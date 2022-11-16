Турецкий эксперт предупредил об угрозе развязывания мировой войны
Эксперт Тогрул Исмаил: реакция на ЧП в Польше говорит об угрозе развязывания мировой войны
© AP Photo / StringerСотрудники полиции возле зернового склада в населенном пункте Пшеводув, Польша
© AP Photo / Stringer
Сотрудники полиции возле зернового склада в населенном пункте Пшеводув, Польша
БАКУ, 16 ноя – РИА Новости. Реакция на "прилет" в Польше еще раз показала миру наличие сил, заинтересованных в том, чтобы российско-украинский конфликт обрел более широкий размах - вплоть до Третьей мировой войны, заявил РИА Новости турецкий политолог, профессор Университета Кахраманмараш (Турция) Тогрул Исмаил.
"Не зная полной информации, не имея точных данных, ряд западных СМИ подняли шум и уже заговорили о применении 5-й статьи устава НАТО [о коллективной обороне]. Это очень опасное явление. В первую очередь это говорит о том, что человечество может быть втянуто в катастрофу. Поэтому сейчас важно не подкидывать дров в костер, как это делает Запад, а говорить исключительно о достижения мира между Россией и Украиной", - сказал он.
По его оценке, любой аналогичный случай "может стать искоркой для большой войны и тем самым катастрофой для человечества".
"Переговоры о мире должны начаться немедленно. Потому что звуки шагов Третьей мировой войны, которые приведут к более крупной и глобальной трагедии, уже стали слышаться отчетливее", - добавил эксперт.
Как писали польские СМИ, накануне вечером в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали, по разной информации, одна или две ракеты, убив двух людей. МИД Польши заявил, что упали ракета или ракеты российского производства, однако президент США Джо Байден объявил, что, судя по предварительной информации, "маловероятно, что это было запущено из России".
Впоследствии генсек НАТО Йенс Столтенберг добавил: альянс не располагает данными о том, что "прилет" в Польше стал результатом преднамеренных действий. Минобороны РФ же сообщило, что опубликованные фотоснимки однозначно свидетельствуют - в Польше упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.