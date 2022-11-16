https://ria.ru/20221116/makron-1831963405.html

Французы назвали Макрона посмешищем из-за реакции на падение ракет в Польше

Французы назвали Макрона посмешищем из-за реакции на падение ракет в Польше - РИА Новости, 16.11.2022

Французы назвали Макрона посмешищем из-за реакции на падение ракет в Польше

Реакция президента Франции Эммануэля Макрона на инцидент с падением ракет в Польше вызвала насмешки у читателей газеты Le Figaro. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T15:52

2022-11-16T15:52

2022-11-16T15:52

в мире

владимир зеленский

шарль мишель

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Реакция президента Франции Эммануэля Макрона на инцидент с падением ракет в Польше вызвала насмешки у читателей газеты Le Figaro.Издание сообщило, что глава государства "связался с польскими коллегами" после инцидента и "следит за ситуацией". Также он "рассматривает возможности для обсуждения ситуации на высшем уровне".Читателей возмутила слишком сдержанная, по их мнению, реакция французского лидера. Они нашли в этом причину насмешек над Макроном со стороны других государств, включая союзников."Шарль Мишель "в шоке", Урсула фон дер Ляйен "начеку", Эммануэль Макрон "на связи"… Дальновидные дипломаты! Куда делся современный Киссинджер?" — спросил Pancrace Briochet."Макрон "следит за ситуацией" и "рассматривает возможности"... Неудивительно, что союзники высмеивают Францию", — прокомментировал Pragmatik7.При этом пользователи обратили внимание на противоречивое поведение французского лидера, поскольку на проходящем в Индонезии саммите G20 Макрон был очень деятелен и выступал по любому поводу."Макрон здесь, Макрон там, а что делают остальные 19 участников?" — поинтересовался один из читателей."Он всегда появляется только тогда, когда надо комментировать, декларировать, читать нотации", — подметил Passe avant le meilleur."Прежде чем начать нести чушь и выставлять себя на посмешище, лучше бы Макрон вернулся к себе домой, во Францию!" — призвал Patlem.Однако нашлись и те, кто счел дипломатичное поведение Макрона оправданным, в отличие от бурной и воинственной реакции президента Украины Владимира Зеленского, потребовавшего немедленных действий от НАТО."Нужно дождаться результатов расследования. Реакция Владимира Зеленского несколько избыточна", — написал 3570561."Зеленский, этот клоун и актер-неудачник, планирует втянуть нас всех в Третью мировую войну", — заявил другой юзер.Накануне вечером польские СМИ сообщили о падении двух ракет в приграничном с Украиной Люблинском воеводстве. В результате инцидента погибли два человека. По данным агентства AP, ракеты выпустили с территории Украины.При этом сразу же МИД Польши заявил, что ракеты были российские, в ведомство вызвали посла. Однако позже американский президент Джо Байден заявил, что предварительная информация говорит против версии о прилете российских ракет. Затем президент Польши Анджей Дуда признал высокую вероятность того, что упавшая в Польше ракета принадлежала ПВО Украины. Также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс не видит признаков того, что Россия готовит против него военные акции.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента в Пшеводуве однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300, заявили в Минобороны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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