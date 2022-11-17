https://ria.ru/20221117/gensek-1832217295.html

Нового генсека НАТО объявят на саммите в Вильнюсе, заявила премьер Литвы

Нового генсека НАТО объявят на саммите в Вильнюсе, заявила премьер Литвы - РИА Новости, 17.11.2022

Нового генсека НАТО объявят на саммите в Вильнюсе, заявила премьер Литвы

Новый генеральный секретарь НАТО будет в соответствии с процедурой объявлен на саммите альянса, который пройдет в июле 2023 года в Вильнюсе, заявила... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T15:02

2022-11-17T15:02

2022-11-17T15:02

в мире

ингрида шимоните

йенс столтенберг

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Новый генеральный секретарь НАТО будет в соответствии с процедурой объявлен на саммите альянса, который пройдет в июле 2023 года в Вильнюсе, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните."На самом деле, нет другого способа. Это будет просто в соответствии с процедурой, так велит календарь, кончается каденция Йенса Столтенберга, должен будет быть назван следующий руководитель. Это никак не связано со слухами о конкретных кандидатурах... Окончательные решения иногда бывают такие, которых никто не прогнозировал", - сказала Шимоните в эфире радио "Жиню", отвечая на вопрос ведущей об объявлении нового генсека НАТО на грядущем саммите в Вильнюсе.Шимоните не стала комментировать информацию газеты Financial Times о том, что одним из кандидатов на пост нового генсека является она сама.Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что послы НАТО могут начать обсуждение кандидатур на пост следующего генерального секретаря НАТО, который станет преемником Столтенберга, в феврале 2023 года. По данным издания, также обсуждаются кандидатуры заместителя премьер-министра Канады Христи Фриланд, премьера Эстонии Кайи Каллас, бывшего премьера Польши Дональда Туска, председателя правительства Испании Педро Санчеса и премьера Италии Марио Драги.

https://ria.ru/20221117/ukraina-1832172197.html

https://ria.ru/20221117/nato-1832150217.html

вильнюс

литва

канада

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в мире, ингрида шимоните, йенс столтенберг, христя фриланд, вильнюс, литва, канада, нато