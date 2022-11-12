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Победитель "Ну-ка, все вместе!" рассказала, куда потратит призовые деньги - РИА Новости, 12.11.2022
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Шоубиз
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Победитель "Ну-ка, все вместе!" рассказала, куда потратит призовые деньги
Победитель "Ну-ка, все вместе!" рассказала, куда потратит призовые деньги - РИА Новости, 12.11.2022
Победитель "Ну-ка, все вместе!" рассказала, куда потратит призовые деньги
Победитель четвертого сезона шоу "Ну-ка, все вместе!" на телеканале Россия Варвара Убель в эксклюзивном интервью РИА Новости рассказала, куда потратит призовые... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T00:34
2022-11-12T00:34
шоубиз
россия
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Победитель четвертого сезона шоу "Ну-ка, все вместе!" на телеканале Россия Варвара Убель в эксклюзивном интервью РИА Новости рассказала, куда потратит призовые два миллиона рублей. Кроме того, в качестве подарков за победу Убель получила возможность записать песню, снять на нее клип и ротировать ее на радиостанции-партнере проекта. Певица выбыла из шоу на этапе отборочных туров, однако сотня членов жюри вернула ее в полуфиналы. "Это было приятно, но это добавляло ответственности. У меня в голове было много вопросов, чем удивить сотню. Я показывала себя с разных сторон. И все песни, которые я исполняла на сцене шоу, – я уже пела ранее на своих концертах или в студии. В финале не знала, что выбрать, но выбрала то, что у меня получается лучше всего, – джаз", – сказала Убель.Помимо этого, исполнительница отметила, что у джаза, по ее мнению, большое будущее в России. В финале шоу "Ну-ка, все вместе!" участвовали Дмитрий Венгеров, Семья Боджгуа, группа DoReDoS, Георгий Надибаидзе, Варвара Убель, Алексей Осичев, Алина Бахшалиева, Симона Куприна и Милана Рахманова.
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Шоубиз, Россия
00:34 12.11.2022
 
Победитель "Ну-ка, все вместе!" рассказала, куда потратит призовые деньги

Победитель "Ну-ка, все вместе!" Варвара Убель рассказала, куда потратит призовые деньги

© ALEXANDER IVANOV/WeiT MediaПобедитель проекта "Ну-ка, все вместе!" Варвара Убель
Победитель проекта Ну-ка, все вместе! Варвара Убель
© ALEXANDER IVANOV/WeiT Media
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Победитель четвертого сезона шоу "Ну-ка, все вместе!" на телеканале Россия Варвара Убель в эксклюзивном интервью РИА Новости рассказала, куда потратит призовые два миллиона рублей.
"Призовые деньги я планирую потратить на развитие своей группы "Убель": дуэт с братом, где мы играем альтернативный или интеллектуальный поп. В этом коллективе я реализую себя как автор песен и исполнитель, пишу на русском языке. Деньги нужны для выпуска нового материала, выступать на большой сцене и снимать клипы. Этим я хочу порадовать своих родителей", – отметила певица.
Кроме того, в качестве подарков за победу Убель получила возможность записать песню, снять на нее клип и ротировать ее на радиостанции-партнере проекта.
© ALEXANDER IVANOV/WeiT MediaСергей Лазарев и Николай Басков с победителем проекта "Ну-ка, все вместе!" Варварой Убель
Сергей Лазарев и Николай Басков с победителем проекта Ну-ка, все вместе! Варварой Убель
© ALEXANDER IVANOV/WeiT Media
Сергей Лазарев и Николай Басков с победителем проекта "Ну-ка, все вместе!" Варварой Убель
Певица выбыла из шоу на этапе отборочных туров, однако сотня членов жюри вернула ее в полуфиналы.
"Это было приятно, но это добавляло ответственности. У меня в голове было много вопросов, чем удивить сотню. Я показывала себя с разных сторон. И все песни, которые я исполняла на сцене шоу, – я уже пела ранее на своих концертах или в студии. В финале не знала, что выбрать, но выбрала то, что у меня получается лучше всего, – джаз", – сказала Убель.
Помимо этого, исполнительница отметила, что у джаза, по ее мнению, большое будущее в России.
"У нас много развивающихся молодых музыкантов и самое главное – молодых зрителей, которые этим интересуются. Джаз – это не только ноты и мелодия, это энергия, которой нет в других жанрах. Это общение со зрителей, потому что джаз – это импровизация, которая может родиться только в процессе здесь и сейчас", – рассказала Убель.
В финале шоу "Ну-ка, все вместе!" участвовали Дмитрий Венгеров, Семья Боджгуа, группа DoReDoS, Георгий Надибаидзе, Варвара Убель, Алексей Осичев, Алина Бахшалиева, Симона Куприна и Милана Рахманова.
Шоу Ну-ка, все вместе!
2 сентября, 07:30Шоубиз
"Ну-ка, все вместе!": как делается шоу на канале "Россия"
 
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