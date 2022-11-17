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Нового генсека НАТО объявят на саммите в Вильнюсе, заявила премьер Литвы - РИА Новости, 17.11.2022
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Нового генсека НАТО объявят на саммите в Вильнюсе, заявила премьер Литвы
Нового генсека НАТО объявят на саммите в Вильнюсе, заявила премьер Литвы - РИА Новости, 17.11.2022
Нового генсека НАТО объявят на саммите в Вильнюсе, заявила премьер Литвы
Новый генеральный секретарь НАТО будет в соответствии с процедурой объявлен на саммите альянса, который пройдет в июле 2023 года в Вильнюсе, заявила... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T15:02
2022-11-17T15:02
в мире
ингрида шимоните
йенс столтенберг
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Новый генеральный секретарь НАТО будет в соответствии с процедурой объявлен на саммите альянса, который пройдет в июле 2023 года в Вильнюсе, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните."На самом деле, нет другого способа. Это будет просто в соответствии с процедурой, так велит календарь, кончается каденция Йенса Столтенберга, должен будет быть назван следующий руководитель. Это никак не связано со слухами о конкретных кандидатурах... Окончательные решения иногда бывают такие, которых никто не прогнозировал", - сказала Шимоните в эфире радио "Жиню", отвечая на вопрос ведущей об объявлении нового генсека НАТО на грядущем саммите в Вильнюсе.Шимоните не стала комментировать информацию газеты Financial Times о том, что одним из кандидатов на пост нового генсека является она сама.Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что послы НАТО могут начать обсуждение кандидатур на пост следующего генерального секретаря НАТО, который станет преемником Столтенберга, в феврале 2023 года. По данным издания, также обсуждаются кандидатуры заместителя премьер-министра Канады Христи Фриланд, премьера Эстонии Кайи Каллас, бывшего премьера Польши Дональда Туска, председателя правительства Испании Педро Санчеса и премьера Италии Марио Драги.
https://ria.ru/20221117/ukraina-1832172197.html
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в мире, ингрида шимоните, йенс столтенберг, христя фриланд, вильнюс, литва, канада, нато
В мире, Ингрида Шимоните, Йенс Столтенберг, Христя Фриланд, Вильнюс, Литва, Канада, НАТО
15:02 17.11.2022
 
Нового генсека НАТО объявят на саммите в Вильнюсе, заявила премьер Литвы

Премьер Литвы Шимоните: нового генсека НАТО объявят на саммите в Вильнюсе в июле 2023 года

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Новый генеральный секретарь НАТО будет в соответствии с процедурой объявлен на саммите альянса, который пройдет в июле 2023 года в Вильнюсе, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.
"На самом деле, нет другого способа. Это будет просто в соответствии с процедурой, так велит календарь, кончается каденция Йенса Столтенберга, должен будет быть назван следующий руководитель. Это никак не связано со слухами о конкретных кандидатурах... Окончательные решения иногда бывают такие, которых никто не прогнозировал", - сказала Шимоните в эфире радио "Жиню", отвечая на вопрос ведущей об объявлении нового генсека НАТО на грядущем саммите в Вильнюсе.
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Шимоните не стала комментировать информацию газеты Financial Times о том, что одним из кандидатов на пост нового генсека является она сама.
Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что послы НАТО могут начать обсуждение кандидатур на пост следующего генерального секретаря НАТО, который станет преемником Столтенберга, в феврале 2023 года. По данным издания, также обсуждаются кандидатуры заместителя премьер-министра Канады Христи Фриланд, премьера Эстонии Кайи Каллас, бывшего премьера Польши Дональда Туска, председателя правительства Испании Педро Санчеса и премьера Италии Марио Драги.
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