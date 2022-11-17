https://ria.ru/20221117/gordon-1832138356.html

Катя Гордон стала мамой в третий раз

Катя Гордон стала мамой в третий раз - РИА Новости, 17.11.2022

Катя Гордон стала мамой в третий раз

Правозащитница Катя Гордон стала матерью в третий раз. Она сообщила о рождении сына Теодора в своей соцсети. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T11:00

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шоубиз

гордон

дети

семья

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Правозащитница Катя Гордон стала матерью в третий раз. Она сообщила о рождении сына Теодора в своей соцсети. На фотографии знаменитость находилась в больничной палате после родов. Кроме того, она объяснила, почему дала ребенку такое имя. В январе правозащитница вышла замуж за бизнесмена Виктора Хархалиса. В предыдущих отношениях у нее родилось двое сыновей.Ранее режиссер Сарик Андреасян и актриса Лиза Моряк рассекретили пол будущего ребенка на гендер-пати. У них родится дочь.

https://ria.ru/20221115/brutyan-1831707236.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

гордон, дети, семья