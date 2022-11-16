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Антитеррористические структуры ШОС и ООН обсудили вопросы авиаперевозок - РИА Новости, 16.11.2022
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Антитеррористические структуры ШОС и ООН обсудили вопросы авиаперевозок
Антитеррористические структуры ШОС и ООН обсудили вопросы авиаперевозок - РИА Новости, 16.11.2022
Антитеррористические структуры ШОС и ООН обсудили вопросы авиаперевозок
Антитеррористические структуры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и ООН провели первое совместное мероприятие, сообщает пресс-служба Региональной... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T11:25
2022-11-16T11:25
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ТАШКЕНТ, 16 ноя – РИА Новости. Антитеррористические структуры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и ООН провели первое совместное мероприятие, сообщает пресс-служба Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС.Речь об интерактивном учебном курсе по предварительной информации о пассажирах (API) и записи регистрации пассажиров (PNR) на авиарейсах."В ходе мероприятия представители государств-членов ШОС и международные эксперты организаций системы ООН рассмотрели и обсудили юридические требования, связанные с API и PNR, практику внедрения, создание списка наблюдения, таргетинг на основе стандартов, упрощение обработки данных API и PNR через Интерпол", - говорится в сообщении на сайте РАТС.Мероприятие проведено в рамках меморандума о взаимопонимании между РАТС ШОС и КТУ ООН, подписанного в феврале 2020 года.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в Ташкенте.
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китай, шос, оон, россия
Россия-Китай: Главное, Китай, ШОС, ООН, Россия
11:25 16.11.2022
 

Антитеррористические структуры ШОС и ООН обсудили вопросы авиаперевозок

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЗона досмотра пассажиров в новом международном терминале С в аэропорту Шереметьево
Зона досмотра пассажиров в новом международном терминале С в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Зона досмотра пассажиров в новом международном терминале С в аэропорту Шереметьево
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 16 ноя – РИА Новости. Антитеррористические структуры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и ООН провели первое совместное мероприятие, сообщает пресс-служба Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС.
Речь об интерактивном учебном курсе по предварительной информации о пассажирах (API) и записи регистрации пассажиров (PNR) на авиарейсах.
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"В ходе мероприятия представители государств-членов ШОС и международные эксперты организаций системы ООН рассмотрели и обсудили юридические требования, связанные с API и PNR, практику внедрения, создание списка наблюдения, таргетинг на основе стандартов, упрощение обработки данных API и PNR через Интерпол", - говорится в сообщении на сайте РАТС.
Мероприятие проведено в рамках меморандума о взаимопонимании между РАТС ШОС и КТУ ООН, подписанного в феврале 2020 года.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в Ташкенте.
 
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