https://ria.ru/20221112/ubel-1829766628.html

Победитель "Ну-ка, все вместе!" рассказала, куда потратит призовые деньги

Победитель "Ну-ка, все вместе!" рассказала, куда потратит призовые деньги - РИА Новости, 12.11.2022

Победитель "Ну-ка, все вместе!" рассказала, куда потратит призовые деньги

Победитель четвертого сезона шоу "Ну-ка, все вместе!" на телеканале Россия Варвара Убель в эксклюзивном интервью РИА Новости рассказала, куда потратит призовые... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T00:34

2022-11-12T00:34

2022-11-12T00:34

шоубиз

россия

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Победитель четвертого сезона шоу "Ну-ка, все вместе!" на телеканале Россия Варвара Убель в эксклюзивном интервью РИА Новости рассказала, куда потратит призовые два миллиона рублей. Кроме того, в качестве подарков за победу Убель получила возможность записать песню, снять на нее клип и ротировать ее на радиостанции-партнере проекта. Певица выбыла из шоу на этапе отборочных туров, однако сотня членов жюри вернула ее в полуфиналы. "Это было приятно, но это добавляло ответственности. У меня в голове было много вопросов, чем удивить сотню. Я показывала себя с разных сторон. И все песни, которые я исполняла на сцене шоу, – я уже пела ранее на своих концертах или в студии. В финале не знала, что выбрать, но выбрала то, что у меня получается лучше всего, – джаз", – сказала Убель.Помимо этого, исполнительница отметила, что у джаза, по ее мнению, большое будущее в России. В финале шоу "Ну-ка, все вместе!" участвовали Дмитрий Венгеров, Семья Боджгуа, группа DoReDoS, Георгий Надибаидзе, Варвара Убель, Алексей Осичев, Алина Бахшалиева, Симона Куприна и Милана Рахманова.

https://ria.ru/20220902/shou-1813832764.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

россия