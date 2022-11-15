Рейтинг@Mail.ru
РИА Новости рассказали, почему на фото после обеда были не все лидеры G20 - РИА Новости, 15.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221115/foto-1831634732.html
РИА Новости рассказали, почему на фото после обеда были не все лидеры G20
РИА Новости рассказали, почему на фото после обеда были не все лидеры G20 - РИА Новости, 15.11.2022
РИА Новости рассказали, почему на фото после обеда были не все лидеры G20
В церемонии фотографирования после обеда "двадцатки" участвовали только лидеры или представители стран неформального объединения MIKTA, по общей фотографии... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T14:45
2022-11-15T14:46
саммит g20
большая двадцатка
политика
индонезия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831556586_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_9374b6342387232c2fbd920910100d28.jpg
БАЛИ (Индонезия), 15 ноя - РИА Новости. В церемонии фотографирования после обеда "двадцатки" участвовали только лидеры или представители стран неформального объединения MIKTA, по общей фотографии лидеров G20 пока ясности нет, передает корреспондент РИА Новости.Ранее агентство Киодо сообщило, что традиционное групповое фото перед началом саммита стран "большой двадцатки" на Бали "отсрочено".Как было показано в трансляции, в групповом фотографировании участвовали президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, президент Индонезии Джоко Видодо, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Австралии Энтони Албанезе и глава МИД Мексики Марсело Эбрард. В пресс-центре саммита РИА Новости пояснили, что "это точно не групповое фото, это была фотография после обеда, и на ней были лидеры стран MIKTA". При этом собеседники РИА Новости затруднились ответить, когда состоится групповое фотографирование лидеров и будет ли оно вообще.Формат MIKTA - неформальное объединение пяти стран: Мексики, Индонезии, Южной Кореи, Турции и Австралии, так называемых "средних держав".На самом обеде, прошедшем в рамках саммита, присутствовали другие лидеры стран и международных организаций, в том числе премьер-министр Великобритании Риши Сунак, канцлер Германии Олаф Шольц, президент ФИФА Джанни Инфантино.При этом часть лидеров G20 или представители стран на обеде отсутствовали: в том числе его пропустил президент Аргентины Альберто Фернандес (ранее сообщалось о том, что на саммите ему стало плохо), американский президент Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон. Не было также и главы российской делегации на G20, главы МИД РФ Сергея Лаврова - на это время у него была заранее запланированная встреча с главой МИД КНР Ван И.
https://ria.ru/20221114/politika-1830916615.html
https://ria.ru/20221115/lavrov-1831596540.html
индонезия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831556586_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_22e5b2662bba3820a38981fdd1b3d891.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
саммит g20, большая двадцатка, политика, индонезия
Саммит G20, Большая двадцатка, Политика, Индонезия
14:45 15.11.2022 (обновлено: 14:46 15.11.2022)
 
РИА Новости рассказали, почему на фото после обеда были не все лидеры G20

В церемонии фотографирования после обеда G20 участвовали только лидеры объединения MIKTA

© AP Photo / Leon Neal/Pool Мировые лидеры во время рабочего заседания на саммите G20
Мировые лидеры во время рабочего заседания на саммите G20 - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© AP Photo / Leon Neal/Pool
Мировые лидеры во время рабочего заседания на саммите G20
Читать ria.ru в
БАЛИ (Индонезия), 15 ноя - РИА Новости. В церемонии фотографирования после обеда "двадцатки" участвовали только лидеры или представители стран неформального объединения MIKTA, по общей фотографии лидеров G20 пока ясности нет, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее агентство Киодо сообщило, что традиционное групповое фото перед началом саммита стран "большой двадцатки" на Бали "отсрочено".
Как было показано в трансляции, в групповом фотографировании участвовали президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, президент Индонезии Джоко Видодо, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Австралии Энтони Албанезе и глава МИД Мексики Марсело Эбрард. В пресс-центре саммита РИА Новости пояснили, что "это точно не групповое фото, это была фотография после обеда, и на ней были лидеры стран MIKTA". При этом собеседники РИА Новости затруднились ответить, когда состоится групповое фотографирование лидеров и будет ли оно вообще.
Формат MIKTA - неформальное объединение пяти стран: Мексики, Индонезии, Южной Кореи, Турции и Австралии, так называемых "средних держав".
Индонезийский военный в одном из мест проведения саммита лидеров G20 в Нуса-Дуа, Бали, Индонезия - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 08:00
Саммит раздора. Чего ждать от встречи "Большой двадцатки" на Бали
На самом обеде, прошедшем в рамках саммита, присутствовали другие лидеры стран и международных организаций, в том числе премьер-министр Великобритании Риши Сунак, канцлер Германии Олаф Шольц, президент ФИФА Джанни Инфантино.
При этом часть лидеров G20 или представители стран на обеде отсутствовали: в том числе его пропустил президент Аргентины Альберто Фернандес (ранее сообщалось о том, что на саммите ему стало плохо), американский президент Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон. Не было также и главы российской делегации на G20, главы МИД РФ Сергея Лаврова - на это время у него была заранее запланированная встреча с главой МИД КНР Ван И.
Лавров о переговорах: Украина выдвигает условия, которые заведомо неадекватны - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 13:15
Лавров: Украина выдвигает неадекватные требования для переговоров
 
Саммит G20Большая двадцаткаПолитикаИндонезия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала