https://ria.ru/20221115/dvadtsatka-1831540372.html
После обеда лидеров G20 лишь пять человек остались фотографироваться
После обеда лидеров G20 лишь пять человек остались фотографироваться - РИА Новости, 15.11.2022
После обеда лидеров G20 лишь пять человек остались фотографироваться
После неформального обеда лидеров стран G20 и международных организаций ждала фотосъемка, в ней участвовали только пятеро присутствовавших на обеде, передает... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T10:52
2022-11-15T10:52
2022-11-15T14:51
в мире
юн сок ель
джоко видодо
реджеп тайип эрдоган
индонезия
южная корея
бали
большая двадцатка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831276869_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_e91dbd8fa8167af1cbad456c001d57de.jpg
БАЛИ (Индонезия), 15 ноя — РИА Новости. После неформального обеда лидеров стран G20 и международных организаций ждала фотосъемка, в ней участвовали только пятеро присутствовавших на обеде, передает корреспондент РИА Новости.Как было показано в трансляции, в групповом фотографировании участвовали президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, президент Индонезии Джоко Видодо, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Австралии Энтони Албанез и глава МИД Мексики Марсело Эбрард. При этом на самом обеде присутствовало гораздо больше участников саммита, в том числе премьер-министр Великобритании Риши Сунак, канцлер Германии Олаф Шольц, президент ФИФА Джанни Инфантино.Саммит G20 проходит на острове Бали 15-16 ноября. Российскую делегацию представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Как сообщалось ранее, он пропустил фотографирование, потому что был на встрече с китайским коллегой.
https://ria.ru/20221115/dvadtsatka-1831528610.html
индонезия
южная корея
бали
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831276869_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4b339365ada3926e23ed78feafe50899.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, юн сок ель, джоко видодо, реджеп тайип эрдоган, индонезия, южная корея, бали, большая двадцатка, международная федерация футбола (фифа), саммит g20
В мире, Юн Сок Ель, Джоко Видодо, Реджеп Тайип Эрдоган, Индонезия, Южная Корея, Бали, Большая двадцатка, Международная федерация футбола (ФИФА), Саммит G20
10:52 15.11.2022 (обновлено: 14:51 15.11.2022)
После обеда лидеров G20 лишь пять человек остались фотографироваться
На фото после обеда глав G20 остались Юн Сок Ель, Видодо, Эрдоган, Албанез и Эбрард