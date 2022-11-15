В Израиле отказались расследовать с США гибель журналистки Al Jazeera
Глава минобороны Ганц: Израиль не будет расследовать с США гибель журналистки Al Jazeera
© AP Photo / Gil Cohen-MagenМинистр обороны Израиля Бени Ганц
© AP Photo / Gil Cohen-Magen
Министр обороны Израиля Бени Ганц. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 ноя – РИА Новости. Израиль не будет сотрудничать с США в расследовании гибели журналистки Al Jazeera, застреленной в ходе операции израильской армии в Дженине на Западном берегу реки Иордан, и не потерпит вмешательства в свои внутренние дела, заявил министр обороны Бени Ганц.
США в понедельник уведомили Израиль, что проведут собственное расследование убийства журналистки телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акле, застреленной во время операции израильских военных в мае этого года в Дженине, сообщила газета Haaretz. Расследование, открытое ФБР, чревато возникновением напряженности в отношениях между администрацией президента Джо Байдена и нынешним правительством Израиля, пишет в понедельник издание Axios.
"Решение министерства юстиции США расследовать трагическую смерть Ширин Абу Акле является серьезной ошибкой. Армия обороны Израиля провела независимое и профессиональное расследование, выводы которого были представлены американской стороне. Я ясно дал понять американским представителям, что мы поддерживаем солдат ЦАХАЛ, что мы не будем сотрудничать ни с каким внешним расследованием и не допустим вмешательства во внутренние дела Израиля", - написал Ганц в своем Twitter.
Пресс-служба израильской армии в сентябре сообщила, что военный прокурор пришел к выводу об отсутствии обоснований для начала расследования военной полицией инцидента с гибелью журналистки Al-Jazeera Ширин Абу Акле. Отмечалось, что баллистическая экспертиза установила, что в связи с плохим физическим состоянием пули определить источник, из которого она была выпущена, затруднительно. При этом армия сообщила о наличии вероятности, что Абу Акле погибла от выстрела, случайно произведённого израильским военным, который предполагал, что стрелял в палестинских боевиков, но есть и вероятность, что журналистку убили палестинцы, открывавшие огонь в направлении той местности, где она находилась.
Журналистка была убита в начале мая, когда освещала контртеррористическую операцию израильской армии в Дженине на Западном берегу реки Иордан. Позже выяснилось, что Ширин Абу Акле была также обладательницей американского гражданства.
К международному расследованию гибели журналистки призвали телеканал Al Jazeera и палестинские власти. Действия официального Вашингтона, в свою очередь, отчасти продиктованы давлением на администрацию Байдена со стороны десятков конгрессменов-демократов и семьи Абу Акле, требующих от властей "сделать больше" для привлечения к ответственности виновных, по их мнению, израильских военных.
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