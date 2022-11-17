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В Совфеде призвали США не надеяться на уход России из Крыма - РИА Новости, 17.11.2022
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В Совфеде призвали США не надеяться на уход России из Крыма
В Совфеде призвали США не надеяться на уход России из Крыма - РИА Новости, 17.11.2022
В Совфеде призвали США не надеяться на уход России из Крыма
Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал абсурдными предположения американского генерала о возможном уходе России... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T12:04
2022-11-17T12:04
россия
в мире
сергей цеков
совет федерации рф
украина
сша
марк милли
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал абсурдными предположения американского генерала о возможном уходе России из Крыма и заявил, что полуостров навсегда останется российским.Ранее председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил на брифинге, что "выбить русских физически с Украины - очень трудная задача". По его словам, вероятность победы Украины с вытеснением российской армии, в том числе из Крыма, с военной точки зрения низка, но со временем может быть принято политическое решение об уходе.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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россия
украина
сша
республика крым
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россия, в мире, сергей цеков, совет федерации рф, украина, сша, марк милли, республика крым, севастополь
Россия, В мире, Сергей Цеков, Совет Федерации РФ, Украина, США, Марк Милли, Республика Крым, Севастополь
12:04 17.11.2022
 
В Совфеде призвали США не надеяться на уход России из Крыма

Сенатор Цеков назвал слова генерала Милли о возможном уходе России из Крыма абсурдными

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкЧлен Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал абсурдными предположения американского генерала о возможном уходе России из Крыма и заявил, что полуостров навсегда останется российским.
Ранее председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил на брифинге, что "выбить русских физически с Украины - очень трудная задача". По его словам, вероятность победы Украины с вытеснением российской армии, в том числе из Крыма, с военной точки зрения низка, но со временем может быть принято политическое решение об уходе.
"Это совершенно исключено. Американские военные размечтались. Пусть даже не надеются и оставят свои абсурдные предположения. Россия никогда не уйдет из Крыма. Крым был, есть и навсегда останется российским", - сказал РИА Новости Цеков.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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