https://ria.ru/20221117/lnr-1832188343.html

Пасечник исключил перемещение жителей из ЛНР

Пасечник исключил перемещение жителей из ЛНР - РИА Новости, 17.11.2022

Пасечник исключил перемещение жителей из ЛНР

Речи о перемещении жителей из ЛНР идти не может - ситуация сложная, но до этого дело не дойдет, заявил в интервью РИА Новости врио главы ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T13:32

2022-11-17T13:32

2022-11-17T13:33

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

безопасность

леонид пасечник

россия

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 17 ноя - РИА Новости. Речи о перемещении жителей из ЛНР идти не может - ситуация сложная, но до этого дело не дойдет, заявил в интервью РИА Новости врио главы ЛНР Леонид Пасечник."На сегодняшний день речь об эвакуации идти, в общем-то, не может. Ещё раз повторяюсь, ситуация (на фронте – ред.) сложная, но до этого, я уверен, дело не дойдёт", - сказал Пасечник.

https://ria.ru/20221116/donbass-1830873441.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

луганская народная республика, безопасность, леонид пасечник, россия, ситуация в днр и лнр