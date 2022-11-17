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Пасечник исключил перемещение жителей из ЛНР - РИА Новости, 17.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221117/lnr-1832188343.html
Пасечник исключил перемещение жителей из ЛНР
Пасечник исключил перемещение жителей из ЛНР - РИА Новости, 17.11.2022
Пасечник исключил перемещение жителей из ЛНР
Речи о перемещении жителей из ЛНР идти не может - ситуация сложная, но до этого дело не дойдет, заявил в интервью РИА Новости врио главы ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T13:32
2022-11-17T13:33
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
безопасность
леонид пасечник
россия
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 17 ноя - РИА Новости. Речи о перемещении жителей из ЛНР идти не может - ситуация сложная, но до этого дело не дойдет, заявил в интервью РИА Новости врио главы ЛНР Леонид Пасечник."На сегодняшний день речь об эвакуации идти, в общем-то, не может. Ещё раз повторяюсь, ситуация (на фронте – ред.) сложная, но до этого, я уверен, дело не дойдёт", - сказал Пасечник.
https://ria.ru/20221116/donbass-1830873441.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, безопасность, леонид пасечник, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Безопасность, Леонид Пасечник, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:32 17.11.2022 (обновлено: 13:33 17.11.2022)
 
Пасечник исключил перемещение жителей из ЛНР

Пасечник заявил, что о перемещении жителей из ЛНР речи быть не может

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник
Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 17 ноя - РИА Новости. Речи о перемещении жителей из ЛНР идти не может - ситуация сложная, но до этого дело не дойдет, заявил в интервью РИА Новости врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
"На сегодняшний день речь об эвакуации идти, в общем-то, не может. Ещё раз повторяюсь, ситуация (на фронте – ред.) сложная, но до этого, я уверен, дело не дойдёт", - сказал Пасечник.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаБезопасностьЛеонид ПасечникРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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