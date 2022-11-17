https://ria.ru/20221117/lnr-1832188343.html
Пасечник исключил перемещение жителей из ЛНР
Пасечник исключил перемещение жителей из ЛНР - РИА Новости, 17.11.2022
Пасечник исключил перемещение жителей из ЛНР
Речи о перемещении жителей из ЛНР идти не может - ситуация сложная, но до этого дело не дойдет, заявил в интервью РИА Новости врио главы ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T13:32
2022-11-17T13:32
2022-11-17T13:33
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
безопасность
леонид пасечник
россия
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 17 ноя - РИА Новости. Речи о перемещении жителей из ЛНР идти не может - ситуация сложная, но до этого дело не дойдет, заявил в интервью РИА Новости врио главы ЛНР Леонид Пасечник."На сегодняшний день речь об эвакуации идти, в общем-то, не может. Ещё раз повторяюсь, ситуация (на фронте – ред.) сложная, но до этого, я уверен, дело не дойдёт", - сказал Пасечник.
https://ria.ru/20221116/donbass-1830873441.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, безопасность, леонид пасечник, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Безопасность, Леонид Пасечник, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:32 17.11.2022 (обновлено: 13:33 17.11.2022)
Пасечник исключил перемещение жителей из ЛНР
Пасечник заявил, что о перемещении жителей из ЛНР речи быть не может