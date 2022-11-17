https://ria.ru/20221117/tekhnika-1832185551.html
Украинские войска концентрируют технику в направлении ЛНР, заявил Пасечник
Украинские войска концентрируют технику в направлении ЛНР, заявил Пасечник - РИА Новости, 17.11.2022
Украинские войска концентрируют технику в направлении ЛНР, заявил Пасечник
Украинские военные концентрируют технику в направлении Луганской Народной республики, но военные ЛНР готовы отразить эти атаки, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T13:23
2022-11-17T13:23
2022-11-17T15:04
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
леонид пасечник
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 17 ноя - РИА Новости. Украинские военные концентрируют технику в направлении Луганской Народной республики, но военные ЛНР готовы отразить эти атаки, заявил в интервью РИА Новости врио главы республики Леонид Пасечник."Мы знаем о том, что идёт концентрация личного состава техники (украинских войск – ред.), возможно, в нашем направлении, в направлении на Луганскую Народную Республику, но мы готовы отразить эти атаки", - сказал Пасечник.Врио главы ЛНР выразил уверенность, что военнослужащие справятся со стоящей перед ними задачей."Как говорится, ни метра нашей земли врагу мы не отдадим, поэтому ситуация напряжённая, но под контролем", - сказал Пасечник.Читайте полный текст интервью >>>
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луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, леонид пасечник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины
13:23 17.11.2022 (обновлено: 15:04 17.11.2022)
Украинские войска концентрируют технику в направлении ЛНР, заявил Пасечник
Врио главы ЛНР Пасечник: ВСУ концентрируют технику в направлении республики
ЛУГАНСК, 17 ноя - РИА Новости. Украинские военные концентрируют технику в направлении Луганской Народной республики, но военные ЛНР готовы отразить эти атаки, заявил в интервью РИА Новости врио главы республики Леонид Пасечник.
"Мы знаем о том, что идёт концентрация личного состава техники (украинских войск – ред.), возможно, в нашем направлении, в направлении на Луганскую Народную Республику, но мы готовы отразить эти атаки", - сказал Пасечник.
Врио главы ЛНР выразил уверенность, что военнослужащие справятся со стоящей перед ними задачей.
"Как говорится, ни метра нашей земли врагу мы не отдадим, поэтому ситуация напряжённая, но под контролем", - сказал Пасечник.