https://ria.ru/20221116/zapad-1831975264.html

Запад хочет воевать с Россией силами Киева, считает экс-премьер Словакии

Запад хочет воевать с Россией силами Киева, считает экс-премьер Словакии - РИА Новости, 16.11.2022

Запад хочет воевать с Россией силами Киева, считает экс-премьер Словакии

Страны Запада не хотят воевать против России своими силами и боятся Третьей мировой войны, но готовы воевать с РФ "до последнего украинца", поэтому они будут... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T16:29

2022-11-16T16:29

2022-11-16T16:29

специальная военная операция на украине

в мире

ян чарногурский

словакия

россия

украина

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Страны Запада не хотят воевать против России своими силами и боятся Третьей мировой войны, но готовы воевать с РФ "до последнего украинца", поэтому они будут настаивать на непреднамеренном характере обстрела Польши, считает бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский."Это прозвучит цинично, но стремление Запада "воевать на Украине до последнего украинца" служит защитой мира от Третьей мировой войны. Потому что если бы Запад или Польша сказала, что это была ракета, которую выпустила Россия, то Запад должен был начинать войну или каким-нибудь способом ответить против России. Но Запад не хочет воевать собственными силами, сам против России", - заявил Чарногурский на круглом столе в медиагруппе "Россия сегодня".По его оценке, Запад готов лишь отправлять Украине оружие и наемников."Но сам воевать против России не хочет, потому что сам станет жертвой такой войны. Этот страх Запада воевать собственными руками является гарантией, что до Третьей мировой войны не дойдет", - добавил экс-премьер.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что блок не располагает данными о том, что "прилет" ракет в Польше стал результатом преднамеренных действий. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что высока вероятность того, что упавшая на территорию Польши ракета принадлежала ПВО Украины.Польские СМИ вечером 15 ноября сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека.

https://ria.ru/20221116/peregovory-1831723841.html

https://ria.ru/20221116/rakety-1831903131.html

словакия

россия

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, ян чарногурский, словакия, россия, украина