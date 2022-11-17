https://ria.ru/20221117/donbass-1832210192.html
Донбасс станет промышленным сердцем России, заявил Пасечник
Донбасс станет промышленным сердцем России, заявил Пасечник - РИА Новости, 17.11.2022
Донбасс станет промышленным сердцем России, заявил Пасечник
Донбасс вернет себе производственный потенциал, станет промышленным сердцем России, заявил в интервью РИА Новости врио главы ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T14:37
2022-11-17T14:37
2022-11-17T14:37
специальная военная операция на украине
экономика
леонид пасечник
донбасс
россия
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 17 ноя - РИА Новости. Донбасс вернет себе производственный потенциал, станет промышленным сердцем России, заявил в интервью РИА Новости врио главы ЛНР Леонид Пасечник."Программа (восстановления – ред.) рассчитана не на один год, и я уверен, что все вместе мы восстановим регионы, мы вернем былую славу и такой достаточно серьезный промышленный потенциал Донбассу. И мы опять станем, я в этом уверен практически, промышленным сердцем в России, которым были всегда", - сказал Пасечник.
https://ria.ru/20221117/lnr-1832204392.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, леонид пасечник, донбасс, россия, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Леонид Пасечник, Донбасс, Россия, Луганская Народная Республика
Донбасс станет промышленным сердцем России, заявил Пасечник
Врио главы ЛНР Пасечник: Донбасс станет промышленным сердцем России