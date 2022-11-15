15:00 15.11.2022 (обновлено: 15:21 15.11.2022)
Россия проводит суды по преступлениям нацистов, заявил Путин
Путин: Россия проводит судебные процессы по преступлениям нацистов против народов СССР
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Россия сегодня восстанавливает справедливость, проводя в регионах, где в годы Великой Отечественной войны зверствовали нацисты, судебные процессы по преступлениям против народов СССР, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Масштаб злодеяний (нацистов во время Великой Отечественной войны - ред.) был настолько огромен, что тогда в 1940-е годы 20 века на суд была вынесена лишь часть свидетельств, все невозможно было рассмотреть. Сегодня мы восполняем эти пробелы, восстанавливаем справедливость. В последние годы в наших тех регионах, где в период Великой Отечественной войны зверствовали нацисты, прошли судебные процессы. Они неоспоримо доказали, что война против СССР велась не только с целью захвата территории и ресурсов, это был преднамеренный геноцид советского народа, всех его национальных, этнических и расовых групп. Это, собственно, в самих документах нацистов просматривается, все в архивах лежит", - рассказал Путин на заседании российского оргкомитета "Победа".
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Согласно оценкам историков, в годы Великой Отечественной войны около 13,5 миллиона мирных жителей СССР (из 26,6 миллиона от общего числа погибших в войне советских граждан) были или целенаправленно убиты, или умерли от жестоких условий оккупационного режима (голод, инфекционные болезни, отсутствие медицинской помощи и тому подобное), или погибли на принудительных работах в Германии. Не все факты были расследованы, не все виновные установлены и привлечены к суду.
Поскольку в соответствии с международным правом преступления против человечества не имеют срока давности, в 2019-2022 годах Следственный комитет РФ возбудил по статье о геноциде несколько уголовных дел, связанных с массовыми убийствами советских мирных граждан и военнопленных в годы Великой Отечественной войны на территории современной России.
Ряд из них уже завершились судебными решениями, признавшими факты геноцида советского народа.
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В октябре 2020 года Солецкий районный суд Новгородской области признал геноцидом массовое убийство 2,6 тысячи мирных граждан в деревне Жестяная Горка Батецкого района Новгородской (Ленинградской) области в 1942–1943 годах. В августе 2021 года Псковский областной суд признал геноцидом зверства нацистов в период с июля 1941 по август 1944 года на территориях Псковской и Великолукской областей, когда были преднамеренно уничтожены более 75 тысяч мирных советских граждан, более 377 тысяч военнопленных, насильственно угнаны на принудительные работы в страны Балтии более 192 тысяч граждан СССР.
В 2022 году Ростовский, Орловский и Брянский областные, Краснодарский краевой суды, Верховный суд Крыма признали установленные и вновь выявленные преступления, совершенные нацистами в 1941-1944 годах на территориях данных субъектов в РФ, геноцидом национальных и этнических групп, представлявших собой население СССР.
В октябре нынешнего года Санкт-Петербургский городской суд по иску прокуратуры признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда.