https://ria.ru/20221116/zaes-1831950677.html

Гросси рассказал о переговорах по созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС

Гросси рассказал о переговорах по созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 16.11.2022

Гросси рассказал о переговорах по созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС

Переговоры по созданию зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС продолжаются, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T15:15

2022-11-16T15:15

2022-11-16T16:26

специальная военная операция на украине

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ВЕНА, 16 ноя - РИА Новости. Переговоры по созданию зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС продолжаются, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Я держу каналы для диалога открытыми", - сказал на пресс-конференции в Вене Гросси, добавив, что "продолжающиеся переговоры имеют военную составляющую", они идут с обеими сторонами - российской и украинской.Глава МАГАТЭ подчеркнул, что озвучил обоим сторонам "очень ясно", что атомная электростанция не может быть военной целью в ходе конфликта."С моей точки зрения, это (создание защитной зоны на ЗАЭС - ред.) должно произойти как можно скорее", - добавил Гросси.Ноябрьская сессия Совета управляющих МАГАТЭ стартовала в среду. Как заявило в постпредстве России, "самыми чувствительными" пунктами обсуждения станут Иран, Украина и объединение AUKUS.Также Гросси считает, что план по созданию зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС "абсолютно реалистичен"."Я считаю, он абсолютно реалистичен", - сказал на пресс-конференции в Вене Гроссии, отвечая на вопрос, насколько реалистичным кажется ему план по созданию защитной зоны, добавив, что предложение МАГАТЭ "очевидно", направлено на обеспечение ядерной безопасности.Ноябрьская сессия Совета управляющих МАГАТЭ стартовала в среду. Как заявило в постпредстве России, "самыми чувствительными" пунктами обсуждения станут Иран, Украина и объединение AUKUS.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС продемонстрировали прибывшим участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. С этого момента на станции находятся эксперты МАГАТЭ, в начале ноября, в ходе очередной ротации, их число было увеличено до четырех человек. По итогам визита миссии был опубликован доклад, в котором в МАГАТЭ подтвердили факт обстрелов ЗАЭС. Гросси выступил с предложением создать вокруг станции зону ядерной безопасности и защиты, данное предложение обсуждалось в ходе визитов Гросси в Москву и Киев.

https://ria.ru/20221106/zaes-1829470187.html

https://ria.ru/20221116/magate-1831970574.html

https://ria.ru/20221107/zaes-1829641846.html

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