https://ria.ru/20221117/sammit-1832104804.html

Британцы увидели в итогах саммита G20 конец гегемонии США

Британцы увидели в итогах саммита G20 конец гегемонии США - РИА Новости, 17.11.2022

Британцы увидели в итогах саммита G20 конец гегемонии США

Читатели британского таблоида Daily Mail отреагировали на публикацию, посвященную результатам саммита стран G20 и его итоговой декларации. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T06:46

2022-11-17T06:46

2022-11-17T14:58

в мире

джо байден

си цзиньпин

россия

украина

сша

большая двадцатка

брикс

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Читатели британского таблоида Daily Mail отреагировали на публикацию, посвященную результатам саммита стран G20 и его итоговой декларации.Как отмечает издание, формулировки итогового документа не скрывают расхождений по поводу конфликта на Украине. Осторожные и тщательно отработанные формулировки отразили напряженность, царившую на форуме, а также противодействие ряда стран попыткам США и их союзников изолировать Россию."Вот вам самое явное доказательство: Запад и США больше не управляют миром. Нет гегемонии США. Пятнадцать новых стран планируют вступить в БРИКС, пока Байден безуспешно пытается очаровать Си Цзиньпина", — заявил пользователь Tiggyressor."И кто же это те, кто не осудил Россию?" — задался вопросом Hugha."Да половина человечества, если не больше! Китай, Саудовская Аравия, Мексика, Южная Африка. Индия, Бразилия, Турция... Разве мало? Они все продолжают развивать отношения с Россией. У них нет никаких интересов в этом конфликте", — подчеркнул Regattapontoon3."Какой лояльности по отношению к себе требует Запад? Мир сошел с ума? Запад запугивает, вторгается и разрушает, а его власть ослабевает. Это век Китая и Индии, и это правильно, поскольку они составляют почти 30 процентов населения планеты", — выразил мнение sucktheus."Джо Байден на Бали на саммите G20 выглядел просто ужасно. Самые последние старики в самом захудалом доме престарелых выглядят лучше. Это просто страшно!" — добавил North Georgia.В документе большинство членов G20 осудили конфликт на Украине, но были и "другие мнения по поводу этой ситуации и санкций". Также подчеркнута важность зерновой сделки и недопустимость угроз применения ядерного оружия и его непосредственного использования. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле удовлетворены результатами саммита G20 — в итоговой декларации зафиксирована разница в подходах по Украине.Саммит G20 прошел на Бали 15-16 ноября. Российскую делегацию возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он принял участие в двух заседаниях, посвященных продовольственной и энергобезопасности, а также вопросам здравоохранения. Помимо этого, министр провел встречи с главой МИД КНР, Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, поговорил по телефону с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, а также кратко пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221117/deklaratsiya-1832103717.html

https://ria.ru/20221115/indiya-1831665713.html

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