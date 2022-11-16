https://ria.ru/20221116/stambul-1831813231.html
Пострадавших при взрывах в Стамбуле нет, сообщили СМИ
Пострадавших при взрывах в Стамбуле нет, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.11.2022
Пострадавших при взрывах в Стамбуле нет, сообщили СМИ
Пострадавших в пожаре, вспыхнувшем после взрывов в туристическом стамбульском районе Фатих, нет, пламя охватило машины и расположенный неподалеку банкомат,... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T08:22
2022-11-16T08:22
2022-11-16T11:59
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АНКАРА, 16 ноя - РИА Новости. Пострадавших в пожаре, вспыхнувшем после взрывов в туристическом стамбульском районе Фатих, нет, пламя охватило машины и расположенный неподалеку банкомат, пишут местные СМИ.Причина взрывов по-прежнему неясна. В районе Фатих сосредоточена большая часть главных исторических и культурных достопримечательностей города, в частности площадь Султанахмет и ряд известных мечетей."Когда водитель автомобиля, ехавшего по улице, заметил, что из его машины поднимается дым, он остановился на обочине и попросил помощи у окружающих. Пламя полностью охватило автомобиль и перекинулось на четыре машины, припаркованные на обочине. Пламя также повредило здание и банкомат неподалеку от места происшествия. Пострадавших нет", - пишет издание Yenicag.После сигнала о ЧП в этот район отправились множество пожарных бригад, которые "взяли огонь под контроль и потушили его"."Полицейские группы также обследовали место происшествия. Автомобили, пришедшие в негодность в результате пожара, увезены с помощью эвакуатора. Во время пожара, попавшего на камеры мобильных телефонов [прохожих], были слышны звуки взрывов", - уточнило издание.
https://ria.ru/20221116/stambul-1831797146.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стамбул, новости - туризм
В мире, Стамбул, Туризм, Новости - Туризм
08:22 16.11.2022 (обновлено: 11:59 16.11.2022)
Пострадавших при взрывах в Стамбуле нет, сообщили СМИ
Yenicag: пострадавших в пожаре, вспыхнувшем после взрывов в стамбульском районе Фатих, нет
АНКАРА, 16 ноя - РИА Новости.
Пострадавших в пожаре, вспыхнувшем после взрывов в туристическом стамбульском районе Фатих, нет, пламя охватило машины и расположенный неподалеку банкомат, пишут
местные СМИ.
Причина взрывов по-прежнему неясна. В районе Фатих сосредоточена большая часть главных исторических и культурных достопримечательностей города, в частности площадь Султанахмет и ряд известных мечетей.
"Когда водитель автомобиля, ехавшего по улице, заметил, что из его машины поднимается дым, он остановился на обочине и попросил помощи у окружающих. Пламя полностью охватило автомобиль и перекинулось на четыре машины, припаркованные на обочине. Пламя также повредило здание и банкомат неподалеку от места происшествия. Пострадавших нет", - пишет издание Yenicag.
После сигнала о ЧП в этот район отправились множество пожарных бригад, которые "взяли огонь под контроль и потушили его".
"Полицейские группы также обследовали место происшествия. Автомобили, пришедшие в негодность в результате пожара, увезены с помощью эвакуатора. Во время пожара, попавшего на камеры мобильных телефонов [прохожих], были слышны звуки взрывов", - уточнило издание.