, в направлении на Луганскую Народную Республику, но мы готовы отразить эти атаки", - сказал Пасечник.Врио главы ЛНР выразил уверенность, что военнослужащие справятся со стоящей перед ними задачей."Как говорится, ни метра нашей земли врагу мы не отдадим, поэтому ситуация напряжённая, но под контролем", - сказал Пасечник.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20221117/donbass-1832181610.html

луганская народная республика

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

луганская народная республика, леонид пасечник, вооруженные силы украины