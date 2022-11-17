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Дети всех участников спецоперации из Татарстана получат по 20 тысяч рублей - РИА Новости, 17.11.2022
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Республика Татарстан
https://ria.ru/20221117/deti-1832320571.html
Дети всех участников спецоперации из Татарстана получат по 20 тысяч рублей
Дети всех участников спецоперации из Татарстана получат по 20 тысяч рублей - РИА Новости, 17.11.2022
Дети всех участников спецоперации из Татарстана получат по 20 тысяч рублей
Единовременные выплаты в 20 тысяч рублей установили в Татарстане для детей всех участников специальной военной операции, следует из постановления правительства... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T19:51
2022-11-17T19:51
республика татарстан
общество
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
частичная мобилизация в россии
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КАЗАНЬ, 17 ноя – РИА Новости. Единовременные выплаты в 20 тысяч рублей установили в Татарстане для детей всех участников специальной военной операции, следует из постановления правительства республики, опубликованного на официальном сайте правовой информации.Ранее решением правительства республики единовременная выплата была установлена для детей жителей Татарстана, призванных на военную службу по частичной мобилизации. Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил установить аналогичную выплату для детей всех участников спецоперации."В целях повышения уровня социальной защищенности граждан, участвующих в специальной военной операции, кабинет министров Республики Татарстан постановляет: установить единовременную денежную выплату в размере 20 тысяч рублей на каждого не достигшего 18 лет ребенка гражданина, участвующего в специальной военной операции", - говорится в постановлении.Действие документа распространяется на лиц, участвующих в специальной военной операции с 24 февраля 2022 года.Средства на выплаты будут направлены из резервного фонда правительства республики.Власти многих субъектов ранее объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей.
https://ria.ru/20221116/podderzhka-1831866441.html
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общество, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), частичная мобилизация в россии
Республика Татарстан, Общество, Рустам Минниханов, Республика Татарстан (Татарстан), Частичная мобилизация в России
19:51 17.11.2022
 

Дети всех участников спецоперации из Татарстана получат по 20 тысяч рублей

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкКазань, Татарстан
Казань, Татарстан - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Казань, Татарстан. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 17 ноя – РИА Новости. Единовременные выплаты в 20 тысяч рублей установили в Татарстане для детей всех участников специальной военной операции, следует из постановления правительства республики, опубликованного на официальном сайте правовой информации.
Ранее решением правительства республики единовременная выплата была установлена для детей жителей Татарстана, призванных на военную службу по частичной мобилизации. Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил установить аналогичную выплату для детей всех участников спецоперации.
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"В целях повышения уровня социальной защищенности граждан, участвующих в специальной военной операции, кабинет министров Республики Татарстан постановляет: установить единовременную денежную выплату в размере 20 тысяч рублей на каждого не достигшего 18 лет ребенка гражданина, участвующего в специальной военной операции", - говорится в постановлении.
Действие документа распространяется на лиц, участвующих в специальной военной операции с 24 февраля 2022 года.
Средства на выплаты будут направлены из резервного фонда правительства республики.
Власти многих субъектов ранее объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей.
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Республика ТатарстанОбществоРустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)Частичная мобилизация в России
 
 
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