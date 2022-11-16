https://ria.ru/20221116/grazhdanstvo-1831926187.html

Иностранцы, победившие в конкурсе "Лидеры России" стали россиянами

Иностранцы, победившие в конкурсе "Лидеры России" стали россиянами - РИА Новости, 16.11.2022

Иностранцы, победившие в конкурсе "Лидеры России" стали россиянами

Победители международного направления конкурса "Лидеры России" стали гражданами России, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T14:05

2022-11-16T14:05

2022-11-16T16:33

сергей кириенко

алексей комиссаров

израиль

узбекистан

россия

общество

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Победители международного направления конкурса "Лидеры России" стали гражданами России, передаёт корреспондент РИА Новости.Мероприятие проходило Екатерининском зале в Кремле. Победителями стали граждане Узбекистана, Израиля, Беларуси, Казахстана, Азербайджана и Армении.Всего паспорта РФ получили 14 победителей, паспорта им вручил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. В ближайшее время паспорта также получает ещё семь лауреатов трека "Международный", уточнили организаторы.Он также поблагодарил МВД России за оперативную работу и МИД РФ за международное направление конкурса."Сегодня момент в мире, когда каждому человеку необходимо определяться. Это такое цивилизационное противостояние", - добавил первый замглавы администрации президента РФ.Кириенко также подчеркнул, что "то, что происходит сегодня в Украине - это не противостояние России и Украины".Генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров, говоря о победителях конкурса, сказал, что "это люди, которые реализуют здесь свои социальные, благотворительные проекты и образовательные инициативы".В пресс-службе конкурса уточнили, что международное направление были запущено в 2021 году в четвертом сезоне конкурса "Лидеры России" по решению президента РФ, принятом на заседании Наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей". Всего на участие в данном направлении было подано более 10 тысяч заявок из 150 стран мира.В очном финале в Москве, который прошёл 18-20 марта 2022 года, принимали участие 70 конкурсантов из 19 стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Германии, Греции, Грузии, Израиля, Казахстана, Киргизии, Китая, Латвии, Молдовы, Норвегии, Польши, Чехии, Эстонии, Узбекистана и Украины, уточнили в пресс-службе.Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство 21 финалиста трека "Международный" конкурса управленцев "Лидеры России".

https://ria.ru/20221113/grazhdanstvo-1831131889.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221113/grazhdanstvo-1831145236.html

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узбекистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей кириенко, алексей комиссаров, израиль, узбекистан, россия, общество