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В Запорожской области обозначили параметры зоны безопасности АЭС - РИА Новости, 16.11.2022
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В Запорожской области обозначили параметры зоны безопасности АЭС
В Запорожской области обозначили параметры зоны безопасности АЭС - РИА Новости, 16.11.2022
В Запорожской области обозначили параметры зоны безопасности АЭС
Единственным параметром для безопасной работы Запорожской АЭС является отодвигание линии боевого соприкосновения вглубь Украины на 100 и более километров,... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T09:44
2022-11-16T09:44
в мире
владимир рогов
рафаэль гросси
энергодар
украина
магатэ
запорожская аэс
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Единственным параметром для безопасной работы Запорожской АЭС является отодвигание линии боевого соприкосновения вглубь Украины на 100 и более километров, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Запорожская АЭС на сегодня не генерирует электроэнергию. Причина тому – постоянные угрозы обстрелов и диверсий со стороны украинских боевиков. Обезопасить работу АЭС могло бы отодвигание линии фронта к северу и западу на 100 километров", - сказал Рогов агентству.По его словам, атомная станция в основном подвергается ударам со стороны соседней Днепропетровской области."Если украинские войска будут отброшены, то это позволит гарантировать безопасную работу атомной станции", - подчеркнул Рогов.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее выступил с предложением создать вокруг станции зону ядерной безопасности и защиты, данное предложение обсуждалось в ходе его визитов в Москву и Киев.
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энергодар
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в мире, владимир рогов, рафаэль гросси, энергодар, украина, магатэ, запорожская аэс, запорожская область
В мире, Владимир Рогов, Рафаэль Гросси, Энергодар, Украина, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Запорожская область
09:44 16.11.2022
 
В Запорожской области обозначили параметры зоны безопасности АЭС

Член администрации Запорожья Рогов: отодвигание линии фронта могло бы обезопасить ЗАЭС

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкРазрушения на территории управления капитального строительства Запорожской АЭС в Энергодаре
Разрушения на территории управления капитального строительства Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Разрушения на территории управления капитального строительства Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Единственным параметром для безопасной работы Запорожской АЭС является отодвигание линии боевого соприкосновения вглубь Украины на 100 и более километров, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Запорожская АЭС на сегодня не генерирует электроэнергию. Причина тому – постоянные угрозы обстрелов и диверсий со стороны украинских боевиков. Обезопасить работу АЭС могло бы отодвигание линии фронта к северу и западу на 100 километров", - сказал Рогов агентству.
По его словам, атомная станция в основном подвергается ударам со стороны соседней Днепропетровской области.
"Если украинские войска будут отброшены, то это позволит гарантировать безопасную работу атомной станции", - подчеркнул Рогов.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее выступил с предложением создать вокруг станции зону ядерной безопасности и защиты, данное предложение обсуждалось в ходе его визитов в Москву и Киев.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 20:13
Глава МАГАТЭ заявил о сложностях в диалоге о зоне безопасности вокруг ЗАЭС
 
В миреВладимир РоговРафаэль ГроссиЭнергодарУкраинаМАГАТЭЗапорожская АЭСЗапорожская область
 
 
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