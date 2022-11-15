14:45 15.11.2022 (обновлено: 14:46 15.11.2022)
РИА Новости рассказали, почему на фото после обеда были не все лидеры G20
В церемонии фотографирования после обеда G20 участвовали только лидеры объединения MIKTA
© AP Photo / Leon Neal/Pool Мировые лидеры во время рабочего заседания на саммите G20
© AP Photo / Leon Neal/Pool
Мировые лидеры во время рабочего заседания на саммите G20
БАЛИ (Индонезия), 15 ноя - РИА Новости. В церемонии фотографирования после обеда "двадцатки" участвовали только лидеры или представители стран неформального объединения MIKTA, по общей фотографии лидеров G20 пока ясности нет, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее агентство Киодо сообщило, что традиционное групповое фото перед началом саммита стран "большой двадцатки" на Бали "отсрочено".
Как было показано в трансляции, в групповом фотографировании участвовали президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, президент Индонезии Джоко Видодо, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Австралии Энтони Албанезе и глава МИД Мексики Марсело Эбрард. В пресс-центре саммита РИА Новости пояснили, что "это точно не групповое фото, это была фотография после обеда, и на ней были лидеры стран MIKTA". При этом собеседники РИА Новости затруднились ответить, когда состоится групповое фотографирование лидеров и будет ли оно вообще.
Формат MIKTA - неформальное объединение пяти стран: Мексики, Индонезии, Южной Кореи, Турции и Австралии, так называемых "средних держав".
На самом обеде, прошедшем в рамках саммита, присутствовали другие лидеры стран и международных организаций, в том числе премьер-министр Великобритании Риши Сунак, канцлер Германии Олаф Шольц, президент ФИФА Джанни Инфантино.
При этом часть лидеров G20 или представители стран на обеде отсутствовали: в том числе его пропустил президент Аргентины Альберто Фернандес (ранее сообщалось о том, что на саммите ему стало плохо), американский президент Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон. Не было также и главы российской делегации на G20, главы МИД РФ Сергея Лаврова - на это время у него была заранее запланированная встреча с главой МИД КНР Ван И.