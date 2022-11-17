https://ria.ru/20221117/pasechnik-1832191832.html

Леонид Пасечник: ЛНР не будет эвакуировать жителей из региона

Леонид Пасечник: ЛНР не будет эвакуировать жителей из региона - РИА Новости, 17.11.2022

Леонид Пасечник: ЛНР не будет эвакуировать жителей из региона

Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник рассказал в интервью РИА Новости о ситуации на фронте, борьбе с... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T15:00

2022-11-17T15:00

2022-11-17T15:00

интервью

леонид пасечник

луганская народная республика

россия

луганск

вооруженные силы украины

луганскгаз

нато

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Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник рассказал в интервью РИА Новости о ситуации на фронте, борьбе с американскими HIMARS, восстановлении республики и изменениях с вхождением в состав России.– Леонид Иванович, какая ситуация сейчас на фронте, вся ли территория республики находится под контролем ЛНР? Как ведут себя украинские войска? Есть ли попытки прорывов?– Ситуация на фронте достаточно тяжелая, сложная, но контролируемая. Практически вся территория Луганской Народной Республики продолжает находиться под контролем Народной милиции Луганской Народной Республики, Вооруженных сил Российской Федерации, подразделения "Ахмат", которые на сегодняшний день охраняют рубежи нашей республики. Лишь незначительная часть – село Белогоровка, еще исключительно несколько населенных пунктов находятся на сегодняшний день, к большому сожалению, уже не под нашим контролем. Дальше противник продвинуться не смог. Они предпринимают практически не прекращающиеся попытки наступления по всем абсолютно направлениям. Мы знаем о том, что идет концентрация личного состава техники, возможно, в нашем направлении, в направлении на Луганскую Народную Республику, но мы готовы отразить эти атаки. Я уверен, что наши военнослужащие справятся со стоящими перед ними задачами. Как говорится, ни метра нашей земли врагу мы не отдадим. Поэтому ситуация напряженная, но под контролем.– Какие населенные пункты ЛНР находятся в зоне риска наступления украинской армии, и какие действия для обеспечения безопасности там принимаются? Планируется ли дополнительная эвакуация жителей из каких-либо районов?– На сегодняшний день речь об эвакуации идти не может. Еще раз повторюсь: ситуация сложная, но до этого, я уверен, дело не дойдет. Практически абсолютно по всей линии фронта противник предпринимает попытки наступления. Выделить какой-либо из участков, который приоритетный на сегодняшний день, нет такой возможности. Если честно, такими данными я не располагаю, это данные, которые, я уверен, они секретные. Наверняка подразделения Народной милиции, подразделения Вооруженных сил Российской Федерации владеют этой информацией, но каких-либо сложных участков на сегодняшний день, во всяком случае докладов, которые следуют в мой адрес, нет.– Какие-то локальные попытки прорывов пресекаются?– Я еще раз повторю: попытки прорыва практически каждодневные, они практически не прекращаются по всем направлениям. И мы регулярно отбиваем попытки наступления врага. При этом хотелось бы отметить, что противник несет огромные потери в этих наступлениях. Потому что по законам войны должно быть так, что наступающие силы противника в три-пять раз должны превосходить силы обороняющихся, поэтому противник бросает все имеющиеся резервы и наступает достаточно активно, но на каком-либо из направлений на сегодняшний день успеха он не добился. Еще один немаловажный момент хотел бы отметить, обратить на него внимание: мы сегодня воюем уже не со стопроцентно украинской армией. Наши солдаты отмечают очень много иностранной речи, то есть практически в войну, на мой взгляд, блок НАТО (вошел – ред.), во всяком случае иностранные солдаты присутствуют, иностранная речь присутствует, наемники присутствуют, инструкторы присутствуют, иностранное оружие присутствует. Поэтому ребятам нашим, конечно, очень нелегко, но я уверен, что все вместе с поставленной задачей мы однозначно справимся.– Леонид Иванович, вы сказали, что какая-то часть республики находится не под контролем Народной милиции ЛНР. Это большая или все-таки небольшая часть?– Мизерная часть территории Луганской Народной Республики, то есть это населенный пункт Белогоровка – это совсем небольшое село, которое, по имеющейся у меня информации, полностью разбито, уничтожено. И еще два очень маленьких населенных пункта. То есть это условно может быть 1% всей территории Луганской Народной Республики. Речь идет об очень мизерном участке территории.– Обострилась ли ситуация на фронте и внутри республики в плане безопасности после вхождения в состав Российской Федерации? Увеличилось ли количество обстрелов?– Абсолютно ничего не увеличилось. Насколько мне известно, наши вооруженные силы достаточно плотно закрыли, как это говорят, небо. И опять же непрекращающиеся попытки осуществлять обстрелы нашей территории со стороны вооруженных сил Украины пресекаются. ПВО работает достаточно эффективно. Ракеты иностранного производства HIMARS наше ПВО уже научилась сбивать достаточно эффективно. Последние пару дней мы слышали прилеты где-то в сторону Луганска, это происходит в результате того, что где-то очень близко к линии боевого соприкосновения подходят эти ракетные системы залпового огня HIMARS, до этого подобных вещей не наблюдалось. Они держали их на достаточно большом отдалении от фронта, потому что при уничтожении достаточно большой урон для них (украинской армии – ред.) представляет. Потому что стоимость их достаточно высока, очень высокоточное оружие, поэтому они боялись. Мы слышали прилеты, и вместе с тем эти прилеты конечной цели все равно не достигли, наши ПВО практически уничтожила все направляющиеся в нашу сторону ракеты. Но если они (РСЗО – ред.) выйдут из опасной зоны и вернутся на те позиции, где находились, ракета HIMARS до Луганска практически не достает, они не долетают до этой территории.– Хотелось бы поговорить об экономической составляющей жизни Луганской Народной Республики. Смогут ли компании России в ближайшее время покупать активы в ЛНР? Поступали ли уже заявки от российских инвесторов на приобретение крупных луганских объектов? Каких?– На сегодняшний день одним из самых крупных инвесторов является предприятие Южный Горный Металлургический Комплекс (ЮГМК), который руководит активами Алчевского Металлургического комбината. Кроме этого пока никаких предложений, запросов, вопросов не поступало. Возможно, это связано с тем, что на территории республики продолжается активная фаза боевых действий. Возможно, после того, как фронт будет отодвинут, мы в этом в общем-то уверены на 100% и не сомневаемся в этом, поступят предложения, но пока таких предложений нет. Я также хочу отметить, что моя политика, правительства республики, руководства республики ориентирована на то, чтобы все-таки дать возможность местным предпринимателям, местному бизнесу более активно развиваться, более активно реализовывать имеющийся у них потенциал. Эти инициативы поддерживаются, конечно же, и высшим руководством нашей сраны. Поэтому будем пытаться делать акцент на наших предпринимателях, будем искать предприимчивых людей, которые используя возможности зашедших на нашу территорию банков – это ПСБ банк, один из самых крупных банков России – готовы вкладывать деньги в развитие территории. Людям, которые знают, как это делать, которые имеют достаточный опыт в области промышленности, в области сельского хозяйства, мы будем предоставлять им возможность реализовать свой потенциал.– В целом после вхождения республики в состав Российской Федерации какие произошли изменения, на ваш взгляд?– Безусловно, это ощущение некой безопасности, потому что мы стали частью огромной страны, несмотря на ту сложность ситуации, в которой мы находимся. Это все равно ощущение того, что мы являемся частью чего-то огромного большого, и что мы уже теперь все вместе. Все вместе мы однозначно выстоим, хотя до этого нам в России всегда помогали и во всем, но сейчас еще более такое качественное ощущение того, что мы все вместе и с любыми задачами мы, конечно же, справимся. Наверняка все обратили внимание на то, что уже нет подразделений таможни на границе. Это произошедшее изменение, отсутствует пограничный контроль с нашей стороны. Да, он, безусловно, остался со стороны Российской Федерации, потому что мы должны прекрасно понимать, что наша территория на сегодняшний день – это достаточно опасная территория. У нас идет война, не исключены заходы диверсионных террористических групп противника, которые при отсутствии контроля выхода за пределы нашей республики дадут возможность этим группам двигаться далее на территорию России, а это, конечно же, недопустимо. Поэтому, конечно же, на сегодняшний день пограничный контроль, контроль оборота запрещенных предметов еще остается.– На различные посты в ЛНР привлекаются российские специалисты, для чего это делается, и кого еще планируется привлечь?– На руководящие посты, на посты министров Луганской Народной Республики привлечены российские специалисты, потому что, во-первых, дорогу нужно давать молодежи, во-вторых, конечно же, российские специалисты лучше понимают, как работает система управления. Безусловно, они будут на определенном этапе более эффективны. Потому что они будут продвигать интересы республики непосредственно, скажем так, по министерствам и ведомствам большой нашей страны, и, конечно же, у них будет возможность привлечения инвестиций на нашу территорию для того, чтобы сюда заходили какие-то программы по восстановлению, развитию территории. Это, конечно же, те качества, которыми наши министры, к большому сожалению, владеть не могут, потому что как работает система там, мы не до конца еще понимаем. В любом случае какой-то переходный период он должен быть, мы должны адаптироваться, мы должны понять, как работают те или иные ведомства, как поступать в тех или иных ситуациях. В конце концов нам нужно перейти полностью на законодательство Российской Федерации. Это "смешение" министров позволит нам наиболее быстро и эффективно интегрироваться в российское законодательство, позволит наиболее эффективно и быстро восстанавливать и развивать экономику нашего региона.– Как идет подготовка к зиме на освобожденных территориях? Как идёт там восстановление?– Территория, как мы ее называем, наша устоявшаяся территория, территория освобожденная, за исключением населенных пунктов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное и Кременная, подготовлена уже к зиме. Уже идет реализация всей этой подготовки: запущено отопление, подключены школы, детские сады, подключены государственные учреждения на 98%. То есть мы практически в штатном для нас режиме подготовили и запустили осенне-зимний период, программу выполнения тех задач, которые перед нами стояли. Безусловно, те населенные пункты, которые наибольшим образом подверглись разрушениям в результате боевых действий, это Лисичанск, Северодонецк, в большей степени – это Лисичанск, к большому сожалению, там сейчас что-то спрогнозировать очень сложно. Последние обстрелы, которые для данной территории характерны, свидетельствуют о том, что если раньше противник наносил удары лишь по местам дислокации военнослужащих и местам складирования ракетно-артиллерийского вооружения, то на сегодняшний день он обстреливает объекты нашей инфраструктуры. Поэтому очень часто указанные населенные пункты остаются без света, без газа, без воды, без тепла.Безусловно, там работают наши аварийные бригады, которые тут же восстанавливают электричество, тут же восстанавливают газ. Достаточно серьезная сложность в этом вопросе возникает в связи с тем, что на нашей территории не хватает, к большому сожалению, саперов, которые должны разминировать поврежденные участки для того, чтобы туда могли добраться рабочие аварийные бригады и восстановить повреждения. Поэтому тут участок нашей территории подготовлен, скажем так, не лучшим образом, в виду объективности ситуации. Хотя мы на сегодняшний день, руководство республики, правительство, непосредственно Сергей Иванович Козлов (председатель правительства ЛНР – ред.) под контролем держит этот вопрос, непосредственно реализовывает все мероприятия, которые запланированы, и вице-премьер Говтвин Юрий Николаевич на прямой связи. В режиме практически 24 часа в сутки с нами работает и "Луганскгаз", и наши электрики, и тепловики, и "Лугансквода". Мы пытаемся по максимуму восстанавливать все поврежденное, чтобы жители, которые остались на этой территории, хотя бы в каких-то более-менее комфортных условиях имели возможность перезимовать.– Произведена ли уже какая-то предварительная оценка ущерба, нанесенного республике?– Пока нет, нет возможности. Да и, наверное, не совсем целесообразно производить на сегодняшний день эту оценку, потому что, видите, в любом случае обстрелы продолжаются. Да, к счастью, HIMARS не долетают до Луганска, не долетают до более северных районов территорий Луганской Народной Республики, но часть, прилегающая непосредственно к линии боевого соприкосновения, подвержена обстрелам. И, конечно же, обстрелы продолжаются. Поэтому проводить сейчас какую-то оценку нецелесообразно, потому что разрушения продолжаются.– Над восстановлением республики трудятся местные строители, но также привлечены компании из других регионов Российской Федерации. Каков их вклад в объем работ по восстановлению?– Здесь хотелось бы отметить, что их вклад в восстановление республики просто огромен. Переоценить его, на мой взгляд, нереально. То, что они сделали, даже за небольшой промежуток времени, этого Украина и в довоенное время не делала, не производила никаких ремонтов восстановительных. Мы все видим на сегодняшний день, как восстановлены дороги Луганской Народной Республики. Таких дорог ни в Луганске, ни за его пределами у нас не было вообще. Да, к большому сожалению, мы не восстановили все, потому что времени было очень мало. И, конечно, хотелось бы восстановить дорогу в направлении Антрацита и дальше наиболее разрушенные участки. Но вместе с тем дороги приведены в более-менее эксплуатируемое состояние, восстанавливаются электрические сети, восстанавливаются трансформаторы, восстанавливаются электроподстанции, восстанавливается система канализации, восстанавливается отопление, восстанавливается все, что только можно себе представить. И мы начали то, что на мой взгляд, во всяком случае из того, что мы видим, что не восстанавливалось десятками лет. Никто этому внимание абсолютно не уделял. Поэтому, конечно же, слова огромной благодарности руководству Российской Федерации, лично президенту Владимиру Владимировичу Путину за принятое решение, благодарность огромная регионам России, которые откликнулись на нашу просьбу о помощи и приехали помогать нам восстанавливать все разрушенное. Еще раз повторюсь, это программа рассчитана не на один год, и я уверен, что все вместе мы восстановим регионы, мы вернем былую славу и такой достаточно серьезный промышленный потенциал Донбассу. И мы опять станем, я в этом уверен практически, промышленным сердцем в России, которым были всегда. И люди наши вернут себе славу настоящих трудолюбивых, с таким твердым шахтерским характером людей.– Хотелось бы более подробно узнать, какое ведется восстановление в прифронтовых районах.– Еще раз скажу, в прифронтовых районах мы ведем восстановление исключительно жилищно-коммунального хозяйства, многоквартирных домов, частного сектора в плане подведения туда электричества, обеспечения людей электричеством, водой, газом, чтобы люди могли просто жить, перезимовать в максимально комфортных условиях, которые возможны в той ситуации, в которой они сейчас находятся. Восстанавливать что-либо другое, вкладывать какие-то достаточно серьезные деньги мы считаем нецелесообразным, потому что это может быть в одночасье разрушено. Поэтому смысла абсолютно никого нет. Буквально вчера у меня была встреча с губернатором Иркутской области Кобзевым Игорем Ивановичем, регион является шефом по восстановлению города Кировска (прифронтовой город ЛНР – ред.). Да, такое решение принималось – не восстанавливать дороги, транспортную инфраструктуру. Смысла никакого нет, поскольку идет военная техника, и смысл от того, что мы восстановим эту дорогу, если гусеничной и тяжелой техникой она будет мгновенно разбита? Смысла никакого нет. Я так думаю, что жители Кировска тоже должны это все понимать. Есть необходимость немного потерпеть. Я уверен, что на следующий год мы однозначно все восстановим и будем комфортно проживать и передвигаться, в том числе и по дорогам.– Изменилась ли как-то налоговая политика после вхождения республики в состав Российской Федерации?– Знаете, пока что ничего не изменилось, потому что нам предоставлен определенный переходный период, для того, чтобы мы входили в законодательное поле Российской Федерации, в том числе и в плане налоговой политики. Поэтому пока что все как было, так и есть, никаких изменений абсолютно нет.– Вы упомянули о том, что зашел один из российских банков на территорию республики. Изменится ли как-то кредитная политика в отношении предприятий Луганской Народной Республики, в отношении обычных граждан? Будет ли какое-то кредитование?– Безусловно, банк зашел. Он предоставляет абсолютно весь спектр услуг получения кредитов, достаточно по максимуму упрощенная система получения кредитов, потому что я еще раз повторюсь, основная задача банка – развитие нашей территории. Одно из направлений развития территорий – это, конечно же, развитие собственных предпринимателей, своих коммерсантов, своих производителей. Поэтому, безусловно, все будут иметь возможность получить кредит.– Если можно, резюмируем: какие перспективы у республики вы видите сейчас?– Я, безусловно, перспективы для себя уже определил. Все предложения мной вместе с правительством будут подготовлены, отправлены на утверждение высшего руководства нашей страны. Мы незамедлительно приступим к их реализации. Но для того, чтобы начинать о чем-то думать в этом направлении, в первую очередь, конечно же, на сегодняшний день нам надо закончить наши боевые действия. Поэтому на сегодня для нас это приоритет. Сегодня промышленность Луганской народной республики, вся экономика, весь резерв населения должны быть ориентированы, как говорится, под девизом "Все для фронта, все для Победы!". Это основная наша задача. Как только объединим наши усилия и закончим войну, мы сразу же вернемся к восстановлению нашей территории и дальнейшему ее развитию.

https://ria.ru/20221117/proryv-1832190567.html

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https://realty.ria.ru/20221107/lugansk-1829652053.html

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Алёна Пава

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