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Испания попросила Китай повлиять на окончание конфликта на Украине - РИА Новости, 15.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221115/ukraina-1831714827.html
Испания попросила Китай повлиять на окончание конфликта на Украине
Испания попросила Китай повлиять на окончание конфликта на Украине - РИА Новости, 15.11.2022
Испания попросила Китай повлиять на окончание конфликта на Украине
Премьер-министр Испании Педро Санчес обратился к председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой использовать свою "стабилизирующую силу", чтобы положить конец... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T17:36
2022-11-15T17:36
специальная военная операция на украине
в мире
педро санчес
испания
китай
си цзиньпин
украина
большая двадцатка
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МАДРИД, 15 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес обратился к председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой использовать свою "стабилизирующую силу", чтобы положить конец конфликту на Украине, сообщила официальный представитель правительства королевства Исабель Родригес на пресс-конференции."Председатель правительства Педро Санчес обратился к президенту Китая с призывом использовать свое влияние в качестве стабилизирующей силы, чтобы положить конец войне", — сказала она.Встреча глав Китая и Испании, которая длилась около 40 минут, прошла в рамках саммита G20. Санчес и Си Цзиньпин обсудили необходимость сотрудничества в современных реалиях, особенно в области энергетики и продовольственного кризиса. "Китай является ключевым партнером в решении глобальных проблем и кризисов, связанных с войной на Украине. Мы продолжаем работать над отношениями, основанными на взаимном сотрудничестве и доверии", - написал премьер Испании в Twitter.Что касается отношений азиатского гиганта с Евросоюзом, Санчес сообщил Си о желании укрепить их в 2023 году, когда председательство в Совете ЕС перейдет к Испании. На двустороннем уровне оба лидера договорились, что празднование 50-летия установления дипломатических отношений в следующем году является возможностью интенсифицировать и диверсифицировать торговые и инвестиционные отношения, сказала Родригес.Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221115/peregovory-1831529191.html
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в мире, педро санчес, испания, китай, си цзиньпин, украина, большая двадцатка, саммит g20, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Педро Санчес, Испания, Китай, Си Цзиньпин, Украина, Большая двадцатка, Саммит G20, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:36 15.11.2022
 
Испания попросила Китай повлиять на окончание конфликта на Украине

Премьер Испании Санчес попросил Си Цзиньпина повлиять на окончание конфликта на Украине

© AP Photo / Armin DurgutПремьер-министр Испании Педро Санчес
Премьер-министр Испании Педро Санчес - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© AP Photo / Armin Durgut
Премьер-министр Испании Педро Санчес. Архивное фото
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МАДРИД, 15 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес обратился к председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой использовать свою "стабилизирующую силу", чтобы положить конец конфликту на Украине, сообщила официальный представитель правительства королевства Исабель Родригес на пресс-конференции.
"Председатель правительства Педро Санчес обратился к президенту Китая с призывом использовать свое влияние в качестве стабилизирующей силы, чтобы положить конец войне", — сказала она.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 10:08
СМИ: Макрон попросил Си Цзиньпина призвать Путина вернуться к переговорам
Встреча глав Китая и Испании, которая длилась около 40 минут, прошла в рамках саммита G20. Санчес и Си Цзиньпин обсудили необходимость сотрудничества в современных реалиях, особенно в области энергетики и продовольственного кризиса. "Китай является ключевым партнером в решении глобальных проблем и кризисов, связанных с войной на Украине. Мы продолжаем работать над отношениями, основанными на взаимном сотрудничестве и доверии", - написал премьер Испании в Twitter.
Что касается отношений азиатского гиганта с Евросоюзом, Санчес сообщил Си о желании укрепить их в 2023 году, когда председательство в Совете ЕС перейдет к Испании. На двустороннем уровне оба лидера договорились, что празднование 50-летия установления дипломатических отношений в следующем году является возможностью интенсифицировать и диверсифицировать торговые и инвестиционные отношения, сказала Родригес.
Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Индонезийский военный в одном из мест проведения саммита лидеров G20 в Нуса-Дуа, Бали, Индонезия - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 08:00
Саммит раздора. Чего ждать от встречи "Большой двадцатки" на Бали
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПедро СанчесИспанияКитайСи ЦзиньпинУкраинаБольшая двадцаткаСаммит G20Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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