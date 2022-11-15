https://ria.ru/20221115/sanktsii-1831510773.html

Ужесточение антироссийских санкций грозит всей экономике, считает эксперт

Ужесточение антироссийских санкций грозит всей экономике, считает эксперт - РИА Новости, 15.11.2022

Ужесточение антироссийских санкций грозит всей экономике, считает эксперт

Дальнейшее ужесточение антироссийских санкций становится небезопасным для мировой экономики, заявил РИА Новости заместитель директора Национального... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T08:31

2022-11-15T08:31

2022-11-15T11:17

экономика

владимир миловидов

россия

сша

америка

российская академия наук

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Дальнейшее ужесточение антироссийских санкций становится небезопасным для мировой экономики, заявил РИА Новости заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Владимир Миловидов."Потенциальное количество экономических связей - логистических, финансовых - настолько многогранно в мире, что, в принципе, ограничивать и обрезать их в отношении России можно в общем-то до полной изоляции всех и вся. Но уже сегодня создается ситуация, при которой дальнейшее ужесточение антироссийских санкций становится небезопасным в целом для мировой экономики", - сказал он.По словам эксперта, дело в том, что последствия экономических санкций против России объективно наложились на последствия выхода стран из пандемии, которая серьезно исказила экономические отношения в мире."Все эти закрытия, локдауны, изменения логистических цепочек, структуры занятости, в том числе дистанционная работа, не прошли бесследно", - уверен Миловидов."На сегодняшний день многие страны, в том числе США, все это чувствуют, испытывают нехватку рабочей силы, что ведет к росту заработных плат. Это подстегивает, в том числе, инфляцию. На самом деле, тенденция к росту цен наблюдалась с лета 2021 года, а не с началом специальной военной операции на Украине", - подчеркнул заместитель директора ИМЭМО.Однако Запад, заметил он, не всегда признает, а Америка просто отрицает наложение этих двух процессов друг на друга. "Поскольку им это невыгодно. С политико-пропагандисткой точки зрения проще, естественно, во всем обвинить Москву, сделав из нее врага", - заключил эксперт.Читайте полный текст интервью >>

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир миловидов, россия, сша, америка, российская академия наук, санкции в отношении россии