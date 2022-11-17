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Донбасс станет промышленным сердцем России, заявил Пасечник - РИА Новости, 17.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221117/donbass-1832210192.html
Донбасс станет промышленным сердцем России, заявил Пасечник
Донбасс станет промышленным сердцем России, заявил Пасечник - РИА Новости, 17.11.2022
Донбасс станет промышленным сердцем России, заявил Пасечник
Донбасс вернет себе производственный потенциал, станет промышленным сердцем России, заявил в интервью РИА Новости врио главы ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T14:37
2022-11-17T14:37
специальная военная операция на украине
экономика
леонид пасечник
донбасс
россия
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 17 ноя - РИА Новости. Донбасс вернет себе производственный потенциал, станет промышленным сердцем России, заявил в интервью РИА Новости врио главы ЛНР Леонид Пасечник."Программа (восстановления – ред.) рассчитана не на один год, и я уверен, что все вместе мы восстановим регионы, мы вернем былую славу и такой достаточно серьезный промышленный потенциал Донбассу. И мы опять станем, я в этом уверен практически, промышленным сердцем в России, которым были всегда", - сказал Пасечник.
https://ria.ru/20221117/lnr-1832204392.html
донбасс
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экономика, леонид пасечник, донбасс, россия, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Леонид Пасечник, Донбасс, Россия, Луганская Народная Республика
14:37 17.11.2022
 
Донбасс станет промышленным сердцем России, заявил Пасечник

Врио главы ЛНР Пасечник: Донбасс станет промышленным сердцем России

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкШахтер в Донецке
Шахтер в Донецке - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЛУГАНСК, 17 ноя - РИА Новости. Донбасс вернет себе производственный потенциал, станет промышленным сердцем России, заявил в интервью РИА Новости врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
"Программа (восстановления – ред.) рассчитана не на один год, и я уверен, что все вместе мы восстановим регионы, мы вернем былую славу и такой достаточно серьезный промышленный потенциал Донбассу. И мы опять станем, я в этом уверен практически, промышленным сердцем в России, которым были всегда", - сказал Пасечник.
Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
14:23Специальная военная операция на Украине
ЛНР пока не оценивала ущерб от украинских обстрелов, сообщил Пасечник
 
Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаЛеонид ПасечникДонбассРоссияЛуганская Народная Республика
 
 
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