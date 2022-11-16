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Запад хочет воевать с Россией силами Киева, считает экс-премьер Словакии - РИА Новости, 16.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221116/zapad-1831975264.html
Запад хочет воевать с Россией силами Киева, считает экс-премьер Словакии
Запад хочет воевать с Россией силами Киева, считает экс-премьер Словакии - РИА Новости, 16.11.2022
Запад хочет воевать с Россией силами Киева, считает экс-премьер Словакии
Страны Запада не хотят воевать против России своими силами и боятся Третьей мировой войны, но готовы воевать с РФ "до последнего украинца", поэтому они будут... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T16:29
2022-11-16T16:29
специальная военная операция на украине
в мире
ян чарногурский
словакия
россия
украина
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Страны Запада не хотят воевать против России своими силами и боятся Третьей мировой войны, но готовы воевать с РФ "до последнего украинца", поэтому они будут настаивать на непреднамеренном характере обстрела Польши, считает бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский."Это прозвучит цинично, но стремление Запада "воевать на Украине до последнего украинца" служит защитой мира от Третьей мировой войны. Потому что если бы Запад или Польша сказала, что это была ракета, которую выпустила Россия, то Запад должен был начинать войну или каким-нибудь способом ответить против России. Но Запад не хочет воевать собственными силами, сам против России", - заявил Чарногурский на круглом столе в медиагруппе "Россия сегодня".По его оценке, Запад готов лишь отправлять Украине оружие и наемников."Но сам воевать против России не хочет, потому что сам станет жертвой такой войны. Этот страх Запада воевать собственными руками является гарантией, что до Третьей мировой войны не дойдет", - добавил экс-премьер.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что блок не располагает данными о том, что "прилет" ракет в Польше стал результатом преднамеренных действий. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что высока вероятность того, что упавшая на территорию Польши ракета принадлежала ПВО Украины.Польские СМИ вечером 15 ноября сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека.
https://ria.ru/20221116/peregovory-1831723841.html
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в мире, ян чарногурский, словакия, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ян Чарногурский, Словакия, Россия, Украина
16:29 16.11.2022
 
Запад хочет воевать с Россией силами Киева, считает экс-премьер Словакии

Экс-премьер Словакии Чарногурский: Запад готов воевать с Россией "до последнего украинца"

CC BY-SA 4.0 / Минобороны Украины / Украинские военные во время стрельбы из гаубицы FH70
Украинские военные во время стрельбы из гаубицы FH70 - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
CC BY-SA 4.0 / Минобороны Украины /
Украинские военные во время стрельбы из гаубицы FH70. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Страны Запада не хотят воевать против России своими силами и боятся Третьей мировой войны, но готовы воевать с РФ "до последнего украинца", поэтому они будут настаивать на непреднамеренном характере обстрела Польши, считает бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский.
"Это прозвучит цинично, но стремление Запада "воевать на Украине до последнего украинца" служит защитой мира от Третьей мировой войны. Потому что если бы Запад или Польша сказала, что это была ракета, которую выпустила Россия, то Запад должен был начинать войну или каким-нибудь способом ответить против России. Но Запад не хочет воевать собственными силами, сам против России", - заявил Чарногурский на круглом столе в медиагруппе "Россия сегодня".
По его оценке, Запад готов лишь отправлять Украине оружие и наемников.
"Но сам воевать против России не хочет, потому что сам станет жертвой такой войны. Этот страх Запада воевать собственными руками является гарантией, что до Третьей мировой войны не дойдет", - добавил экс-премьер.
Человек держит флаги США и Украины перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
08:00
Вашингтон гонит Киев на переговоры
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что блок не располагает данными о том, что "прилет" ракет в Польше стал результатом преднамеренных действий. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что высока вероятность того, что упавшая на территорию Польши ракета принадлежала ПВО Украины.
Польские СМИ вечером 15 ноября сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека.
Сотрудники полиции возле зернового склада в населенном пункте Пшеводув, Польша - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
13:21Специальная военная операция на Украине
"Американцы удивили". Что на самом деле произошло в Польше
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯн ЧарногурскийСловакияРоссияУкраина
 
 
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