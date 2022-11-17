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Катя Гордон стала мамой в третий раз - РИА Новости, 17.11.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221117/gordon-1832138356.html
Катя Гордон стала мамой в третий раз
Катя Гордон стала мамой в третий раз - РИА Новости, 17.11.2022
Катя Гордон стала мамой в третий раз
Правозащитница Катя Гордон стала матерью в третий раз. Она сообщила о рождении сына Теодора в своей соцсети. РИА Новости, 17.11.2022
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шоубиз
гордон
дети
семья
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Правозащитница Катя Гордон стала матерью в третий раз. Она сообщила о рождении сына Теодора в своей соцсети. На фотографии знаменитость находилась в больничной палате после родов. Кроме того, она объяснила, почему дала ребенку такое имя. В январе правозащитница вышла замуж за бизнесмена Виктора Хархалиса. В предыдущих отношениях у нее родилось двое сыновей.Ранее режиссер Сарик Андреасян и актриса Лиза Моряк рассекретили пол будущего ребенка на гендер-пати. У них родится дочь.
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гордон, дети, семья
Шоубиз, Гордон, Дети, Семья
11:00 17.11.2022
 
Катя Гордон стала мамой в третий раз

Катя Гордон родила третьего сына и назвала его Теодором

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЕкатерина Гордон
Екатерина Гордон - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Правозащитница Катя Гордон стала матерью в третий раз. Она сообщила о рождении сына Теодора в своей соцсети.
Скриншот публикации Екатерины Гордон в социальной сети
Скриншот публикации Екатерины Гордон в социальной сети
Скриншот публикации Екатерины Гордон в социальной сети
На фотографии знаменитость находилась в больничной палате после родов.
"Три сына", – подписала снимок Гордон.
Кроме того, она объяснила, почему дала ребенку такое имя.

"Когда-то мой друг Умар взял меня с собой в Белград, в храм Святого Саввы. Я попросила у бога дать мне сына. После последних родов, где я чуть не умерла, шансы были невелики. Я увидела там мозаику святого Теодора. Оказалось, что сегодня день святого Теодора! С рождением меня сына Тео!" – поделилась юрист.

В январе правозащитница вышла замуж за бизнесмена Виктора Хархалиса. В предыдущих отношениях у нее родилось двое сыновей.
Ранее режиссер Сарик Андреасян и актриса Лиза Моряк рассекретили пол будущего ребенка на гендер-пати. У них родится дочь.
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