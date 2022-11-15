https://ria.ru/20221115/dvadtsatka-1831540372.html

После обеда лидеров G20 лишь пять человек остались фотографироваться

После обеда лидеров G20 лишь пять человек остались фотографироваться - РИА Новости, 15.11.2022

После обеда лидеров G20 лишь пять человек остались фотографироваться

После неформального обеда лидеров стран G20 и международных организаций ждала фотосъемка, в ней участвовали только пятеро присутствовавших на обеде, передает... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T10:52

2022-11-15T10:52

2022-11-15T14:51

в мире

юн сок ель

джоко видодо

реджеп тайип эрдоган

индонезия

южная корея

бали

большая двадцатка

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БАЛИ (Индонезия), 15 ноя — РИА Новости. После неформального обеда лидеров стран G20 и международных организаций ждала фотосъемка, в ней участвовали только пятеро присутствовавших на обеде, передает корреспондент РИА Новости.Как было показано в трансляции, в групповом фотографировании участвовали президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, президент Индонезии Джоко Видодо, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Австралии Энтони Албанез и глава МИД Мексики Марсело Эбрард. При этом на самом обеде присутствовало гораздо больше участников саммита, в том числе премьер-министр Великобритании Риши Сунак, канцлер Германии Олаф Шольц, президент ФИФА Джанни Инфантино.Саммит G20 проходит на острове Бали 15-16 ноября. Российскую делегацию представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Как сообщалось ранее, он пропустил фотографирование, потому что был на встрече с китайским коллегой.

https://ria.ru/20221115/dvadtsatka-1831528610.html

индонезия

южная корея

бали

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, юн сок ель, джоко видодо, реджеп тайип эрдоган, индонезия, южная корея, бали, большая двадцатка, международная федерация футбола (фифа), саммит g20