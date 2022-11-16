Запад хочет воевать с Россией силами Киева, считает экс-премьер Словакии
Экс-премьер Словакии Чарногурский: Запад готов воевать с Россией "до последнего украинца"
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Украинские военные во время стрельбы из гаубицы FH70. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Страны Запада не хотят воевать против России своими силами и боятся Третьей мировой войны, но готовы воевать с РФ "до последнего украинца", поэтому они будут настаивать на непреднамеренном характере обстрела Польши, считает бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский.
"Это прозвучит цинично, но стремление Запада "воевать на Украине до последнего украинца" служит защитой мира от Третьей мировой войны. Потому что если бы Запад или Польша сказала, что это была ракета, которую выпустила Россия, то Запад должен был начинать войну или каким-нибудь способом ответить против России. Но Запад не хочет воевать собственными силами, сам против России", - заявил Чарногурский на круглом столе в медиагруппе "Россия сегодня".
По его оценке, Запад готов лишь отправлять Украине оружие и наемников.
"Но сам воевать против России не хочет, потому что сам станет жертвой такой войны. Этот страх Запада воевать собственными руками является гарантией, что до Третьей мировой войны не дойдет", - добавил экс-премьер.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что блок не располагает данными о том, что "прилет" ракет в Польше стал результатом преднамеренных действий. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что высока вероятность того, что упавшая на территорию Польши ракета принадлежала ПВО Украины.
Польские СМИ вечером 15 ноября сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека.