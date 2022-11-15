https://ria.ru/20221115/musor-1831696865.html
В Ленобласти раздельный сбор мусора заработал в 14 районах региона
В Ленобласти раздельный сбор мусора заработал в 14 районах региона - РИА Новости, 15.11.2022
В Ленобласти раздельный сбор мусора заработал в 14 районах региона
Жители Ленинградской области могут сдать пластик и стекло в 888 точках раздельного приема твердых коммунальных отходов в 14 из 17 районов региона, сообщил РИА... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T16:53
2022-11-15T16:53
2022-11-15T16:53
ленинградская область
ленинградская область
александр дрозденко
общество
жкх
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя — РИА Новости. Жители Ленинградской области могут сдать пластик и стекло в 888 точках раздельного приема твердых коммунальных отходов в 14 из 17 районов региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, в рамках нацпроекта "Экология" в 2022 году в области появится еще 246 контейнеров для раздельного сбора мусора.Кроме того, с начала года в муниципальных образованиях Ленинградской области ликвидировано 74 свалки объемов 14 тысяч кубометров, завершаются работы еще по 13 объектам, объемом 18 тысяч кубометров. Также по единым стандартам, принятым в регионе, с начала года создано 154 площадки накопления твердых коммунальных отходов, для них приобретено 985 контейнеров для сбора смешанных отходов."В этой сфере районам необходимо работать проактивно: не просто сообщать о свалках, а предупреждать их появление, заранее приучать людей к раздельному сбору - устанавливать специальные контейнеры в городах и поселках поэтапно. Это цивилизованный подход к созданию современной системы обращения с отходами и их переработки", - отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на совещании с главами администраций районов.
https://ria.ru/20220802/reforma-1806677887.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ленинградская область, александр дрозденко, общество, жкх
Ленинградская область , Ленинградская область, Александр Дрозденко, Общество, ЖКХ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя — РИА Новости. Жители Ленинградской области могут сдать пластик и стекло в 888 точках раздельного приема твердых коммунальных отходов в 14 из 17 районов региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, в рамках нацпроекта "Экология" в 2022 году в области появится еще 246 контейнеров для раздельного сбора мусора.
"Жёлтые и зелёные ёмкости принимают пластик и стекло уже в 14 районах области, всего во дворах Ленинградской области действует 888 точек раздельного сбора", — сказал собеседник агентства.
Кроме того, с начала года в муниципальных образованиях Ленинградской области ликвидировано 74 свалки объемов 14 тысяч кубометров, завершаются работы еще по 13 объектам, объемом 18 тысяч кубометров. Также по единым стандартам, принятым в регионе, с начала года создано 154 площадки накопления твердых коммунальных отходов, для них приобретено 985 контейнеров для сбора смешанных отходов.
"В этой сфере районам необходимо работать проактивно: не просто сообщать о свалках, а предупреждать их появление, заранее приучать людей к раздельному сбору - устанавливать специальные контейнеры в городах и поселках поэтапно. Это цивилизованный подход к созданию современной системы обращения с отходами и их переработки", - отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
на совещании с главами администраций районов.