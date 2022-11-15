https://ria.ru/20221115/kobeyn-1831543545.html

Разбитую гитару Курта Кобейна продали почти за полмиллиона долларов

Разбитую гитару Курта Кобейна продали почти за полмиллиона долларов - РИА Новости, 15.11.2022

Разбитую гитару Курта Кобейна продали почти за полмиллиона долларов

Разбитая гитара Курта Кобейна ушла с молотка за 486 миллионов долларов в нью-йоркском "Хард рок кафе". Об этом сообщил портал NME. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T11:45

2022-11-15T11:45

2022-11-15T11:45

шоубиз

курт кобейн

nirvana

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Разбитая гитара Курта Кобейна ушла с молотка за 486 миллионов долларов в нью-йоркском "Хард рок кафе". Об этом сообщил портал NME.Цена Fender Mustang 1973 года выпуска на аукционе Julien's "Иконы и идолы: рок-н-ролл" превысила первоначальную ставку в два с половиной раза. Артист играл на музыкальном инструменте два раза во время первого тура группы Nirvana в 1983 году. Он разбил его в конце концерта в Вильямсбурге.После мероприятия Кобейн обменял ее на сломанную гитару Gibson SG участника группы Hullabaloo Слагго Коули. Он также подписал ее для коллеги. Имя нового владельца инструмента осталось неизвестным. Ранее победитель четвертого сезона шоу "Ну-ка, все вместе!" Варвара Убель рассказала, куда потратит призовые деньги. Она запланировала вложить их в развитие своей музыкальной группы.

https://ria.ru/20221110/anacondaz-1830596631.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

курт кобейн, nirvana