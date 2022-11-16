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Иностранцы, победившие в конкурсе "Лидеры России" стали россиянами - РИА Новости, 16.11.2022
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Иностранцы, победившие в конкурсе "Лидеры России" стали россиянами
Иностранцы, победившие в конкурсе "Лидеры России" стали россиянами - РИА Новости, 16.11.2022
Иностранцы, победившие в конкурсе "Лидеры России" стали россиянами
Победители международного направления конкурса "Лидеры России" стали гражданами России, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T14:05
2022-11-16T16:33
сергей кириенко
алексей комиссаров
израиль
узбекистан
россия
общество
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Победители международного направления конкурса "Лидеры России" стали гражданами России, передаёт корреспондент РИА Новости.Мероприятие проходило Екатерининском зале в Кремле. Победителями стали граждане Узбекистана, Израиля, Беларуси, Казахстана, Азербайджана и Армении.Всего паспорта РФ получили 14 победителей, паспорта им вручил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. В ближайшее время паспорта также получает ещё семь лауреатов трека "Международный", уточнили организаторы.Он также поблагодарил МВД России за оперативную работу и МИД РФ за международное направление конкурса."Сегодня момент в мире, когда каждому человеку необходимо определяться. Это такое цивилизационное противостояние", - добавил первый замглавы администрации президента РФ.Кириенко также подчеркнул, что "то, что происходит сегодня в Украине - это не противостояние России и Украины".Генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров, говоря о победителях конкурса, сказал, что "это люди, которые реализуют здесь свои социальные, благотворительные проекты и образовательные инициативы".В пресс-службе конкурса уточнили, что международное направление были запущено в 2021 году в четвертом сезоне конкурса "Лидеры России" по решению президента РФ, принятом на заседании Наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей". Всего на участие в данном направлении было подано более 10 тысяч заявок из 150 стран мира.В очном финале в Москве, который прошёл 18-20 марта 2022 года, принимали участие 70 конкурсантов из 19 стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Германии, Греции, Грузии, Израиля, Казахстана, Киргизии, Китая, Латвии, Молдовы, Норвегии, Польши, Чехии, Эстонии, Узбекистана и Украины, уточнили в пресс-службе.Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство 21 финалиста трека "Международный" конкурса управленцев "Лидеры России".
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сергей кириенко, алексей комиссаров, израиль, узбекистан, россия, общество
Сергей Кириенко, Алексей Комиссаров, Израиль, Узбекистан, Россия, Общество
14:05 16.11.2022 (обновлено: 16:33 16.11.2022)
 
Иностранцы, победившие в конкурсе "Лидеры России" стали россиянами

Кириенко вручил российские паспорта иностранцам, победившим в конкурсе "Лидеры России"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на совместном фотографировании с финалистами конкурса управленцев "Лидеров России" в Екатерининском зале московского Кремля. 16 ноября 2022
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на совместном фотографировании с финалистами конкурса управленцев Лидеров России в Екатерининском зале московского Кремля. 16 ноября 2022 - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на совместном фотографировании с финалистами конкурса управленцев "Лидеров России" в Екатерининском зале московского Кремля. 16 ноября 2022
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Победители международного направления конкурса "Лидеры России" стали гражданами России, передаёт корреспондент РИА Новости.
Мероприятие проходило Екатерининском зале в Кремле. Победителями стали граждане Узбекистана, Израиля, Беларуси, Казахстана, Азербайджана и Армении.
Генеральный директор АНО Россия - страна возможностей Алексей Комиссаров - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
13 ноября, 08:44
"Россия – страна возможностей" сможет выдвигать претендентов на гражданство
Всего паспорта РФ получили 14 победителей, паспорта им вручил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. В ближайшее время паспорта также получает ещё семь лауреатов трека "Международный", уточнили организаторы.
"Очень рад по поручению президента вручить паспорта гражданам Российской Федерации, людям, которые волей судьбы проживали не на территории Российской Федерации. Каждый из вас успешен, каждый из вас лидер", - сказал Кириенко.
Он также поблагодарил МВД России за оперативную работу и МИД РФ за международное направление конкурса.
"Сегодня момент в мире, когда каждому человеку необходимо определяться. Это такое цивилизационное противостояние", - добавил первый замглавы администрации президента РФ.
Кириенко также подчеркнул, что "то, что происходит сегодня в Украине - это не противостояние России и Украины".
"Конечно, для нас там есть очень важный фактор - своих не бросаем. Не могли бросить людей, которых восемь лет убивали на Донбассе - убивали только за то, что они отстаивали своё право быть русскими, отстаивали своё право, чтобы их дети учились на русском языке, читали русские книги. Но всё гораздо более фундаментально. Это такое цивилизационное противостояние, потому что в реальности сегодня против России воюет не Украина, а все страны НАТО", - заключил Кириенко.
Генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров, говоря о победителях конкурса, сказал, что "это люди, которые реализуют здесь свои социальные, благотворительные проекты и образовательные инициативы".
"Уверен, что впереди у них множество масштабных проектов и интересных задач, а сообщество Лидеров и нашей платформы всегда их поддержит", – отметил он.
В пресс-службе конкурса уточнили, что международное направление были запущено в 2021 году в четвертом сезоне конкурса "Лидеры России" по решению президента РФ, принятом на заседании Наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей". Всего на участие в данном направлении было подано более 10 тысяч заявок из 150 стран мира.
В очном финале в Москве, который прошёл 18-20 марта 2022 года, принимали участие 70 конкурсантов из 19 стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Германии, Греции, Грузии, Израиля, Казахстана, Киргизии, Китая, Латвии, Молдовы, Норвегии, Польши, Чехии, Эстонии, Узбекистана и Украины, уточнили в пресс-службе.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство 21 финалиста трека "Международный" конкурса управленцев "Лидеры России".
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
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