"Все обещания изложены": саммит G20 на Бали

Сергей Лавров обсудил с генсеком ООН Антониу Гутеррешем зерновую сделку. "Все обещания изложены. Надеюсь, что они будут исполняться. По крайней мере, генеральный секретарь сегодня клятвенно заверил, что это для него приоритетный вопрос", — сказал российский министр журналистам.