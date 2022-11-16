Антитеррористические структуры ШОС и ООН обсудили вопросы авиаперевозок
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЗона досмотра пассажиров в новом международном терминале С в аэропорту Шереметьево
Зона досмотра пассажиров в новом международном терминале С в аэропорту Шереметьево
ТАШКЕНТ, 16 ноя – РИА Новости. Антитеррористические структуры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и ООН провели первое совместное мероприятие, сообщает пресс-служба Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС.
Речь об интерактивном учебном курсе по предварительной информации о пассажирах (API) и записи регистрации пассажиров (PNR) на авиарейсах.
"В ходе мероприятия представители государств-членов ШОС и международные эксперты организаций системы ООН рассмотрели и обсудили юридические требования, связанные с API и PNR, практику внедрения, создание списка наблюдения, таргетинг на основе стандартов, упрощение обработки данных API и PNR через Интерпол", - говорится в сообщении на сайте РАТС.
Мероприятие проведено в рамках меморандума о взаимопонимании между РАТС ШОС и КТУ ООН, подписанного в феврале 2020 года.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в Ташкенте.