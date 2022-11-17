https://ria.ru/20221117/donbass-1832210192.html

Донбасс станет промышленным сердцем России, заявил Пасечник

Донбасс станет промышленным сердцем России, заявил Пасечник - РИА Новости, 17.11.2022

Донбасс станет промышленным сердцем России, заявил Пасечник

Донбасс вернет себе производственный потенциал, станет промышленным сердцем России, заявил в интервью РИА Новости врио главы ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T14:37

2022-11-17T14:37

2022-11-17T14:37

специальная военная операция на украине

экономика

леонид пасечник

донбасс

россия

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 17 ноя - РИА Новости. Донбасс вернет себе производственный потенциал, станет промышленным сердцем России, заявил в интервью РИА Новости врио главы ЛНР Леонид Пасечник."Программа (восстановления – ред.) рассчитана не на один год, и я уверен, что все вместе мы восстановим регионы, мы вернем былую славу и такой достаточно серьезный промышленный потенциал Донбассу. И мы опять станем, я в этом уверен практически, промышленным сердцем в России, которым были всегда", - сказал Пасечник.

https://ria.ru/20221117/lnr-1832204392.html

донбасс

россия

луганская народная республика

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, леонид пасечник, донбасс, россия, луганская народная республика