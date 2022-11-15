https://ria.ru/20221115/prilozhenie-1831697731.html

В нескольких регионах может появиться единое приложение для пассажиров

В нескольких регионах может появиться единое приложение для пассажиров - РИА Новости, 15.11.2022

В нескольких регионах может появиться единое приложение для пассажиров

Единое мобильное приложение для пассажиров транспорта может появиться в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Твери, сообщили РИА Новости в аппарате... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T16:51

2022-11-15T16:51

2022-11-15T16:51

общество

технологии

дмитрий чернышенко

санкт-петербург

тверь

ленинградская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753155495_0:324:3064:2048_1920x0_80_0_0_34b257a0aa9894cf8abb80cf75de079f.jpg

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Единое мобильное приложение для пассажиров транспорта может появиться в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Твери, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко."В пилотном проекте Минтранса в настоящее время апробируется единое мобильное приложение для трёх регионов: Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Твери. С его помощью пассажир может построить маршрут и оплатить проезд, передвигаясь на нескольких видах транспорта", - говорится в сообщении.Отмечается, что технология позволит существенно экономить на валидаторах и сократит время на загрузку пассажиров в транспорт. "Пассажир скачивает себе на телефон мобильное приложение, с помощью которого на основе технологии геолокации определяется, когда он зашел в транспорт и нужно списать с него плату", - поясняется в сообщении."Интероперабельность нового приложения основывается на открытой системе оплаты проезда на базе технологии геолокации без применения валидаторов – это первый шаг к новой архитектуре цифровой мобильности регионов", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20221115/transport-1831669412.html

санкт-петербург

тверь

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, дмитрий чернышенко, санкт-петербург, тверь, ленинградская область