14:37 16.11.2022 (обновлено: 16:13 16.11.2022)
"Предатель немцев". В Сети набросились на Шольца после его слов о Путине
Пользователи Twitter раскритиковали заявления Шольца о Путине
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter прохладно приняли публикацию канцлера Германии Олафа Шольца о том, что у президента России Владимира Путина почти не осталось сильных союзников.
Однако пользователи социальной сети не согласились со словами Шольца.
"У него нет сильных союзников". Когда Си Цзиньпин увидит это, он снова оскорбится, потому что постколониальный Запад все еще не воспринимает Китай как возрождающуюся глобальную мировую державу", — отметил MUebereck.
"Разве изолировать страну — это разумная внешняя политика, уважаемый канцлер? И с чего вы взяли, что Россия практически одинока и не имеет сильных союзников? А как же Китай и Индия? Самым важным результатом была бы деэскалация", — поделился мнением ThorstenHild.
"Думаю, Китай может быть сильным союзником. Как я помню, у них сейчас самый большой и современный флот в мире", — пишет Gl3nny5705.
"В мире полно стран. Ваша гордыня представляет опасность для всех нас", — прокомментировал onelastread.
"А Китай, Индия, Бразилия, Южная Африка? Разве они не сильнее вашей тонущей экономики?" — поинтересовался aimar_katende.
"Судя по тому, как идут дела, "международное сообщество" будет все больше и больше изолироваться от реального мира. Это выгодно для американских миллиардеров", — подытожил 247Neto.
Саммит G20 проходит на Бали 15-16 ноября. Российскую делегацию возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он принял участие в двух заседаниях, посвященных продовольственной и энергобезопасности, а также вопросам здравоохранения. Помимо этого, министр провел встречи с главой МИД КНР, генсеком ООН Антониу Гутеррешем, поговорил по телефону с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, а также кратко пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Москва с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".