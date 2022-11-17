https://ria.ru/20221117/krym-1832162413.html

В Совфеде призвали США не надеяться на уход России из Крыма

В Совфеде призвали США не надеяться на уход России из Крыма - РИА Новости, 17.11.2022

В Совфеде призвали США не надеяться на уход России из Крыма

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал абсурдными предположения американского генерала о возможном уходе России... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T12:04

2022-11-17T12:04

2022-11-17T12:04

россия

в мире

сергей цеков

совет федерации рф

украина

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марк милли

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал абсурдными предположения американского генерала о возможном уходе России из Крыма и заявил, что полуостров навсегда останется российским.Ранее председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил на брифинге, что "выбить русских физически с Украины - очень трудная задача". По его словам, вероятность победы Украины с вытеснением российской армии, в том числе из Крыма, с военной точки зрения низка, но со временем может быть принято политическое решение об уходе.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20221117/ukraina-1832082852.html

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украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, в мире, сергей цеков, совет федерации рф, украина, сша, марк милли, республика крым, севастополь