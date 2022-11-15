https://ria.ru/20221115/prilozhenie-1831697731.html
В нескольких регионах может появиться единое приложение для пассажиров
В нескольких регионах может появиться единое приложение для пассажиров - РИА Новости, 15.11.2022
В нескольких регионах может появиться единое приложение для пассажиров
Единое мобильное приложение для пассажиров транспорта может появиться в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Твери, сообщили РИА Новости в аппарате... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T16:51
2022-11-15T16:51
2022-11-15T16:51
общество
технологии
дмитрий чернышенко
санкт-петербург
тверь
ленинградская область
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Единое мобильное приложение для пассажиров транспорта может появиться в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Твери, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко."В пилотном проекте Минтранса в настоящее время апробируется единое мобильное приложение для трёх регионов: Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Твери. С его помощью пассажир может построить маршрут и оплатить проезд, передвигаясь на нескольких видах транспорта", - говорится в сообщении.Отмечается, что технология позволит существенно экономить на валидаторах и сократит время на загрузку пассажиров в транспорт. "Пассажир скачивает себе на телефон мобильное приложение, с помощью которого на основе технологии геолокации определяется, когда он зашел в транспорт и нужно списать с него плату", - поясняется в сообщении."Интероперабельность нового приложения основывается на открытой системе оплаты проезда на базе технологии геолокации без применения валидаторов – это первый шаг к новой архитектуре цифровой мобильности регионов", - добавляется в сообщении.
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общество, технологии, дмитрий чернышенко, санкт-петербург, тверь, ленинградская область
Общество, Технологии, Дмитрий Чернышенко, Санкт-Петербург, Тверь, Ленинградская область
В нескольких регионах может появиться единое приложение для пассажиров
Чернышенко: в Петербурге, Ленобласти и Твери может появиться приложение для пассажиров
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Единое мобильное приложение для пассажиров транспорта может появиться в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Твери, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
"В пилотном проекте Минтранса в настоящее время апробируется единое мобильное приложение для трёх регионов: Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Твери. С его помощью пассажир может построить маршрут и оплатить проезд, передвигаясь на нескольких видах транспорта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что технология позволит существенно экономить на валидаторах и сократит время на загрузку пассажиров в транспорт. "Пассажир скачивает себе на телефон мобильное приложение, с помощью которого на основе технологии геолокации определяется, когда он зашел в транспорт и нужно списать с него плату", - поясняется в сообщении.
"Интероперабельность нового приложения основывается на открытой системе оплаты проезда на базе технологии геолокации без применения валидаторов – это первый шаг к новой архитектуре цифровой мобильности регионов", - добавляется в сообщении.