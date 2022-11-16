https://ria.ru/20221116/voyna-1831989823.html

Турецкий эксперт предупредил об угрозе развязывания мировой войны

Турецкий эксперт предупредил об угрозе развязывания мировой войны - РИА Новости, 16.11.2022

Турецкий эксперт предупредил об угрозе развязывания мировой войны

Реакция на "прилет" в Польше еще раз показала миру наличие сил, заинтересованных в том, чтобы российско-украинский конфликт обрел более широкий размах - вплоть... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T16:46

2022-11-16T16:46

2022-11-16T16:46

в мире

тогрул исмаил

польша

турция

нато

инцидент с падением ракет в польше

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БАКУ, 16 ноя – РИА Новости. Реакция на "прилет" в Польше еще раз показала миру наличие сил, заинтересованных в том, чтобы российско-украинский конфликт обрел более широкий размах - вплоть до Третьей мировой войны, заявил РИА Новости турецкий политолог, профессор Университета Кахраманмараш (Турция) Тогрул Исмаил."Не зная полной информации, не имея точных данных, ряд западных СМИ подняли шум и уже заговорили о применении 5-й статьи устава НАТО [о коллективной обороне]. Это очень опасное явление. В первую очередь это говорит о том, что человечество может быть втянуто в катастрофу. Поэтому сейчас важно не подкидывать дров в костер, как это делает Запад, а говорить исключительно о достижения мира между Россией и Украиной", - сказал он.По его оценке, любой аналогичный случай "может стать искоркой для большой войны и тем самым катастрофой для человечества"."Переговоры о мире должны начаться немедленно. Потому что звуки шагов Третьей мировой войны, которые приведут к более крупной и глобальной трагедии, уже стали слышаться отчетливее", - добавил эксперт.Как писали польские СМИ, накануне вечером в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали, по разной информации, одна или две ракеты, убив двух людей. МИД Польши заявил, что упали ракета или ракеты российского производства, однако президент США Джо Байден объявил, что, судя по предварительной информации, "маловероятно, что это было запущено из России".Впоследствии генсек НАТО Йенс Столтенберг добавил: альянс не располагает данными о том, что "прилет" в Польше стал результатом преднамеренных действий. Минобороны РФ же сообщило, что опубликованные фотоснимки однозначно свидетельствуют - в Польше упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.

https://ria.ru/20221116/duda-1831974846.html

https://ria.ru/20221116/rakety-1831903131.html

польша

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, тогрул исмаил, польша, турция, нато, инцидент с падением ракет в польше