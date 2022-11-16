https://ria.ru/20221116/dtp-1831922802.html
В Петербурге таксист задавил женщину, лежавшую на проезжей части
В Петербурге таксист задавил женщину, лежавшую на проезжей части - РИА Новости, 16.11.2022
В Петербурге таксист задавил женщину, лежавшую на проезжей части
Полиция Петербурга проводит проверку после того, как недалеко от Московского вокзала таксист задавил женщину, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T13:57
2022-11-16T13:57
2022-11-16T13:57
происшествия
санкт-петербург
россия
авто
ленинградская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя – РИА Новости. Полиция Петербурга проводит проверку после того, как недалеко от Московского вокзала таксист задавил женщину, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.ДТП произошло около 6.20 мск в среду в районе Лиговского проспекта, 49."Водитель такси 1996 года рождения, управляя автомобилем Kia K5, совершил наезд в зоне регулируемого пешеходного перехода на находившуюся на проезжей части под запрещающий сигнал светофора женщину 1994 года рождения. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте", - говорится в сообщении. По факту дорожной аварии идет проверка, отмечается в релизе.Как следует из видео в соцсетях и некоторых Telegram-каналах, погибшая не переходила Лиговский проспект, а лежала на проезжей части в откровенной позе. Предположительно, женщина была пьяна. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20221113/dtp-1831168107.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, санкт-петербург, россия, авто, ленинградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Авто, Ленинградская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге таксист задавил женщину, лежавшую на проезжей части
В центре Петербурга водитель такси насмерть задавил женщину, лежавшую на проезжей части