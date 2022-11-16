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Гросси рассказал о переговорах по созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 16.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221116/zaes-1831950677.html
Гросси рассказал о переговорах по созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС
Гросси рассказал о переговорах по созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 16.11.2022
Гросси рассказал о переговорах по созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС
Переговоры по созданию зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС продолжаются, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T15:15
2022-11-16T16:26
специальная военная операция на украине
в мире
магатэ
рафаэль гросси
вена
россия
иран
запорожская аэс
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ВЕНА, 16 ноя - РИА Новости. Переговоры по созданию зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС продолжаются, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Я держу каналы для диалога открытыми", - сказал на пресс-конференции в Вене Гросси, добавив, что "продолжающиеся переговоры имеют военную составляющую", они идут с обеими сторонами - российской и украинской.Глава МАГАТЭ подчеркнул, что озвучил обоим сторонам "очень ясно", что атомная электростанция не может быть военной целью в ходе конфликта."С моей точки зрения, это (создание защитной зоны на ЗАЭС - ред.) должно произойти как можно скорее", - добавил Гросси.Ноябрьская сессия Совета управляющих МАГАТЭ стартовала в среду. Как заявило в постпредстве России, "самыми чувствительными" пунктами обсуждения станут Иран, Украина и объединение AUKUS.Также Гросси считает, что план по созданию зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС "абсолютно реалистичен"."Я считаю, он абсолютно реалистичен", - сказал на пресс-конференции в Вене Гроссии, отвечая на вопрос, насколько реалистичным кажется ему план по созданию защитной зоны, добавив, что предложение МАГАТЭ "очевидно", направлено на обеспечение ядерной безопасности.Ноябрьская сессия Совета управляющих МАГАТЭ стартовала в среду. Как заявило в постпредстве России, "самыми чувствительными" пунктами обсуждения станут Иран, Украина и объединение AUKUS.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС продемонстрировали прибывшим участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. С этого момента на станции находятся эксперты МАГАТЭ, в начале ноября, в ходе очередной ротации, их число было увеличено до четырех человек. По итогам визита миссии был опубликован доклад, в котором в МАГАТЭ подтвердили факт обстрелов ЗАЭС. Гросси выступил с предложением создать вокруг станции зону ядерной безопасности и защиты, данное предложение обсуждалось в ходе визитов Гросси в Москву и Киев.
https://ria.ru/20221106/zaes-1829470187.html
https://ria.ru/20221116/magate-1831970574.html
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в мире, магатэ, рафаэль гросси, вена, россия, иран, запорожская аэс, aukus, цены на нефть
Специальная военная операция на Украине, В мире, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, Вена, Россия, Иран, Запорожская АЭС, AUKUS, Цены на нефть
15:15 16.11.2022 (обновлено: 16:26 16.11.2022)
 
Гросси рассказал о переговорах по созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси: переговоры по созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС продолжаются

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГлавное административное здание Запорожской атомной электростанции
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Главное административное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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ВЕНА, 16 ноя - РИА Новости. Переговоры по созданию зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС продолжаются, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Я держу каналы для диалога открытыми", - сказал на пресс-конференции в Вене Гросси, добавив, что "продолжающиеся переговоры имеют военную составляющую", они идут с обеими сторонами - российской и украинской.
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Российские военные уничтожили гаубицу, из которой ВСУ обстреливали ЗАЭС
Глава МАГАТЭ подчеркнул, что озвучил обоим сторонам "очень ясно", что атомная электростанция не может быть военной целью в ходе конфликта.
"С моей точки зрения, это (создание защитной зоны на ЗАЭС - ред.) должно произойти как можно скорее", - добавил Гросси.
Ноябрьская сессия Совета управляющих МАГАТЭ стартовала в среду. Как заявило в постпредстве России, "самыми чувствительными" пунктами обсуждения станут Иран, Украина и объединение AUKUS.
Также Гросси считает, что план по созданию зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС "абсолютно реалистичен".
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Миссии МАГАТЭ на четыре АЭС на Украине запланированы на ноябрь и декабрь
"Я считаю, он абсолютно реалистичен", - сказал на пресс-конференции в Вене Гроссии, отвечая на вопрос, насколько реалистичным кажется ему план по созданию защитной зоны, добавив, что предложение МАГАТЭ "очевидно", направлено на обеспечение ядерной безопасности.
Ноябрьская сессия Совета управляющих МАГАТЭ стартовала в среду. Как заявило в постпредстве России, "самыми чувствительными" пунктами обсуждения станут Иран, Украина и объединение AUKUS.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС продемонстрировали прибывшим участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. С этого момента на станции находятся эксперты МАГАТЭ, в начале ноября, в ходе очередной ротации, их число было увеличено до четырех человек. По итогам визита миссии был опубликован доклад, в котором в МАГАТЭ подтвердили факт обстрелов ЗАЭС. Гросси выступил с предложением создать вокруг станции зону ядерной безопасности и защиты, данное предложение обсуждалось в ходе визитов Гросси в Москву и Киев.
Разрушения на территории управления капитального строительства Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
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