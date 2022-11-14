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В Индонезии началась встреча лидеров Китая и США

В Индонезии началась встреча лидеров Китая и США - РИА Новости, 14.11.2022

В Индонезии началась встреча лидеров Китая и США

Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена началась в понедельник на полях саммита "Большой двадцатки" в Индонезии, сообщает агентство... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T12:52

2022-11-14T12:52

2022-11-14T12:52

в мире

джо байден

си цзиньпин

сша

китай

саммит g20

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ПЕКИН, 14 ноя – РИА Новости. Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена началась в понедельник на полях саммита "Большой двадцатки" в Индонезии, сообщает агентство Синьхуа.Переговоры в понедельник стали первой очной встречей Си Цзиньпина и Байдена после того, как Байден занял пост президента США. Последний раз они встречались очно в 2015 году в ходе визита Си Цзиньпина в США.В конце октября Байден заявлял, что провел с Си Цзиньпином больше времени на переговорах, чем любой другой мировой лидер, а именно 78 часов. При этом, по его словам, часть из накопленного времени переговоров пришлась на работу Байдена в должности вице-президента США.После того, как Байден стал президентом США, он провел в качестве главы Белого дома два телефонных разговора с Си Цзиньпином, а также две встречи в формате видеоконференции.Си Цзиньпин 25 ноября 2020 года направил Байдену телеграмму с поздравлениями по случаю его избрания на пост президента США, в которой выразил надежду на развитие взаимовыгодных отношений, сотрудничество и урегулирование разногласий Китая и США.Первый телефонный разговор между Си Цзиньпином и Байденом после вступления последнего в должность президента США состоялся 11 февраля 2021 года, беседа длилась два часа. В ходе разговора Байден выразил озабоченность относительно нечестных экономических действий Пекина, преследований в Гонконге, нарушения прав человека в Синьцзяне и все более настойчивых действий КНР в регионе, в том числе в отношении Тайваня. Си Цзиньпин в свою очередь заявил, что вопросы Гонконга, Тайваня и Синьцзяна являются внутренним делом Китая, и призвал уважать его интересы. По итогам разговора Байден отметил, что скорость развития Китая требует от США активизировать свои усилия в сфере модернизации собственной инфраструктуры, подчеркнул, что "если мы не пошевелимся, они съедят наш ланч".Следующий телефонный разговор лидеров двух стран состоялся 10 сентября 2021 года и продолжался 90 минут. В ходе переговоров стороны обсудили интересы двух государств, а также конкуренцию между США и Китаем. После разговора в СМИ появились сообщения, что Байден предложил Си Цзиньпину провести очный саммит, на что якобы получил отказ. Позже Байден опроверг эти сообщения, при этом МИД КНР не стал прямо отвечать на соответствующий вопрос.Си Цзиньпин и Байден 16 ноября 2021 года провели переговоры в формате видеоконференции, продолжительность которых составила 3,5 часа, в Белом доме назвали разговор прямым, уважительным и открытым. Си Цзиньпин тогда призвал конструктивным путем решать разногласия между Китаем и США и чувствительные вопросы, не допускать, чтобы отношения двух стран вышли из-под контроля. Байден в свою очередь высказал озабоченности в вопросе прав человека в Китае и о ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, Тибете и Гонконге, подчеркнув, что Вашингтон придерживается принципа "одного Китая" по тайваньскому вопросу.Еще одни двусторонние переговоры в формате видеоконференции прошли 18 марта 2022 года, разговор в сумме продолжался почти 2 часа. Лидеры обменялись мнениями по китайско-американским отношениям и ситуации вокруг Украины, обсудили нестабильную международную ситуацию и нарастающие вызовы. По итогам Байден заявил, что беседа с Си Цзиньпином "прошла хорошо".

https://ria.ru/20221114/politika-1830916615.html

https://ria.ru/20221114/kitay-1831195961.html

https://ria.ru/20221114/bayden-1831266795.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, джо байден, си цзиньпин, сша, китай, саммит g20