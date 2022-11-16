https://ria.ru/20221116/rakety-1831945193.html

Данные говорят о прилете ракет ПВО Украины в Польшу, заявил Столтенберг

Данные говорят о прилете ракет ПВО Украины в Польшу, заявил Столтенберг - РИА Новости, 16.11.2022

Данные говорят о прилете ракет ПВО Украины в Польшу, заявил Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что предварительная информация по инциденту в Польше свидетельствует о прилете ракет украинских ПВО. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T14:57

2022-11-16T14:57

2022-11-16T15:25

в мире

польша

нато

йенс столтенберг

инцидент с падением ракет в польше

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БРЮССЕЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что предварительная информация по инциденту в Польше свидетельствует о прилете ракет украинских ПВО."Согласно нашему предварительному анализу, инцидент был, скорее всего, вызван украинской ракетой ПВО, выпущенной для защиты украинской территории от российской ракетной атаки", - сообщил генсек по итогам заседания Североатлантического совета на уровне постпредов по инциденту в Польше.Он также заявил, что для прояснения всех обстоятельств "необходимо дождаться результатов расследования, которое продолжается".

https://ria.ru/20221116/rakety-1831903131.html

польша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, польша, нато, йенс столтенберг, инцидент с падением ракет в польше