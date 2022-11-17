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Глава философского факультета МГУ предложил основать новую премию - РИА Новости, 17.11.2022
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Религия
https://ria.ru/20221117/filosofskiy-1832305095.html
Глава философского факультета МГУ предложил основать новую премию
Глава философского факультета МГУ предложил основать новую премию - РИА Новости, 17.11.2022
Глава философского факультета МГУ предложил основать новую премию
Исполняющий обязанности декана философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Алексей Козырев во Всемирный день философии предложил организовать всероссийскую РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T19:02
2022-11-17T19:02
религия
алексей козырев
санкт-петербург
юнеско
религия
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Исполняющий обязанности декана философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Алексей Козырев во Всемирный день философии предложил организовать всероссийскую философскую премию.Ежегодно в третий четверг ноября в мире отмечается Всемирный день философии (World Philosophy Day). Инициатива его проведения принадлежит Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), в этот день ЮНЕСКО призывает своих партнеров организовать философские беседы, дебаты, конференции, мастер-классы, культурные мероприятия и презентации. В 2022 году эта дата приходится на 17 ноября."В Санкт-Петербурге, например, есть премия "Вторая навигация" – я считаю, что такая премия должна быть на всероссийском, на федеральном уровне. Это способствует стимулированию работы, книгоизданию, знакомству аудитории с тем, чем занимаются философы. Просто когда мы говорим, что у нас нет философов, у нас нет философии, нет идей – мы тем самым демонстрируем не столько их отсутствие, сколько свою собственную лень и нежелание выйти "из своей конуры", пойти в книжный магазин, открыть книгу, прочитать ее, вникнуть в то, что говорят умные люди. Философия, безусловно, есть (невозможно жить без философии), есть интересные философы", – сказал РИА Новости Козырев.Премию "Вторая навигация" присуждает Санкт-Петербургское философское общество.Философия – это не узкая секта, а коммуникация различных дисциплин и различных форм знания, считает Козырев - и именно поэтому она нуждается в популяризации."Сегодня, мне кажется, философия важна как определенная форма гуманизации нашей жизни, то есть прояснения смыслов того, что чужое делается для нас иным. Когда мы постигаем сущность явления, постигаем значимые смыслы, которые в нем есть – чужое становится для нас иным. Оно не отторгается, а творчески усваивается, и философия – это форма диалога: диалога культур, диалога людей, диалога времен и эпох, когда Платон и Аристотель, Бэкон, оказываются нашими современниками, и мы обращаемся к их текстам, чтобы найти ответы на беспокоящие нас вопросы… Необходимо сегодня популяризировать ее, и не ждать от философов быстрых и прагматичных ответов: сделай нам сейчас идеологию, напиши на трех страницах, как нам жить – это не философ должен делать, а специально обученные люди, которые, возможно, опираются на труды философов. Философия – это кропотливая работа, которой люди посвящают целую жизнь", – заключил глава философского факультета МГУ.
https://ria.ru/20220821/ubiystvo-1811117364.html
https://ria.ru/20220526/filosofy-1790487637.html
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алексей козырев, санкт-петербург, юнеско, религия
Религия, Алексей Козырев, Санкт-Петербург, ЮНЕСКО, Религия
19:02 17.11.2022
 

Глава философского факультета МГУ предложил основать новую премию

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкАлексей Козырев
Алексей Козырев - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Исполняющий обязанности декана философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Алексей Козырев во Всемирный день философии предложил организовать всероссийскую философскую премию.
Ежегодно в третий четверг ноября в мире отмечается Всемирный день философии (World Philosophy Day). Инициатива его проведения принадлежит Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), в этот день ЮНЕСКО призывает своих партнеров организовать философские беседы, дебаты, конференции, мастер-классы, культурные мероприятия и презентации. В 2022 году эта дата приходится на 17 ноября.
Санкт-Петербурге, например, есть премия "Вторая навигация" – я считаю, что такая премия должна быть на всероссийском, на федеральном уровне. Это способствует стимулированию работы, книгоизданию, знакомству аудитории с тем, чем занимаются философы. Просто когда мы говорим, что у нас нет философов, у нас нет философии, нет идей – мы тем самым демонстрируем не столько их отсутствие, сколько свою собственную лень и нежелание выйти "из своей конуры", пойти в книжный магазин, открыть книгу, прочитать ее, вникнуть в то, что говорят умные люди. Философия, безусловно, есть (невозможно жить без философии), есть интересные философы", – сказал РИА Новости Козырев.
Премию "Вторая навигация" присуждает Санкт-Петербургское философское общество.
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Философия – это не узкая секта, а коммуникация различных дисциплин и различных форм знания, считает Козырев - и именно поэтому она нуждается в популяризации.
"Сегодня, мне кажется, философия важна как определенная форма гуманизации нашей жизни, то есть прояснения смыслов того, что чужое делается для нас иным. Когда мы постигаем сущность явления, постигаем значимые смыслы, которые в нем есть – чужое становится для нас иным. Оно не отторгается, а творчески усваивается, и философия – это форма диалога: диалога культур, диалога людей, диалога времен и эпох, когда Платон и Аристотель, Бэкон, оказываются нашими современниками, и мы обращаемся к их текстам, чтобы найти ответы на беспокоящие нас вопросы… Необходимо сегодня популяризировать ее, и не ждать от философов быстрых и прагматичных ответов: сделай нам сейчас идеологию, напиши на трех страницах, как нам жить – это не философ должен делать, а специально обученные люди, которые, возможно, опираются на труды философов. Философия – это кропотливая работа, которой люди посвящают целую жизнь", – заключил глава философского факультета МГУ.
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