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Ужесточение антироссийских санкций грозит всей экономике, считает эксперт - РИА Новости, 15.11.2022
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Ужесточение антироссийских санкций грозит всей экономике, считает эксперт
Ужесточение антироссийских санкций грозит всей экономике, считает эксперт - РИА Новости, 15.11.2022
Ужесточение антироссийских санкций грозит всей экономике, считает эксперт
Дальнейшее ужесточение антироссийских санкций становится небезопасным для мировой экономики, заявил РИА Новости заместитель директора Национального... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T08:31
2022-11-15T11:17
экономика
владимир миловидов
россия
сша
америка
российская академия наук
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Дальнейшее ужесточение антироссийских санкций становится небезопасным для мировой экономики, заявил РИА Новости заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Владимир Миловидов."Потенциальное количество экономических связей - логистических, финансовых - настолько многогранно в мире, что, в принципе, ограничивать и обрезать их в отношении России можно в общем-то до полной изоляции всех и вся. Но уже сегодня создается ситуация, при которой дальнейшее ужесточение антироссийских санкций становится небезопасным в целом для мировой экономики", - сказал он.По словам эксперта, дело в том, что последствия экономических санкций против России объективно наложились на последствия выхода стран из пандемии, которая серьезно исказила экономические отношения в мире."Все эти закрытия, локдауны, изменения логистических цепочек, структуры занятости, в том числе дистанционная работа, не прошли бесследно", - уверен Миловидов."На сегодняшний день многие страны, в том числе США, все это чувствуют, испытывают нехватку рабочей силы, что ведет к росту заработных плат. Это подстегивает, в том числе, инфляцию. На самом деле, тенденция к росту цен наблюдалась с лета 2021 года, а не с началом специальной военной операции на Украине", - подчеркнул заместитель директора ИМЭМО.Однако Запад, заметил он, не всегда признает, а Америка просто отрицает наложение этих двух процессов друг на друга. "Поскольку им это невыгодно. С политико-пропагандисткой точки зрения проще, естественно, во всем обвинить Москву, сделав из нее врага", - заключил эксперт.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20221115/sanktsii-1831510285.html
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экономика, владимир миловидов, россия, сша, америка, российская академия наук, санкции в отношении россии
Экономика, Владимир Миловидов, Россия, США, Америка, Российская академия наук, Санкции в отношении России
08:31 15.11.2022 (обновлено: 11:17 15.11.2022)
 
Ужесточение антироссийских санкций грозит всей экономике, считает эксперт

Замглавы ИМЭМО Миловидов: ужесточение антироссийских санкций грозит всей мировой экономике

© Depositphotos.com / valphotoРоссийские рубли и доллары США
Российские рубли и доллары США - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© Depositphotos.com / valphoto
Российские рубли и доллары США. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Дальнейшее ужесточение антироссийских санкций становится небезопасным для мировой экономики, заявил РИА Новости заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Владимир Миловидов.
"Потенциальное количество экономических связей - логистических, финансовых - настолько многогранно в мире, что, в принципе, ограничивать и обрезать их в отношении России можно в общем-то до полной изоляции всех и вся. Но уже сегодня создается ситуация, при которой дальнейшее ужесточение антироссийских санкций становится небезопасным в целом для мировой экономики", - сказал он.
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По словам эксперта, дело в том, что последствия экономических санкций против России объективно наложились на последствия выхода стран из пандемии, которая серьезно исказила экономические отношения в мире.
"Все эти закрытия, локдауны, изменения логистических цепочек, структуры занятости, в том числе дистанционная работа, не прошли бесследно", - уверен Миловидов.
"На сегодняшний день многие страны, в том числе США, все это чувствуют, испытывают нехватку рабочей силы, что ведет к росту заработных плат. Это подстегивает, в том числе, инфляцию. На самом деле, тенденция к росту цен наблюдалась с лета 2021 года, а не с началом специальной военной операции на Украине", - подчеркнул заместитель директора ИМЭМО.
Однако Запад, заметил он, не всегда признает, а Америка просто отрицает наложение этих двух процессов друг на друга. "Поскольку им это невыгодно. С политико-пропагандисткой точки зрения проще, естественно, во всем обвинить Москву, сделав из нее врага", - заключил эксперт.
Читайте полный текст интервью >>
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ЭкономикаВладимир МиловидовРоссияСШААмерикаРоссийская академия наукСанкции в отношении России
 
 
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