https://ria.ru/20221116/aviaperevozki-1831857398.html

Антитеррористические структуры ШОС и ООН обсудили вопросы авиаперевозок

Антитеррористические структуры ШОС и ООН обсудили вопросы авиаперевозок - РИА Новости, 16.11.2022

Антитеррористические структуры ШОС и ООН обсудили вопросы авиаперевозок

Антитеррористические структуры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и ООН провели первое совместное мероприятие, сообщает пресс-служба Региональной... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T11:25

2022-11-16T11:25

2022-11-16T11:25

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ТАШКЕНТ, 16 ноя – РИА Новости. Антитеррористические структуры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и ООН провели первое совместное мероприятие, сообщает пресс-служба Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС.Речь об интерактивном учебном курсе по предварительной информации о пассажирах (API) и записи регистрации пассажиров (PNR) на авиарейсах."В ходе мероприятия представители государств-членов ШОС и международные эксперты организаций системы ООН рассмотрели и обсудили юридические требования, связанные с API и PNR, практику внедрения, создание списка наблюдения, таргетинг на основе стандартов, упрощение обработки данных API и PNR через Интерпол", - говорится в сообщении на сайте РАТС.Мероприятие проведено в рамках меморандума о взаимопонимании между РАТС ШОС и КТУ ООН, подписанного в феврале 2020 года.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в Ташкенте.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, шос, оон, россия