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Украинские войска концентрируют технику в направлении ЛНР, заявил Пасечник - РИА Новости, 17.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221117/tekhnika-1832185551.html
Украинские войска концентрируют технику в направлении ЛНР, заявил Пасечник
Украинские войска концентрируют технику в направлении ЛНР, заявил Пасечник - РИА Новости, 17.11.2022
Украинские войска концентрируют технику в направлении ЛНР, заявил Пасечник
Украинские военные концентрируют технику в направлении Луганской Народной республики, но военные ЛНР готовы отразить эти атаки, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T13:23
2022-11-17T15:04
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
леонид пасечник
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 17 ноя - РИА Новости. Украинские военные концентрируют технику в направлении Луганской Народной республики, но военные ЛНР готовы отразить эти атаки, заявил в интервью РИА Новости врио главы республики Леонид Пасечник."Мы знаем о том, что идёт концентрация личного состава техники (украинских войск – ред.), возможно, в нашем направлении, в направлении на Луганскую Народную Республику, но мы готовы отразить эти атаки", - сказал Пасечник.Врио главы ЛНР выразил уверенность, что военнослужащие справятся со стоящей перед ними задачей."Как говорится, ни метра нашей земли врагу мы не отдадим, поэтому ситуация напряжённая, но под контролем", - сказал Пасечник.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20221117/donbass-1832181610.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, леонид пасечник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины
13:23 17.11.2022 (обновлено: 15:04 17.11.2022)
 
Украинские войска концентрируют технику в направлении ЛНР, заявил Пасечник

Врио главы ЛНР Пасечник: ВСУ концентрируют технику в направлении республики

CC BY-SA 4.0 / Минобороны Украины / Украинские военные во время стрельбы из гаубицы FH70
Украинские военные во время стрельбы из гаубицы FH70 - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
CC BY-SA 4.0 / Минобороны Украины /
Украинские военные во время стрельбы из гаубицы FH70. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 17 ноя - РИА Новости. Украинские военные концентрируют технику в направлении Луганской Народной республики, но военные ЛНР готовы отразить эти атаки, заявил в интервью РИА Новости врио главы республики Леонид Пасечник.
"Мы знаем о том, что идёт концентрация личного состава техники (украинских войск – ред.), возможно, в нашем направлении, в направлении на Луганскую Народную Республику, но мы готовы отразить эти атаки", - сказал Пасечник.
Врио главы ЛНР выразил уверенность, что военнослужащие справятся со стоящей перед ними задачей.
"Как говорится, ни метра нашей земли врагу мы не отдадим, поэтому ситуация напряжённая, но под контролем", - сказал Пасечник.
Читайте полный текст интервью >>>
Совсем мизерная часть. Пасечник о подконтрольной Киеву территории в ЛНР - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
13:09Специальная военная операция на Украине
Под контролем Украины находятся три населенных пункта ЛНР, заявил Пасечник
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникВооруженные силы Украины
 
 
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