https://ria.ru/20221115/poezd-1831423682.html

Эксперты узнали, куда россияне отправятся на поезде на новогодние праздники

Эксперты узнали, куда россияне отправятся на поезде на новогодние праздники - РИА Новости, 15.11.2022

Эксперты узнали, куда россияне отправятся на поезде на новогодние праздники

Эксперты назвали самые популярные направления для поездок на поезде на новогодние праздники, сообщает пресс-служба сервиса Туту.ру. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T05:59

2022-11-15T05:59

2022-11-15T05:59

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Эксперты назвали самые популярные направления для поездок на поезде на новогодние праздники, сообщает пресс-служба сервиса Туту.ру.Больше всего билетов, как и в прошлом году, куплено из Москвы в Санкт-Петербург, следует из анализа бронирований на период с 29 декабря по 8 января. На втором месте — поездки из столицы в Ростов-на-Дону. Замыкает тройку лидеров маршрут Москва — Казань."В топ-20 входит много южных направлений, востребованность которых сильно выросла из-за закрытия аэропортов", — отмечают в пресс-службе. Это, например, Краснодар, Симферополь, Адлер, Новороссийск, Волгоград, Анапа.Среди зарубежных наиболее востребован маршрут Москва — Минск. Также популярностью пользуются поездки в белорусскую столицу из Петербурга.Всего на путешествия по России приходится 97 процентов бронирований, добавляют в пресс-службе. Средний чек за ж/д билет по стране и за границу составляет 3100 рублей.

https://ria.ru/20221109/puteshestviya-1829863280.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, туту.ру, новый год, туризм, туристы