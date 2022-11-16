https://ria.ru/20221116/stambul-1831855715.html

Туроператор оценил спрос на путевки в Стамбул после серии ЧП

Туроператор оценил спрос на путевки в Стамбул после серии ЧП - РИА Новости, 16.11.2022

Туроператор оценил спрос на путевки в Стамбул после серии ЧП

Эксперты не ожидают падения спроса на путевки в Стамбул после череды ЧП: это не только популярный туристический мегаполис, но и пересадочный хаб для россиян,... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T11:58

2022-11-16T11:58

2022-11-16T12:03

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Эксперты не ожидают падения спроса на путевки в Стамбул после череды ЧП: это не только популярный туристический мегаполис, но и пересадочный хаб для россиян, следующих в третьи страны, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе туроператора "Интурист"."Стамбул – один из самых интересных городов мира. Сюда приезжают не только ради экскурсий, но и на различные мероприятия и конференции. Здесь активно развиваются медицинский и событийный туризм. Очень популярен шопинг", – сказали в компании, отвечая на вопрос, упадет ли спрос на туры в Стамбул после ряда ЧП.Кроме того, эксперты уточнили, что это, "пожалуй, главный пересадочный хаб для россиян, летящих в страны, с которыми у нашей страны в данный момент нет прямого авиасообщения"."Снижение спроса по таким популярным массовым направлениям обычно происходит случае резкого роста стоимости авиабилетов и сокращения количества рейсов из Москвы и регионов", – добавили в пресс-службе.По сообщениям турецких СМИ, в среду в туристическом районе Стамбула Фатих прогремел взрыв, после чего пламя охватило несколько автомобилей. Причина взрыва пока не ясна. В районе Фатих сосредоточена большая часть главных исторических и культурных достопримечательностей города, в частности, здесь находится площадь Султанахмет и ряд известных мечетей.Днем в воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула прогремел взрыв. Погибли шесть человек, пострадал 81. Власти страны расценили произошедшее как теракт. Президент Турции Эрдоган в среду заявил, что ситуация в Стамбуле нормализовалась.

https://ria.ru/20221114/turtsiya-1831357311.html

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Лана Баева

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