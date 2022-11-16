https://ria.ru/20221116/zaes-1831828883.html

В Запорожской области обозначили параметры зоны безопасности АЭС

В Запорожской области обозначили параметры зоны безопасности АЭС - РИА Новости, 16.11.2022

В Запорожской области обозначили параметры зоны безопасности АЭС

Единственным параметром для безопасной работы Запорожской АЭС является отодвигание линии боевого соприкосновения вглубь Украины на 100 и более километров,... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T09:44

2022-11-16T09:44

2022-11-16T09:44

в мире

владимир рогов

рафаэль гросси

энергодар

украина

магатэ

запорожская аэс

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Единственным параметром для безопасной работы Запорожской АЭС является отодвигание линии боевого соприкосновения вглубь Украины на 100 и более километров, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Запорожская АЭС на сегодня не генерирует электроэнергию. Причина тому – постоянные угрозы обстрелов и диверсий со стороны украинских боевиков. Обезопасить работу АЭС могло бы отодвигание линии фронта к северу и западу на 100 километров", - сказал Рогов агентству.По его словам, атомная станция в основном подвергается ударам со стороны соседней Днепропетровской области."Если украинские войска будут отброшены, то это позволит гарантировать безопасную работу атомной станции", - подчеркнул Рогов.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее выступил с предложением создать вокруг станции зону ядерной безопасности и защиты, данное предложение обсуждалось в ходе его визитов в Москву и Киев.

https://ria.ru/20221110/dogovorennost-1830616900.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир рогов, рафаэль гросси, энергодар, украина, магатэ, запорожская аэс, запорожская область