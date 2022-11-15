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Разбитую гитару Курта Кобейна продали почти за полмиллиона долларов - РИА Новости, 15.11.2022
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Шоубиз
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Разбитую гитару Курта Кобейна продали почти за полмиллиона долларов
Разбитую гитару Курта Кобейна продали почти за полмиллиона долларов - РИА Новости, 15.11.2022
Разбитую гитару Курта Кобейна продали почти за полмиллиона долларов
Разбитая гитара Курта Кобейна ушла с молотка за 486 миллионов долларов в нью-йоркском "Хард рок кафе". Об этом сообщил портал NME. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T11:45
2022-11-15T11:45
шоубиз
курт кобейн
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Разбитая гитара Курта Кобейна ушла с молотка за 486 миллионов долларов в нью-йоркском "Хард рок кафе". Об этом сообщил портал NME.Цена Fender Mustang 1973 года выпуска на аукционе Julien's "Иконы и идолы: рок-н-ролл" превысила первоначальную ставку в два с половиной раза. Артист играл на музыкальном инструменте два раза во время первого тура группы Nirvana в 1983 году. Он разбил его в конце концерта в Вильямсбурге.После мероприятия Кобейн обменял ее на сломанную гитару Gibson SG участника группы Hullabaloo Слагго Коули. Он также подписал ее для коллеги. Имя нового владельца инструмента осталось неизвестным. Ранее победитель четвертого сезона шоу "Ну-ка, все вместе!" Варвара Убель рассказала, куда потратит призовые деньги. Она запланировала вложить их в развитие своей музыкальной группы.
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курт кобейн, nirvana
Шоубиз, Курт Кобейн, Nirvana
11:45 15.11.2022
 
Разбитую гитару Курта Кобейна продали почти за полмиллиона долларов

На аукционе в США продали разбитую гитару Курта Кобейна почти за полмиллиона долларов

© Канал Nirvana на YoutubeNirvana на Unplugged In New York
Nirvana на Unplugged In New York
© Канал Nirvana на Youtube
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Разбитая гитара Курта Кобейна ушла с молотка за 486 миллионов долларов в нью-йоркском "Хард рок кафе". Об этом сообщил портал NME.
Цена Fender Mustang 1973 года выпуска на аукционе Julien's "Иконы и идолы: рок-н-ролл" превысила первоначальную ставку в два с половиной раза.
Артист играл на музыкальном инструменте два раза во время первого тура группы Nirvana в 1983 году. Он разбил его в конце концерта в Вильямсбурге.
После мероприятия Кобейн обменял ее на сломанную гитару Gibson SG участника группы Hullabaloo Слагго Коули. Он также подписал ее для коллеги.
Имя нового владельца инструмента осталось неизвестным.
Ранее победитель четвертого сезона шоу "Ну-ка, все вместе!" Варвара Убель рассказала, куда потратит призовые деньги. Она запланировала вложить их в развитие своей музыкальной группы.
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ШоубизКурт КобейнNirvana
 
 
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