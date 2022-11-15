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Россия проводит суды по преступлениям нацистов, заявил Путин - РИА Новости, 15.11.2022
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Россия проводит суды по преступлениям нацистов, заявил Путин
Россия проводит суды по преступлениям нацистов, заявил Путин - РИА Новости, 15.11.2022
Россия проводит суды по преступлениям нацистов, заявил Путин
Россия сегодня восстанавливает справедливость, проводя в регионах, где в годы Великой Отечественной войны зверствовали нацисты, судебные процессы по... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T15:00
2022-11-15T15:21
владимир путин
россия
ссср
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Россия сегодня восстанавливает справедливость, проводя в регионах, где в годы Великой Отечественной войны зверствовали нацисты, судебные процессы по преступлениям против народов СССР, заявил президент РФ Владимир Путин."Масштаб злодеяний (нацистов во время Великой Отечественной войны - ред.) был настолько огромен, что тогда в 1940-е годы 20 века на суд была вынесена лишь часть свидетельств, все невозможно было рассмотреть. Сегодня мы восполняем эти пробелы, восстанавливаем справедливость. В последние годы в наших тех регионах, где в период Великой Отечественной войны зверствовали нацисты, прошли судебные процессы. Они неоспоримо доказали, что война против СССР велась не только с целью захвата территории и ресурсов, это был преднамеренный геноцид советского народа, всех его национальных, этнических и расовых групп. Это, собственно, в самих документах нацистов просматривается, все в архивах лежит", - рассказал Путин на заседании российского оргкомитета "Победа".Согласно оценкам историков, в годы Великой Отечественной войны около 13,5 миллиона мирных жителей СССР (из 26,6 миллиона от общего числа погибших в войне советских граждан) были или целенаправленно убиты, или умерли от жестоких условий оккупационного режима (голод, инфекционные болезни, отсутствие медицинской помощи и тому подобное), или погибли на принудительных работах в Германии. Не все факты были расследованы, не все виновные установлены и привлечены к суду.Поскольку в соответствии с международным правом преступления против человечества не имеют срока давности, в 2019-2022 годах Следственный комитет РФ возбудил по статье о геноциде несколько уголовных дел, связанных с массовыми убийствами советских мирных граждан и военнопленных в годы Великой Отечественной войны на территории современной России.Ряд из них уже завершились судебными решениями, признавшими факты геноцида советского народа.В октябре 2020 года Солецкий районный суд Новгородской области признал геноцидом массовое убийство 2,6 тысячи мирных граждан в деревне Жестяная Горка Батецкого района Новгородской (Ленинградской) области в 1942–1943 годах. В августе 2021 года Псковский областной суд признал геноцидом зверства нацистов в период с июля 1941 по август 1944 года на территориях Псковской и Великолукской областей, когда были преднамеренно уничтожены более 75 тысяч мирных советских граждан, более 377 тысяч военнопленных, насильственно угнаны на принудительные работы в страны Балтии более 192 тысяч граждан СССР.В 2022 году Ростовский, Орловский и Брянский областные, Краснодарский краевой суды, Верховный суд Крыма признали установленные и вновь выявленные преступления, совершенные нацистами в 1941-1944 годах на территориях данных субъектов в РФ, геноцидом национальных и этнических групп, представлявших собой население СССР.В октябре нынешнего года Санкт-Петербургский городской суд по иску прокуратуры признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда.
https://ria.ru/20221109/berbok-1830210889.html
https://ria.ru/20221011/germaniya-1823139850.html
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владимир путин, россия, ссср, великая отечественная война (1941-1945)
Владимир Путин, Россия, СССР, Великая Отечественная война (1941-1945)
15:00 15.11.2022 (обновлено: 15:21 15.11.2022)
 
Россия проводит суды по преступлениям нацистов, заявил Путин

Путин: Россия проводит судебные процессы по преступлениям нацистов против народов СССР

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Россия сегодня восстанавливает справедливость, проводя в регионах, где в годы Великой Отечественной войны зверствовали нацисты, судебные процессы по преступлениям против народов СССР, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Масштаб злодеяний (нацистов во время Великой Отечественной войны - ред.) был настолько огромен, что тогда в 1940-е годы 20 века на суд была вынесена лишь часть свидетельств, все невозможно было рассмотреть. Сегодня мы восполняем эти пробелы, восстанавливаем справедливость. В последние годы в наших тех регионах, где в период Великой Отечественной войны зверствовали нацисты, прошли судебные процессы. Они неоспоримо доказали, что война против СССР велась не только с целью захвата территории и ресурсов, это был преднамеренный геноцид советского народа, всех его национальных, этнических и расовых групп. Это, собственно, в самих документах нацистов просматривается, все в архивах лежит", - рассказал Путин на заседании российского оргкомитета "Победа".
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 13:50
В Сети возмутились лицемерным словам Бербок о нацистах
Согласно оценкам историков, в годы Великой Отечественной войны около 13,5 миллиона мирных жителей СССР (из 26,6 миллиона от общего числа погибших в войне советских граждан) были или целенаправленно убиты, или умерли от жестоких условий оккупационного режима (голод, инфекционные болезни, отсутствие медицинской помощи и тому подобное), или погибли на принудительных работах в Германии. Не все факты были расследованы, не все виновные установлены и привлечены к суду.
Поскольку в соответствии с международным правом преступления против человечества не имеют срока давности, в 2019-2022 годах Следственный комитет РФ возбудил по статье о геноциде несколько уголовных дел, связанных с массовыми убийствами советских мирных граждан и военнопленных в годы Великой Отечественной войны на территории современной России.
Ряд из них уже завершились судебными решениями, признавшими факты геноцида советского народа.
Баннер на главном железнодорожном вокзале в Лейпциге - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 15:42
"Нацисты, пошли вон!" Немцы на митинге выступили против украинцев
В октябре 2020 года Солецкий районный суд Новгородской области признал геноцидом массовое убийство 2,6 тысячи мирных граждан в деревне Жестяная Горка Батецкого района Новгородской (Ленинградской) области в 1942–1943 годах. В августе 2021 года Псковский областной суд признал геноцидом зверства нацистов в период с июля 1941 по август 1944 года на территориях Псковской и Великолукской областей, когда были преднамеренно уничтожены более 75 тысяч мирных советских граждан, более 377 тысяч военнопленных, насильственно угнаны на принудительные работы в страны Балтии более 192 тысяч граждан СССР.
В 2022 году Ростовский, Орловский и Брянский областные, Краснодарский краевой суды, Верховный суд Крыма признали установленные и вновь выявленные преступления, совершенные нацистами в 1941-1944 годах на территориях данных субъектов в РФ, геноцидом национальных и этнических групп, представлявших собой население СССР.
В октябре нынешнего года Санкт-Петербургский городской суд по иску прокуратуры признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 14:02
В мире все агрессивнее пытаются переписать историю, заявил Путин
 
Владимир ПутинРоссияСССРВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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