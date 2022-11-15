https://ria.ru/20221115/sud-1831641937.html

Россия проводит суды по преступлениям нацистов, заявил Путин

Россия проводит суды по преступлениям нацистов, заявил Путин - РИА Новости, 15.11.2022

Россия проводит суды по преступлениям нацистов, заявил Путин

Россия сегодня восстанавливает справедливость, проводя в регионах, где в годы Великой Отечественной войны зверствовали нацисты, судебные процессы по... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T15:00

2022-11-15T15:00

2022-11-15T15:21

владимир путин

россия

ссср

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Россия сегодня восстанавливает справедливость, проводя в регионах, где в годы Великой Отечественной войны зверствовали нацисты, судебные процессы по преступлениям против народов СССР, заявил президент РФ Владимир Путин."Масштаб злодеяний (нацистов во время Великой Отечественной войны - ред.) был настолько огромен, что тогда в 1940-е годы 20 века на суд была вынесена лишь часть свидетельств, все невозможно было рассмотреть. Сегодня мы восполняем эти пробелы, восстанавливаем справедливость. В последние годы в наших тех регионах, где в период Великой Отечественной войны зверствовали нацисты, прошли судебные процессы. Они неоспоримо доказали, что война против СССР велась не только с целью захвата территории и ресурсов, это был преднамеренный геноцид советского народа, всех его национальных, этнических и расовых групп. Это, собственно, в самих документах нацистов просматривается, все в архивах лежит", - рассказал Путин на заседании российского оргкомитета "Победа".Согласно оценкам историков, в годы Великой Отечественной войны около 13,5 миллиона мирных жителей СССР (из 26,6 миллиона от общего числа погибших в войне советских граждан) были или целенаправленно убиты, или умерли от жестоких условий оккупационного режима (голод, инфекционные болезни, отсутствие медицинской помощи и тому подобное), или погибли на принудительных работах в Германии. Не все факты были расследованы, не все виновные установлены и привлечены к суду.Поскольку в соответствии с международным правом преступления против человечества не имеют срока давности, в 2019-2022 годах Следственный комитет РФ возбудил по статье о геноциде несколько уголовных дел, связанных с массовыми убийствами советских мирных граждан и военнопленных в годы Великой Отечественной войны на территории современной России.Ряд из них уже завершились судебными решениями, признавшими факты геноцида советского народа.В октябре 2020 года Солецкий районный суд Новгородской области признал геноцидом массовое убийство 2,6 тысячи мирных граждан в деревне Жестяная Горка Батецкого района Новгородской (Ленинградской) области в 1942–1943 годах. В августе 2021 года Псковский областной суд признал геноцидом зверства нацистов в период с июля 1941 по август 1944 года на территориях Псковской и Великолукской областей, когда были преднамеренно уничтожены более 75 тысяч мирных советских граждан, более 377 тысяч военнопленных, насильственно угнаны на принудительные работы в страны Балтии более 192 тысяч граждан СССР.В 2022 году Ростовский, Орловский и Брянский областные, Краснодарский краевой суды, Верховный суд Крыма признали установленные и вновь выявленные преступления, совершенные нацистами в 1941-1944 годах на территориях данных субъектов в РФ, геноцидом национальных и этнических групп, представлявших собой население СССР.В октябре нынешнего года Санкт-Петербургский городской суд по иску прокуратуры признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда.

https://ria.ru/20221109/berbok-1830210889.html

https://ria.ru/20221011/germaniya-1823139850.html

https://ria.ru/20221115/istoriya-1831617029.html

россия

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владимир путин, россия, ссср, великая отечественная война (1941-1945)