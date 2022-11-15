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После обеда лидеров G20 лишь пять человек остались фотографироваться - РИА Новости, 15.11.2022
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После обеда лидеров G20 лишь пять человек остались фотографироваться
После обеда лидеров G20 лишь пять человек остались фотографироваться - РИА Новости, 15.11.2022
После обеда лидеров G20 лишь пять человек остались фотографироваться
После неформального обеда лидеров стран G20 и международных организаций ждала фотосъемка, в ней участвовали только пятеро присутствовавших на обеде, передает... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T10:52
2022-11-15T14:51
в мире
юн сок ель
джоко видодо
реджеп тайип эрдоган
индонезия
южная корея
бали
большая двадцатка
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БАЛИ (Индонезия), 15 ноя — РИА Новости. После неформального обеда лидеров стран G20 и международных организаций ждала фотосъемка, в ней участвовали только пятеро присутствовавших на обеде, передает корреспондент РИА Новости.Как было показано в трансляции, в групповом фотографировании участвовали президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, президент Индонезии Джоко Видодо, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Австралии Энтони Албанез и глава МИД Мексики Марсело Эбрард. При этом на самом обеде присутствовало гораздо больше участников саммита, в том числе премьер-министр Великобритании Риши Сунак, канцлер Германии Олаф Шольц, президент ФИФА Джанни Инфантино.Саммит G20 проходит на острове Бали 15-16 ноября. Российскую делегацию представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Как сообщалось ранее, он пропустил фотографирование, потому что был на встрече с китайским коллегой.
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индонезия
южная корея
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в мире, юн сок ель, джоко видодо, реджеп тайип эрдоган, индонезия, южная корея, бали, большая двадцатка, международная федерация футбола (фифа), саммит g20
В мире, Юн Сок Ель, Джоко Видодо, Реджеп Тайип Эрдоган, Индонезия, Южная Корея, Бали, Большая двадцатка, Международная федерация футбола (ФИФА), Саммит G20
10:52 15.11.2022 (обновлено: 14:51 15.11.2022)
 
После обеда лидеров G20 лишь пять человек остались фотографироваться

На фото после обеда глав G20 остались Юн Сок Ель, Видодо, Эрдоган, Албанез и Эбрард

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкФлаги во время подготовки к саммиту G-20 на Бали
Флаги во время подготовки к саммиту G-20 на Бали - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Флаги во время подготовки к саммиту G-20 на Бали
Читать ria.ru в
БАЛИ (Индонезия), 15 ноя — РИА Новости. После неформального обеда лидеров стран G20 и международных организаций ждала фотосъемка, в ней участвовали только пятеро присутствовавших на обеде, передает корреспондент РИА Новости.
Как было показано в трансляции, в групповом фотографировании участвовали президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, президент Индонезии Джоко Видодо, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Австралии Энтони Албанез и глава МИД Мексики Марсело Эбрард.
При этом на самом обеде присутствовало гораздо больше участников саммита, в том числе премьер-министр Великобритании Риши Сунак, канцлер Германии Олаф Шольц, президент ФИФА Джанни Инфантино.
Саммит G20 проходит на острове Бали 15-16 ноября. Российскую делегацию представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Как сообщалось ранее, он пропустил фотографирование, потому что был на встрече с китайским коллегой.
Девушка проходит мимо баннера, посвящённого саммиту G-20 на Бали - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 10:04
Фернандес и Байден пропустили неформальный обед лидеров G20
 
В миреЮн Сок ЕльДжоко ВидодоРеджеп Тайип ЭрдоганИндонезияЮжная КореяБалиБольшая двадцаткаМеждународная федерация футбола (ФИФА)Саммит G20
 
 
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