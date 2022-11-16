https://ria.ru/20221116/stambul-1831813231.html

Пострадавших при взрывах в Стамбуле нет, сообщили СМИ

Пострадавших при взрывах в Стамбуле нет, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.11.2022

Пострадавших при взрывах в Стамбуле нет, сообщили СМИ

Пострадавших в пожаре, вспыхнувшем после взрывов в туристическом стамбульском районе Фатих, нет, пламя охватило машины и расположенный неподалеку банкомат,... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T08:22

2022-11-16T08:22

2022-11-16T11:59

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АНКАРА, 16 ноя - РИА Новости. Пострадавших в пожаре, вспыхнувшем после взрывов в туристическом стамбульском районе Фатих, нет, пламя охватило машины и расположенный неподалеку банкомат, пишут местные СМИ.Причина взрывов по-прежнему неясна. В районе Фатих сосредоточена большая часть главных исторических и культурных достопримечательностей города, в частности площадь Султанахмет и ряд известных мечетей."Когда водитель автомобиля, ехавшего по улице, заметил, что из его машины поднимается дым, он остановился на обочине и попросил помощи у окружающих. Пламя полностью охватило автомобиль и перекинулось на четыре машины, припаркованные на обочине. Пламя также повредило здание и банкомат неподалеку от места происшествия. Пострадавших нет", - пишет издание Yenicag.После сигнала о ЧП в этот район отправились множество пожарных бригад, которые "взяли огонь под контроль и потушили его"."Полицейские группы также обследовали место происшествия. Автомобили, пришедшие в негодность в результате пожара, увезены с помощью эвакуатора. Во время пожара, попавшего на камеры мобильных телефонов [прохожих], были слышны звуки взрывов", - уточнило издание.

https://ria.ru/20221116/stambul-1831797146.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, стамбул, новости - туризм