https://ria.ru/20221115/ukraina-1831714827.html

Испания попросила Китай повлиять на окончание конфликта на Украине

Испания попросила Китай повлиять на окончание конфликта на Украине - РИА Новости, 15.11.2022

Испания попросила Китай повлиять на окончание конфликта на Украине

Премьер-министр Испании Педро Санчес обратился к председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой использовать свою "стабилизирующую силу", чтобы положить конец... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T17:36

2022-11-15T17:36

2022-11-15T17:36

специальная военная операция на украине

в мире

педро санчес

испания

китай

си цзиньпин

украина

большая двадцатка

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МАДРИД, 15 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес обратился к председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой использовать свою "стабилизирующую силу", чтобы положить конец конфликту на Украине, сообщила официальный представитель правительства королевства Исабель Родригес на пресс-конференции."Председатель правительства Педро Санчес обратился к президенту Китая с призывом использовать свое влияние в качестве стабилизирующей силы, чтобы положить конец войне", — сказала она.Встреча глав Китая и Испании, которая длилась около 40 минут, прошла в рамках саммита G20. Санчес и Си Цзиньпин обсудили необходимость сотрудничества в современных реалиях, особенно в области энергетики и продовольственного кризиса. "Китай является ключевым партнером в решении глобальных проблем и кризисов, связанных с войной на Украине. Мы продолжаем работать над отношениями, основанными на взаимном сотрудничестве и доверии", - написал премьер Испании в Twitter.Что касается отношений азиатского гиганта с Евросоюзом, Санчес сообщил Си о желании укрепить их в 2023 году, когда председательство в Совете ЕС перейдет к Испании. На двустороннем уровне оба лидера договорились, что празднование 50-летия установления дипломатических отношений в следующем году является возможностью интенсифицировать и диверсифицировать торговые и инвестиционные отношения, сказала Родригес.Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221115/peregovory-1831529191.html

https://ria.ru/20221114/politika-1830916615.html

испания

китай

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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