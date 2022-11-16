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Данные говорят о прилете ракет ПВО Украины в Польшу, заявил Столтенберг - РИА Новости, 16.11.2022
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Данные говорят о прилете ракет ПВО Украины в Польшу, заявил Столтенберг
Данные говорят о прилете ракет ПВО Украины в Польшу, заявил Столтенберг - РИА Новости, 16.11.2022
Данные говорят о прилете ракет ПВО Украины в Польшу, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что предварительная информация по инциденту в Польше свидетельствует о прилете ракет украинских ПВО. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T14:57
2022-11-16T15:25
в мире
польша
нато
йенс столтенберг
инцидент с падением ракет в польше
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БРЮССЕЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что предварительная информация по инциденту в Польше свидетельствует о прилете ракет украинских ПВО."Согласно нашему предварительному анализу, инцидент был, скорее всего, вызван украинской ракетой ПВО, выпущенной для защиты украинской территории от российской ракетной атаки", - сообщил генсек по итогам заседания Североатлантического совета на уровне постпредов по инциденту в Польше.Он также заявил, что для прояснения всех обстоятельств "необходимо дождаться результатов расследования, которое продолжается".
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в мире, польша, нато, йенс столтенберг, инцидент с падением ракет в польше
В мире, Польша, НАТО, Йенс Столтенберг, Инцидент с падением ракет в Польше
14:57 16.11.2022 (обновлено: 15:25 16.11.2022)
 
Данные говорят о прилете ракет ПВО Украины в Польшу, заявил Столтенберг

Столтенберг: предварительные данные по ЧП в Польше свидетельствуют о прилете ракет Украины

© AP Photo / Olivier MatthysГенсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что предварительная информация по инциденту в Польше свидетельствует о прилете ракет украинских ПВО.
"Согласно нашему предварительному анализу, инцидент был, скорее всего, вызван украинской ракетой ПВО, выпущенной для защиты украинской территории от российской ракетной атаки", - сообщил генсек по итогам заседания Североатлантического совета на уровне постпредов по инциденту в Польше.
Он также заявил, что для прояснения всех обстоятельств "необходимо дождаться результатов расследования, которое продолжается".
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