В Запорожской области обозначили параметры зоны безопасности АЭС
Член администрации Запорожья Рогов: отодвигание линии фронта могло бы обезопасить ЗАЭС
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкРазрушения на территории управления капитального строительства Запорожской АЭС в Энергодаре
Разрушения на территории управления капитального строительства Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Единственным параметром для безопасной работы Запорожской АЭС является отодвигание линии боевого соприкосновения вглубь Украины на 100 и более километров, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Запорожская АЭС на сегодня не генерирует электроэнергию. Причина тому – постоянные угрозы обстрелов и диверсий со стороны украинских боевиков. Обезопасить работу АЭС могло бы отодвигание линии фронта к северу и западу на 100 километров", - сказал Рогов агентству.
По его словам, атомная станция в основном подвергается ударам со стороны соседней Днепропетровской области.
"Если украинские войска будут отброшены, то это позволит гарантировать безопасную работу атомной станции", - подчеркнул Рогов.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее выступил с предложением создать вокруг станции зону ядерной безопасности и защиты, данное предложение обсуждалось в ходе его визитов в Москву и Киев.