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Турецкий эксперт предупредил об угрозе развязывания мировой войны - РИА Новости, 16.11.2022
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Турецкий эксперт предупредил об угрозе развязывания мировой войны
Турецкий эксперт предупредил об угрозе развязывания мировой войны - РИА Новости, 16.11.2022
Турецкий эксперт предупредил об угрозе развязывания мировой войны
Реакция на "прилет" в Польше еще раз показала миру наличие сил, заинтересованных в том, чтобы российско-украинский конфликт обрел более широкий размах - вплоть... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T16:46
2022-11-16T16:46
в мире
тогрул исмаил
польша
турция
нато
инцидент с падением ракет в польше
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БАКУ, 16 ноя – РИА Новости. Реакция на "прилет" в Польше еще раз показала миру наличие сил, заинтересованных в том, чтобы российско-украинский конфликт обрел более широкий размах - вплоть до Третьей мировой войны, заявил РИА Новости турецкий политолог, профессор Университета Кахраманмараш (Турция) Тогрул Исмаил."Не зная полной информации, не имея точных данных, ряд западных СМИ подняли шум и уже заговорили о применении 5-й статьи устава НАТО [о коллективной обороне]. Это очень опасное явление. В первую очередь это говорит о том, что человечество может быть втянуто в катастрофу. Поэтому сейчас важно не подкидывать дров в костер, как это делает Запад, а говорить исключительно о достижения мира между Россией и Украиной", - сказал он.По его оценке, любой аналогичный случай "может стать искоркой для большой войны и тем самым катастрофой для человечества"."Переговоры о мире должны начаться немедленно. Потому что звуки шагов Третьей мировой войны, которые приведут к более крупной и глобальной трагедии, уже стали слышаться отчетливее", - добавил эксперт.Как писали польские СМИ, накануне вечером в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали, по разной информации, одна или две ракеты, убив двух людей. МИД Польши заявил, что упали ракета или ракеты российского производства, однако президент США Джо Байден объявил, что, судя по предварительной информации, "маловероятно, что это было запущено из России".Впоследствии генсек НАТО Йенс Столтенберг добавил: альянс не располагает данными о том, что "прилет" в Польше стал результатом преднамеренных действий. Минобороны РФ же сообщило, что опубликованные фотоснимки однозначно свидетельствуют - в Польше упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.
https://ria.ru/20221116/duda-1831974846.html
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в мире, тогрул исмаил, польша, турция, нато, инцидент с падением ракет в польше
В мире, Тогрул Исмаил, Польша, Турция, НАТО, Инцидент с падением ракет в Польше
16:46 16.11.2022
 
Турецкий эксперт предупредил об угрозе развязывания мировой войны

Эксперт Тогрул Исмаил: реакция на ЧП в Польше говорит об угрозе развязывания мировой войны

© AP Photo / StringerСотрудники полиции возле зернового склада в населенном пункте Пшеводув, Польша
Сотрудники полиции возле зернового склада в населенном пункте Пшеводув, Польша - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© AP Photo / Stringer
Сотрудники полиции возле зернового склада в населенном пункте Пшеводув, Польша
Читать ria.ru в
БАКУ, 16 ноя – РИА Новости. Реакция на "прилет" в Польше еще раз показала миру наличие сил, заинтересованных в том, чтобы российско-украинский конфликт обрел более широкий размах - вплоть до Третьей мировой войны, заявил РИА Новости турецкий политолог, профессор Университета Кахраманмараш (Турция) Тогрул Исмаил.
"Не зная полной информации, не имея точных данных, ряд западных СМИ подняли шум и уже заговорили о применении 5-й статьи устава НАТО [о коллективной обороне]. Это очень опасное явление. В первую очередь это говорит о том, что человечество может быть втянуто в катастрофу. Поэтому сейчас важно не подкидывать дров в костер, как это делает Запад, а говорить исключительно о достижения мира между Россией и Украиной", - сказал он.
По его оценке, любой аналогичный случай "может стать искоркой для большой войны и тем самым катастрофой для человечества".
"Переговоры о мире должны начаться немедленно. Потому что звуки шагов Третьей мировой войны, которые приведут к более крупной и глобальной трагедии, уже стали слышаться отчетливее", - добавил эксперт.
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
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Поляков разозлило заявление Дуды о падении ракеты
Как писали польские СМИ, накануне вечером в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали, по разной информации, одна или две ракеты, убив двух людей. МИД Польши заявил, что упали ракета или ракеты российского производства, однако президент США Джо Байден объявил, что, судя по предварительной информации, "маловероятно, что это было запущено из России".
Впоследствии генсек НАТО Йенс Столтенберг добавил: альянс не располагает данными о том, что "прилет" в Польше стал результатом преднамеренных действий. Минобороны РФ же сообщило, что опубликованные фотоснимки однозначно свидетельствуют - в Польше упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.
Сотрудники полиции возле зернового склада в населенном пункте Пшеводув, Польша - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
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В миреТогрул ИсмаилПольшаТурцияНАТОИнцидент с падением ракет в Польше
 
 
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